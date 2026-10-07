El pasaje de Metrobus y Metrorail subirá 50 centavos en Miami-Dade

La tarifa del pasaje de Metrobus y Metrorail en el condado de Miami-Dade subirá de USD 2,25 a USD 2,75 a partir de enero de 2027

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La Comisión de Miami-Dade aprobó un aumento de 50 centavos en la tarifa de Metrobus y Metrorail, que pasará de USD 2,25 a USD 2,75 en enero de 2027. La medida forma parte del presupuesto del condado para el año fiscal 2026-2027 y busca sostener servicios de autobús que estaban previstos para su eliminación.

La decisión, impulsada por el comisionado Oliver G. Gilbert III, fue aprobada el 6 de octubre. El cambio será el primero en más de 13 años para los usuarios del sistema de transporte público del condado, informó CBS News.

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El aumento busca preservar rutas y viajes nocturnos

El Departamento de Transporte y Obras Públicas de Miami-Dade estima recaudar USD 9,2 millones adicionales para sostener la operación del sistema

El Departamento de Transporte y Obras Públicas de Miami-Dade, conocido por sus siglas en inglés como DTPW, calculó que el ajuste de tarifa y algunos cambios menores en la operación del Metrorail aportarán cerca de USD 9,2 millones. Esos recursos permitirían mantener servicios que utilizan unos 4.200 pasajeros al día, equivalentes a más de 1,3 millones de viajes anuales.

Gilbert III sostuvo que la modificación responde a los costos recurrentes que enfrenta el sistema, entre ellos los salarios del personal, el combustible, la electricidad, el mantenimiento de vehículos e instalaciones, la seguridad y la tecnología. La resolución aprobada establece que una red de transporte financieramente sostenible resulta necesaria para la movilidad y la actividad económica del condado.

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Tras avalar el incremento, la comisión también aprobó restituir los servicios cuya suspensión estaba prevista desde marzo de 2027. La restauración contempla viajes nocturnos en siete corredores principales, la Ruta 279 y cinco líneas que atienden sectores con pocas alternativas de movilidad.

El DTPW aseguró que definió las rutas prioritarias a partir de la cantidad de usuarios y de la disponibilidad de otros medios de transporte. La dependencia señaló que dio preferencia a los trayectos donde una reducción dejaría a los pasajeros sin acceso a un servicio cercano.

Las rutas 11, 79, 77, 3 y 27 conservarán horarios nocturnos

Entre las líneas que mantendrán viajes durante la noche figuran las rutas 11, 79, 77, 3 y 27, todas con servicio de 24 horas. Esos recorridos cubren áreas de 42nd Avenue, Biscayne Park, el oeste de Florida City, 125th Street, el entorno del Nicklaus Children’s Hospital y West Miami.

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Sin embargo, el alza tarifaria no evitará todos los recortes contemplados en el presupuesto. El DTPW había identificado 17 rutas de baja demanda para implementar modificaciones desde marzo de 2027. Dieciséis de ellas continuarán en funcionamiento, aunque dejarán de circular después de las 22.

La Ruta 132 será eliminada en noviembre de 2026, tal como estaba programado, debido a que sus usuarios cuentan con otras opciones de transporte, indicó el departamento. El condado estimó que este conjunto de cambios afectará a alrededor de 250 pasajeros diarios y permitirá un ahorro anual aproximado de USD 1,7 millones.

El presupuesto también prevé retirar el servicio de fin de semana de la Ruta 338, las líneas de paradas limitadas 203, 204, 272 y 288, además de los recorridos nocturnos de otras 18 rutas. De acuerdo con la evaluación oficial, conservar esas operaciones requeriría USD 7,7 millones adicionales.

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Usuarios cuestionaron el impacto del nuevo precio

Usuarios del Metrorail solicitaron que los fondos adicionales recaudados se destinen a reparar la infraestructura y solucionar los retrasos del servicio

Durante la audiencia pública, varios pasajeros objetaron que el aumento traslada una mayor carga económica a quienes dependen cada día del transporte público. Una estudiante universitaria explicó que utiliza los autobuses de lunes a viernes para asistir a clases y afirmó que los 50 centavos extra por trayecto pueden afectar a estudiantes, empleados escolares y trabajadores de servicios esenciales.

Gabriela Russell, usuaria habitual de Metrorail, estimó que una persona que toma el tren dos veces por día afrontaría un gasto adicional de USD 240 al año. La estudiante cuestionó, además, los retrasos y problemas de infraestructura que, a su juicio, afectan la confiabilidad del servicio. “Los nuevos ingresos deberían destinarse al mantenimiento y a las reparaciones”, planteó durante la sesión recogida por CBS News.

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Otros residentes expresaron inquietud por la continuidad de los recorridos nocturnos. Geraldine Ordoñez relató la situación de los trabajadores que dependen del autobús para regresar a sus hogares al finalizar su jornada y advirtió que un recorte puede dejar a muchas personas sin una alternativa de traslado.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, afirmó que el condado mantendrá programas gratuitos o de tarifa reducida para adultos mayores, veteranos, estudiantes, personas con discapacidad y residentes de bajos ingresos que cumplan los requisitos. También aseguró que los recursos adicionales permitirán preservar más autobuses en circulación para quienes dependen del sistema.

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