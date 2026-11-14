Estados Unidos

Tormentas sucesivas amenazan el sur de California con inundaciones, nieve y olas de hasta 7 metros

Vehículos atrapados en Wilmington, playas cerradas en la Costa Central y nieve en la Sierra Nevada marcan el inicio de un ciclo climático que se extenderá al menos hasta el próximo jueves

Cinco vehículos quedaron atrapados por el agua en Wilmington tras las inundaciones en el cruce de Harry Bridges Boulevard y Broad Avenue (REUTERS/David Swanson)
Cinco vehículos quedaron atrapados por el agua en Wilmington tras las inundaciones en el cruce de Harry Bridges Boulevard y Broad Avenue (REUTERS/David Swanson)
Guardar

Cinco vehículos quedaron atrapados por el agua en Wilmington en la madrugada del viernes, informó Los Angeles Times. Ese incidente marcó el inicio de una serie de tormentas que afectará el sur de California hasta el próximo jueves como mínimo, con lluvia, oleaje peligroso, vientos intensos y nieve en las sierras.

Cinco vehículos atrapados en Wilmington durante la madrugada

El anegamiento se produjo poco después de las 5h en el cruce de Harry Bridges Boulevard y Broad Avenue, donde también quedó atrapado un semirremolque. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles respondió al llamado; no hubo heridos ni personas atrapadas.

PUBLICIDAD

Esa arteria funciona como desvío del puente Vincent Thomas —cerrado por obras durante 16 meses— entre San Pedro y Terminal Island. La combinación de lluvia y mareas altas provocó la acumulación de agua en el lugar. “No podemos seguir enviando a los conductores por una ruta que se inunda”, escribió en X la supervisora del condado Janice Hahn, quien solicitó a Caltrans una alternativa que evite Harry Bridges y Alameda.

Las lluvias del viernes cesan este sábado por la tarde

Las precipitaciones que comenzaron el viernes por la tarde se extienden hasta la mañana del sábado con acumulados de entre 0,6 y 2,5 centímetros (un cuarto de pulgada y una pulgada). “La lluvia será en general liviana, pero no podemos descartar episodios más intensos”, advirtió Mike Wofford, meteorólogo de la oficina del NWS en Oxnard. Los especialistas tampoco descartan avisos de inundaciones menores durante el fin de semana, con erosión de playas y anegamiento de zonas bajas en las costas del condado de Los Ángeles.

PUBLICIDAD

Tras una pausa prevista para el sábado por la tarde y el domingo, una segunda tormenta ingresaría el lunes por la noche con acumulados de hasta 0,6 centímetros. Un tercer sistema climático llegaría entre el miércoles y el jueves con precipitaciones de entre 2,5 y 5 centímetros, el episodio más significativo del ciclo según los modelos actuales. El meteorólogo Ryan Kittell indicó que la segunda tormenta no generará consecuencias mayores, aunque el tercer frente podría ser más intenso que los anteriores.

El oleaje alcanza hoy su pico en costas de orientación occidental

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias de hasta 2,5 centímetros en el condado de Los Ángeles durante el fin de semana (REUTERS/Evelyn Hockstein)
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias de hasta 2,5 centímetros en el condado de Los Ángeles durante el fin de semana (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Un aviso de alto oleaje rige hasta el martes como consecuencia de dos frentes sucesivos: el primero llegó el viernes y el oleaje alcanza hoy sábado su punto máximo; el segundo golpeará el lunes. “Esperamos alturas de entre 2,4 y 3,6 metros (8 y 12 pies) en algunas playas de cara al oeste”, precisó Bryan Lewis, meteorólogo del NWS en Oxnard.

El NWS advirtió sobre corrientes de resaca peligrosas y recomendó nadar solo en zonas vigiladas por guardavidas, mantenerse alejado de los rompeolas y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

La situación es más crítica en la Costa Central, donde las olas pueden llegar a entre 5,5 y 7,6 metros (18 y 25 pies) y dañar muelles, caminos y estructuras costeras. Avisos de alto oleaje e inundación están activos en esa zona, con peligro particular en la entrada del puerto de Morro Bay y en los muelles de Pismo y Cayucos. Oceano Dunes State Park podría experimentar anegamientos durante las mareas altas.

