Rescataron a todos los pasajeros tras la colisión de un buque cisterna con un crucero fluvial en Nueva Orleans

El choque ocurrió el viernes por la tarde mientras la embarcación con rueda de paletas estaba cerca del muelle. Imágenes del lugar mostraron al barco inclinado y parcialmente sumergido, con personas usando chalecos salvavidas en el agua (X: @wdsu).

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Un buque cisterna embistió al crucero fluvial American Heritage mientras la embarcación se encontraba atracada en el puerto de Nueva Orleans, en Estados Unidos. El impacto hizo que el barco turístico comenzara a hundirse y terminara volcado de costado en el río Misisipi, con pasajeros y tripulantes que debieron ser evacuados en una amplia operación de rescate.

El choque ocurrió el viernes cerca de las 12:30, hora local, cuando el Atlantic Asphalt impactó contra el American Heritage, que había llegado al muelle unas dos horas antes para iniciar el desembarco. El Puerto de Nueva Orleans confirmó a CBS News que en el crucero había alrededor de 129 pasajeros, además de integrantes de la tripulación.

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Las autoridades confirmaron que todas las personas a bordo de ambas embarcaciones fueron localizadas y que no hubo víctimas mortales. La alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, indicó que 32 pasajeros fueron trasladados a hospitales, aunque ninguno presentaba lesiones críticas, tal y como informó CBS News.

El crucero se hundió mientras los pasajeros intentaban desembarcar

El buque cisterna Atlantic Asphalt colisionó contra el crucero fluvial American Heritage en el puerto de Nueva Orleans (Captura de video: @wdsu)

Moreno explicó que el cisterna “perdió el control” antes de chocar contra el American Heritage. Tras la colisión, los pasajeros comenzaron a abandonar el crucero, pero la nave empezó a ingresar agua y finalmente se volcó, relató la funcionaria durante una conferencia de prensa recogida por la BBC.

“Los pasajeros del American Heritage comenzaron a desembarcar luego de la colisión, pero mientras eso pasaba, el crucero comenzó a hundirse y al final se volteó”, declaró la alcaldesa. La situación derivó en que varias personas quedaran en el agua, mientras otras buscaban salir por las barandas y el casco de la embarcación.

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La BBC señaló que cerca de 90 personas ya habían descendido cuando el barco comenzó a hundirse. En tanto, videos e imágenes divulgados por medios locales mostraron a pasajeros con chalecos salvavidas, a personas aferradas a flotadores y a rescatistas que se aproximaban con embarcaciones.

Un testigo identificado como Jamie Holford aseguró a CBS News que observó cómo el crucero golpeaba el muelle después del impacto. “Sonaba como una película de guerra. Imagínate toneladas de acero crujiendo”, afirmó. También comparó la escena con “algo sacado del Titanic”, al describir a pasajeros que intentaban trepar por las barandas mientras el barco se inclinaba.

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La Guardia Costera y barcos privados participaron del rescate

Los servicios de emergencia trasladaron a 32 pasajeros a hospitales locales sin reportar víctimas fatales ni heridos de gravedad (AP)

El operativo reunió a la Guardia Costera de Estados Unidos, la Policía Portuaria, el Departamento de Bomberos y la Policía de Nueva Orleans. Moreno aseguró que también colaboraron embarcaciones privadas que circulaban por el río al momento del accidente y se acercaron para auxiliar a quienes habían caído al agua.

Dos agentes de la Policía Portuaria fueron hospitalizados durante las tareas de respuesta, aunque permanecían en buen estado, de acuerdo con la información difundida por CBS News. La alcaldesa calificó el resultado del rescate como un “milagro en el Misisipi”, al destacar que no había desaparecidos ni heridos de gravedad.

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El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, coincidió con esa valoración. “Que no haya víctimas fatales o personas no localizadas es, literalmente, un milagro en el Misisipi”, expresó, según recogió la BBC.

Tras el choque, la Guardia Costera cerró temporalmente la circulación de embarcaciones en el tramo comprendido entre las millas náuticas 93 y 96 del río Misisipi. La medida buscó facilitar el rescate, evaluar el estado de las naves y permitir el trabajo de los investigadores.

Investigan un posible fallo en la dirección del buque cisterna

La capitana Melanie Burnham, responsable del sector Nueva Orleans de la Guardia Costera, afirmó que los primeros indicios apuntaban a un posible inconveniente en el sistema de dirección del Atlantic Asphalt. “La investigación sigue en curso; parece que hubo algún tipo de fallo en la dirección. La razón exacta no la conocemos”, sostuvo ante la prensa.

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La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos anunció el envío de investigadores para establecer cómo se produjo el incidente. El proceso sufrió demoras porque un paro nacional del tráfico aéreo obligó al equipo a desplazarse por carretera, precisó CBS News.

El American Heritage, operado por American Cruise Lines, fue construido en 2015 y tiene capacidad para 150 pasajeros. Mide 81 metros de eslora, mientras que el Atlantic Asphalt alcanza los 160 metros, más del doble de longitud, según datos de MarineTraffic citados por la BBC.