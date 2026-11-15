Rusia insistió en que las negociaciones sobre Ucrania no estarán precedidas por una tregua

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov (REUTERS/Ramil Sitdikov)

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El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, subrayó este domingo que sostener conversaciones sobre un alto el fuego en Ucrania antes de hablar sobre el arreglo del conflicto no lleva a ninguna parte.

“Sostener, como lo hace (la presidenta de la Comisión Europea) Ursula von der Leyen, que primero debe haber un alto el fuego antes de que se inicie cualquier debate sobre la seguridad europea (…) es un razonamiento que no conduce a ninguna parte”, dijo Lavrov a la televisión pública rusa. En Moscú esperan “que todo el mundo lo entienda”, agregó.

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Según el diplomático ruso, los países europeos buscan participar en el proceso de negociación para “subirse en el último tren”.

“Sin embargo, sus declaraciones siguen confirmando que no terminan de comprender qué papel se les podría asignar realmente”, dijo el diplomático.

El Kremlin sostuvo previamente que antes de sumarse a las negociaciones sobre Ucrania, Europa debe decidir si apoya “la paz o la guerra”.

“Nos gustaría que los estadounidenses hablaran con Europa para que los europeos decidieran qué quieren: la paz o la guerra”, dijo el presidente ruso, Vladimir Putin, esta semana, al reunirse en el Kremlin con los emisarios de la Casa Blanca para Ucrania, Jared Kushner y Steve Witkoff.

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS)

EEUU propuso ceder el Donbás a cambio del ingreso de Ucrania a la OTAN

En ese contexto diplomático, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reveló que Washington le planteó una propuesta: ceder el Donbás a cambio de la incorporación de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

“Los estadounidenses plantearon una pregunta: ‘¿Qué pasaría si Ucrania se uniera a la OTAN? ¿Se retiraría Ucrania del Donbás?’ Era la primera vez que se planteaba”, afirmó Zelensky ante periodistas el viernes, con la condición de no publicar sus declaraciones hasta el sábado.

Rusia controla actualmente alrededor de una quinta parte del territorio ucraniano: la península de Crimea, anexionada en 2014; la mayor parte de las regiones orientales de Donetsk y Lugansk —conocidas conjuntamente como el Donbás—; y amplias zonas de las regiones meridionales de Zaporiyia y Kherson.

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Zelensky advirtió que cualquier decisión será consultada a la sociedad ucraniana

El mandatario indicó que su país negocia “garantías de seguridad específicas” con la OTAN y la Unión Europea (UE), y aclaró que, de concretarse esas garantías, la decisión final quedará en manos de los ciudadanos. “No tengo derecho a tomar esa decisión por mi cuenta”, sostuvo.

Zelensky también descartó que la arquitectura de seguridad europea pueda reformularse por fuera de los organismos occidentales. “La verdadera seguridad en Europa son la UE y la OTAN. Eso es todo. No hay otra seguridad en Europa”, recalcó, en referencia a la propuesta rusa de revisar el orden de seguridad continental, una iniciativa que calificó como “peligrosa” y capaz de conducir a “guerras o escaladas”.

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Los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, mantuvieron esta semana reuniones en Abu Dabi con negociadores ucranianos y rusos, antes de viajar a Moscú para reunirse con Putin y luego trasladarse a Dublín para un encuentro con Zelensky.