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Hallaron en Hungría casi 20 millones de dólares escondidos en bosques y otros lugares por un exministro de Orbán detenido

La Nueva Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Activos encontró el dinero en distintos puntos del país durante una investigación por sobornos contra Miklós Seszták, exfuncionario del gobierno ultranacionalista

Hallaron en Hungría casi 20 millones de dólares escondidos por un exministro de Orbán detenido
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Hungría recuperó casi 20 millones de dólares en efectivo escondidos en distintos puntos del país —enterrados en bosques, ocultos en edificios agrícolas, almacenes, viviendas y una caja fuerte— en el marco de una investigación por corrupción contra Miklós Seszták, exministro del Desarrollo Nacional durante el gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán.

El volumen del hallazgo obligó al Tesoro del Estado a desplegar a una docena de empleados durante ocho horas de trabajo, con cinco máquinas contadoras de billetes.

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Según detalló el ministro de Finanzas, András Kármán, el monto total se distribuyó en tres monedas: 5.070 millones de florines húngaros (equivalentes a unos USD 15,33 millones), 2,66 millones de euros y USD 1,26 millones.

Los fondos fueron ingresados al Tesoro del Estado el viernes.

Numerosos fajos de billetes de 20.000 florines húngaros sujetos con bandas elásticas y alineados en hileras sobre una superficie plana
Los fajos de billetes de florines integran la suma confiscada por las autoridades en Hungría tras la detención de un exministro del Gobierno de Viktor Orbán

Seszták está preso desde septiembre y niega las irregularidades

Seszták, quien ocupó el Ministerio de Desarrollo Nacional entre 2014 y 2018 como miembro del KDNP —partido satélite del Fidesz de Orbán—, se encuentra en prisión preventiva desde finales de septiembre. Es uno de tres exministros del gobierno anterior detenidos en las últimas semanas por presunta corrupción.

La acusación en su contra apunta al cobro de sobornos por valor de 12.600 millones de florines húngaros (unos 33 millones de euros) en una trama vinculada a la empresa pública de transporte Volánbusz.

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El exministro negó haber cometido irregularidades. Su abogado, Gábor Papp, declaró al portal de noticias Telex que “el dinero incautado no pertenecía a Seszták” y añadió que el caso involucra también a otros sospechosos.

Miklós Seszták
Miklós Seszták

Magyar afirmó que el hallazgo pone fin a 16 años de corrupción sistémica

El primer ministro Péter Magyar, quien derrotó a Orbán en las elecciones de abril pasado con una mayoría de dos tercios, calificó el operativo como parte de la “Operación Purgatorio”, su campaña anticorrupción insignia.

En su cuenta de Facebook, Magyar sostuvo que el hallazgo “pone oficialmente fin a la mafia Fidesz-KDNP”, en referencia a la alianza de partidos que gobernó Hungría entre 2010 y 2026.

La Nueva Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Activos (NVVH), creada por Magyar tras asumir el cargo, fue el organismo que llevó adelante la investigación y la recuperación de los fondos.

Fajos de billetes de distintas denominaciones apilados en columnas y bloques sobre una mesa con divisiones de vidrio
Miles de billetes permanecen apilados tras la incautación de casi 20 millones de dólares vinculados a un exministro en Hungría

Tres exministros detenidos y el hermano de Orbán, entre los investigados

Además de Seszták, entre los detenidos figura György Matolcsy, exministro de Economía y exgobernador del Banco Central, señalado como la “mano derecha” de Orbán.

También fue arrestado Áron Orbán, hermano menor del ex primer ministro, en el marco de una supuesta trama de tráfico de personas.

Magyar asumió la conducción del país comprometido a restablecer el Estado de derecho y a recomponer los vínculos con la Unión Europea (UE), deteriorados durante años de conflicto bajo la administración de Orbán. El exlíder húngaro, quien gobernó durante cuatro mandatos consecutivos, fue considerado durante su gestión el principal aliado de Rusia dentro de la UE.

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