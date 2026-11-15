Un adolescente fue arrestado por el asesinato de un estudiante ghanés de 15 años que se dirigía a la escuela en Nueva York

Imágenes de una cámara de seguridad registraron a un individuo persiguiendo a Javits Frimpong. La Policía de Nueva York busca a dos sospechosos adicionales que escaparon en la línea 5 del metro tras el tiroteo (PIX11/@SikaOfficial1)

Guardar

Un adolescente de 17 años fue detenido en El Bronx acusado del asesinato de Javits Frimpong, el joven ghanés de 15 años que fue baleado el 29 de octubre mientras se dirigía a su escuela secundaria en ese distrito de Nueva York.

La Policía de Nueva York (NYPD) confirmó que el arresto se produjo en las primeras horas del miércoles 11 de noviembre. El sospechoso, cuya identidad no fue divulgada por ser menor de edad, enfrentó cargos de homicidio en segundo grado, homicidio culposo y posesión ilegal de arma, informó The New York Times.

PUBLICIDAD

Esa misma noche compareció ante el juez del Tribunal Penal del Condado del Bronx, Scott Krompinger, con ropa deportiva y el cabello corto. No habló en ningún momento durante la audiencia.

Su defensor público, Thomas Klein, se negó a hacer declaraciones. El magistrado ordenó que el joven quedara detenido sin derecho a fianza. Según fuentes judiciales, los intentos de localizar a sus padres resultaron infructuosos.

Javits Frimpong recibió un disparo a una cuadra de su casa mientras caminaba hacia la secundaria DreamYard Preparatory School (Foto familiar)

El crimen ocurrió a una cuadra de su casa, en el primer aniversario de su llegada al país

Javits fue alcanzado por un disparo en el abdomen el 29 de octubre a las 9:24, en la calle Crotona Place, cerca de la calle 171 Este, a apenas una cuadra de su hogar en Mott Haven. Se encontraba de camino al DreamYard Preparatory School, donde cursaba el décimo grado.

PUBLICIDAD

Trasladado de urgencia al Hospital St. Barnabas, fue operado y en un principio su estado se consideró estable, pero murió poco después. Su padre, Thomas Frimpong, señaló que ese mismo día se cumplía exactamente un año desde que el muchacho había aterrizado en el aeropuerto Kennedy, proveniente de Ghana.

Imágenes de cámaras de vigilancia, según informó el New York Daily News, captaron a tres atacantes con capuchas y mascarillas quirúrgicas persiguiendo a Javits por la calle. El jefe de Detectives del NYPD, Joseph Kenny, describió la escena la semana pasada: “Estos cobardes le dispararon por la espalda”.

PUBLICIDAD

Los agresores recogieron los casquillos y, antes del tiroteo, habían aguardado en el Parque Crotona. Tras el crimen, huyeron hacia Manhattan y fueron captados por cámaras saltando los molinetes de la estación Freeman Street para tomar el tren 5. La policía continúa buscando a dos sospechosos adicionales.

Un adolescente de 17 años enfrenta cargos por homicidio en segundo grado tras su detención en El Bronx por la muerte del joven ghanés (PIX11)

Su padre dijo que Javits sufría bullying

Thomas Frimpong había relatado a los detectives que dos compañeros fueron suspendidos por hostigar a su hijo. Kenny dijo que el acoso escolar es una de las líneas de investigación, junto con la posibilidad de un robo, aunque ninguna fue confirmada como móvil.

El padre describió a Javits como un adolescente tranquilo, muy dedicado al estudio, que a veces dejaba voluntariamente el teléfono en casa para concentrarse en clases.

PUBLICIDAD

Kenny subrayó que, según todo lo que investigaron, “era un chico que estaba haciendo las cosas bien” y que no hay indicios de que tuviera vínculos con el mundo delictivo ni de que llevara objetos de valor.

Thomas Frimpong reveló que dos compañeros fueron suspendidos por hostigar a Javits, pero que su hijo le restaba importancia (ABC7)

La madre viajó desde Ghana tras una gestión del alcalde ante Trump y llegó días antes del arresto

Doris Adu-Gyamfi, madre de Javits, recibió una visa para viajar a Estados Unidos después de que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, solicitara al presidente Donald Trump que facilitara su ingreso al país.

La mujer llegó días antes de que se anunciara el arresto. El miércoles, en la sede de la National Action Network (NAN) en Harlem —donde estaba prevista una conferencia de prensa antes de conocerse la detención—, Adu-Gyamfi apenas pudo sostenerse.

PUBLICIDAD

“Necesito justicia para mi hijo. Fue mi único hijo”, aseguró, y no pudo continuar. Entre lágrimas, se apoyó en el hombro del reverendo Al Sharpton.

Doris Adu-Gyamfi obtuvo una visa para viajar desde Ghana y reclamó justicia por su único hijo durante un acto en Harlem (Ghana Ministry of Foreign Affairs/REUTERS)

El abogado Ben Crump preguntó ante los medios por qué mataron a un joven con tanto futuro

El abogado de derechos civiles Benjamin Crump, representante de la familia, encabezó el acto junto a Sharpton y al embajador de Ghana ante las Naciones Unidas, Samuel Yao Kumah.

Crump celebró el arresto pero planteó la pregunta que nadie había podido responder: “¿Por qué? ¿Por qué mataron a este joven, a esta persona con tanto futuro?”.

Mientras que el diplomático ghanés calificó la detención de “un paso en la dirección correcta” y destacó el impacto que la muerte de Javits tuvo en la comunidad de su país.

PUBLICIDAD

Mamdani, por su parte, afirmó desde el Desfile de Veteranos de la Ciudad de Nueva York que subrayó a los padres “el pleno compromiso de la ciudad con garantizar que la justicia para Javits signifique una rendición de cuentas completa”.

El abogado de derechos civiles Benjamin Crump y el embajador de Ghana ante la ONU exigieron el esclarecimiento total de los motivos del crimen (REUTERS/Eduardo Munoz)

Javits soñaba con ser médico y había guardado el uniforme militar de su hermana

Thomas Frimpong rememoró el momento en que buscó a su hijo en el aeropuerto Kennedy: “Estaba muy, muy emocionado”. Javits escribió en su diario al llegar al país: “Soy de Ghana. La escuela fue bien desde que llegué a Estados Unidos”. En otra entrada había escrito: “Cuando empiezas a ganar, la gente empieza a odiarte e intenta derribarte”.

Su hermana mayor, Millicent Frimpong, de 33 años, contó que el joven quería seguir los pasos familiares alistándose en el Ejército y luego estudiar medicina. “Javits tenía tantas ganas que me pidió que guardara mi uniforme para él”, recordó.

PUBLICIDAD

El acoso escolar y el intento de robo figuran entre las líneas de investigación que maneja el jefe de Detectives Joseph Kenny (News 12)

La hermana también indicó que los detectives del NYPD alertaron a Thomas Frimpong sobre el arresto antes del anuncio oficial. “Esperaba ver una sonrisa en la cara de mi papá”, dijo Millicent. “Él sí dijo: ‘Gracias, Señor’”, concluyó.