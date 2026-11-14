Retiran unas cápsulas de mejora sexual que ocultaban el principio activo del Viagra y un analgésico en su fórmula

La FDA detectó sildenafil y acetaminofén no declarados en las cápsulas 10 Day Forecast comercializadas por Game Changer Products LLC (U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION)

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Una empresa de Tampa, Florida, retiró del mercado todas las unidades de sus cápsulas 10 Day Forecast. El producto se vendía como suplemento de mejora sexual masculina, pero análisis de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) detectaron que contenía dos fármacos activos no declarados en su etiqueta: sildenafil y acetaminofén.

Game Changer Products LLC anunció el retiro voluntario el 12 de noviembre de 2026. El sildenafil es el principio activo del Viagra y otros medicamentos aprobados para tratar la disfunción eréctil; como tal, solo puede dispensarse con receta médica. El acetaminofén también es un fármaco regulado, empleado para aliviar el dolor y reducir la fiebre. Ninguno puede comercializarse como suplemento dietético.

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El mayor riesgo es para pacientes cardíacos que toman nitratos

El sildenafil no declarado representa un peligro particular para quienes toman nitratos, un tipo de medicamento habitual en personas con enfermedades cardíacas, diabetes, hipertensión o colesterol elevado. La combinación puede provocar una caída brusca de la presión arterial con riesgo de muerte.

El acetaminofén suma otro riesgo: quienes ya lo consumen en otros medicamentos sin saberlo pueden ingerir dosis excesivas. Eso puede derivar en daño hepático, insuficiencia hepática completa, reacciones alérgicas graves y, en los casos más extremos, la muerte.

El producto circuló durante cinco años a través de varios canales

La empresa distribuyó 10 Day Forecast en todo el territorio de Estados Unidos —Puerto Rico, Guam y las Islas Marianas del Norte incluidos— desde al menos octubre de 2021 hasta el 17 de octubre de 2026. Los canales de venta fueron el sitio web de la compañía, la plataforma eBay y un comercio minorista en Minnesota.

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El producto se comercializaba en blisters de una o dos cápsulas azules con fondo negro y letras blancas. El código UPC es 191645852717. El retiro abarca todos los lotes y fechas de vencimiento.

Qué hacer con el producto comprado

El producto circuló en territorio estadounidense desde octubre de 2021 hasta octubre de 2026 a través de la web, eBay y una tienda minorista (U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION)

La FDA y Game Changer Products LLC recomiendan dejar de consumir el producto de inmediato y desecharlo de forma segura. Quienes hayan experimentado algún problema de salud que pudiera relacionarse con su uso deben consultar a un médico.

La empresa notifica a sus clientes por correo electrónico y a través de eBay. Para consultas, los consumidores pueden comunicarse al teléfono 813-419-7033 o al correo mail@gamechangerproductsllc.com, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 18:00, hora del este.

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Las reacciones adversas pueden notificarse al programa MedWatch de la FDA, disponible en línea, por correo postal o por fax. El retiro se lleva a cabo con conocimiento y seguimiento del organismo, según consta en el comunicado oficial.

Este retiro se suma a una serie de casos similares documentados por la FDA

El caso de 10 Day Forecast no es aislado. Los registros oficiales de la FDA muestran que, en lo que va de 2026, al menos 12 productos de mejora sexual masculina fueron retirados del mercado por contener sildenafil, tadalafil u otras sustancias farmacológicas no declaradas.

Entre los casos registrados este año figuran Ultimate Forza, retirado en octubre por contener sildenafil, tadalafil y dapoxetina; biQ-FEL y X10, ambos de A&P Creations LLC, retirados en septiembre por sildenafil y tadalafil no declarados; y Best Supplements Best Prices, retirado en mayo tras detectarse tres fármacos distintos, incluida la flibanserina.

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La FDA registró al menos 12 retiros de suplementos de mejora sexual masculina en 2026 por inclusión oculta de fármacos (AP foto/Jose Luis Magana)

La FDA mantiene una base de datos pública con todos los retiros por fraude en salud, donde cualquier consumidor puede verificar si un producto tiene alertas activas.

El organismo advierte que los suplementos de mejora sexual son una de las categorías con mayor frecuencia de adulteración con ingredientes farmacológicos activos no declarados en la etiqueta.