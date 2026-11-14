Estados Unidos

Google habilitó que Gemini lea las compras y cuentas bancarias de sus usuarios en Estados Unidos

El asistente detecta suscripciones olvidadas y arma presupuestos, pero una parte de los datos puede ser revisada por personas y desconectar la función no borra el historial

La conexión entre Gemini y Google Wallet permite consultar información bancaria, métodos de pago y movimientos financieros, lo que plantea interrogantes sobre la privacidad y el tratamiento de datos sensibles (Imagen ilustrativa Infobae)
La conexión entre Gemini y Google Wallet permite consultar información bancaria, métodos de pago y movimientos financieros, lo que plantea interrogantes sobre la privacidad y el tratamiento de datos sensibles (Imagen ilustrativa Infobae)
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Google habilitó el 13 de noviembre que su asistente Gemini lea los movimientos de las tarjetas y las cuentas bancarias de sus usuarios en Estados Unidos. Quienes usan la aplicación en ese país pueden conectar Google Wallet, la billetera digital de la empresa, para recibir respuestas basadas en sus gastos.

El usuario etiqueta “@Google Wallet” en una conversación con Gemini y pregunta por finanzas personales o presupuestos. Para obtener más detalle puede vincular sus tarjetas de crédito y cuentas bancarias a Wallet mediante Plaid, una empresa que conecta aplicaciones con instituciones financieras. Google informó que la función se despliega en la web, en Android y en iOS.

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La empresa dio tres ejemplos. Revisar los gastos del último trimestre para ahorrar USD 1.000 en tres meses, con gráficos dentro del chat. Encontrar las suscripciones vigentes y señalar cuáles subieron de precio en el año. Y armar un presupuesto para las fiestas a partir de lo gastado en regalos y viajes el año anterior.

Gemini solo puede leer la información de las cuentas: no puede mover, administrar ni invertir el dinero, según Google. La conexión es opcional y se activa o se apaga cuando el usuario quiera, en los ajustes de Personal Intelligence, la función que reúne datos de Gmail, Fotos, YouTube y Búsqueda para personalizar las respuestas.

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Qué pasa con los datos financieros

La página de ayuda de Gemini detalla qué información se comparte con el asistente: métodos de pago, datos guardados en Wallet y datos de cuentas financieras vinculadas con servicios como Plaid. Google advierte que lo compartido puede referirse a temas sensibles o confidenciales, y que cualquier dato nuevo que se agregue a esas aplicaciones también quedará al alcance de Gemini.

Según esa página, Gemini no entrena sus modelos de manera directa con Wallet ni con los servicios de pago. Sí puede usar resúmenes, extractos e inferencias de las transacciones para responder, y entrena sus modelos con ellos cuando el usuario tiene activada la opción de guardar la actividad (Keep Activity). Google dice que reduce los datos personales antes de ese entrenamiento.

Ilustración de un joven que mira un teléfono móvil junto a pantallas con gráficos de gastos, tarjetas bancarias y una billetera.
Google establece condiciones para el acceso y uso de información financiera en Gemini (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una parte de los datos de las aplicaciones conectadas que procesa Gemini es revisada por personas, entre ellas proveedores de servicios capacitados, para depurar los servicios, protegerlos y mejorarlos, según la misma página. Google pide no conectar aplicaciones que contengan información confidencial que el usuario no quiera que vea un revisor.

Desconectar una aplicación o borrar datos en ella no elimina los datos del historial de actividad de Gemini, que se puede borrar por separado para impedir su uso futuro en la mejora de los servicios, pero no si ya fue revisado por personas. Google también pide no tomar las respuestas como asesoramiento financiero.

Una función que ya se había asomado en septiembre

El sitio Android Authority informó que la conexión entre Wallet y Gemini ya aparecía, con límites: solo para mayores de 18 años en Estados Unidos y con una cuenta personal de Google con la actividad de Gemini activada. Esa versión también permitía consultar pases de abordar, entradas y tarjetas de fidelidad guardados en Wallet.

Google sumó un “Resumen de memoria”, una pantalla para ver, editar o eliminar las preferencias, los intereses y las metas que Gemini guarda sobre cada persona. Está disponible en la web y en el móvil donde funciona Personal Intelligence.

Plaid, que aporta el vínculo con los bancos, publicó que su informe sobre finanzas e IA halló que el 55% de las personas usó IA para una tarea relacionada con el dinero en el último año, y que el 86% de ellas afirma que la herramienta le ayuda a entender mejor sus finanzas.

Google no informó qué instituciones financieras admite la conexión ni cuándo llegará la función a otros países, según el sitio Talk Android.

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