Varias playas ya cerraron de forma preventiva: Carmel River State Beach, Asilomar State Beach y el Coastal Trail en el condado de Monterey, y todas las playas urbanas de Santa Cruz. El municipio clausuró además el Santa Cruz Wharf desde las 22h del viernes hasta las 5h del domingo.

Hasta 30 centímetros de nieve en las rutas de la sierra este

La Sierra Nevada oriental, entre el monte Whitney y Aspendell, podría recibir hasta 30 centímetros (un pie) de nieve durante el fin de semana. El NWS advirtió que las condiciones harán el tránsito “muy difícil o imposible” y señaló que los puentes y pasos elevados serán especialmente propensos a ponerse resbaladizos.

Más al sur, en el condado de Kern, las zonas de Frazier Park y Pine Mountain Club podrían registrar algo de nieve el martes, según Kittell. En las montañas de San Bernardino, el área de nieve de Big Bear abrió sus puertas el viernes por la mañana para tubing.

Vientos del viernes dejaron ráfagas de hasta 56 kilómetros por hora en el interior

El interior del condado de Los Ángeles registrará ráfagas de viento de hasta 56 kilómetros por hora y descensos térmicos nocturnos (REUTERS/Mike Blake)
El interior del condado de Los Ángeles registrará ráfagas de viento de hasta 56 kilómetros por hora y descensos térmicos nocturnos (REUTERS/Mike Blake)

Los vientos del suroeste al noroeste mantuvieron velocidades de alrededor de 32 kilómetros por hora (20 millas por hora) durante el viernes, con ráfagas de entre 48 y 56 kilómetros por hora (30 y 35 millas por hora) en el interior del condado de Los Ángeles.

Las temperaturas nocturnas descenderán cerca de 5 °C (9 °F) respecto de los valores diurnos, que se mantendrán en torno a los 18 y 20 °C (64 y 68 °F) a lo largo de la semana.

Temas Relacionados

TormentasLos ÁngelesInundacionesOleajes anómalosEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Casa Blanca pidió USD 30.000 millones al Congreso para modernizar los sistemas de control del tráfico aéreo

El secretario de Transporte estadounidense reclamó acelerar el recambio tecnológico y advirtió que los fallos como el del viernes continuarán si no se reemplaza el equipamiento actual

La Casa Blanca pidió USD 30.000 millones al Congreso para modernizar los sistemas de control del tráfico aéreo

Mega Millions: ganadores del 13 de noviembre de 2026

Como cada viernes, esta lotería estadounidense publicó los resultados ganadores su sorteo millonario

Mega Millions: ganadores del 13 de noviembre de 2026

Estados Unidos levantó la prohibición de despegues en sus aeropuertos tras cuatro horas de interrupción

La suspensión del viernes fue la segunda orden nacional de detención de todas las salidas desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. “No sé si este escenario se repetirá”, declaró el secretario de Transporte estadounidense

Estados Unidos levantó la prohibición de despegues en sus aeropuertos tras cuatro horas de interrupción

Presidenta de la Corte Suprema de Costa Rica y embajadora de Estados Unidos refuerzan alianza contra el narcotráfico y el crimen organizado

Patricia Vargas González y Melinda Hildebrand sostuvieron un encuentro en San José para dar continuidad a la cooperación bilateral, fortalecer las investigaciones penales y abordar los desafíos que enfrenta la justicia costarricense.

Presidenta de la Corte Suprema de Costa Rica y embajadora de Estados Unidos refuerzan alianza contra el narcotráfico y el crimen organizado

Trump descartó que un ciberataque o la inteligencia artificial hayan provocado la suspensión de vuelos en Estados Unidos

El mandatario estadounidense atribuyó la falla al deterioro de una infraestructura tecnológica “vieja y rota”, con 55 años de antigüedad

Trump descartó que un ciberataque o la inteligencia artificial hayan provocado la suspensión de vuelos en Estados Unidos

TECNO

Una falla tecnológica en los centros de control aéreo de Estados Unidos obligó a suspender vuelos

Una falla tecnológica en los centros de control aéreo de Estados Unidos obligó a suspender vuelos

Así cotizan las principales criptomonedas del mundo digital este sábado 14 de noviembre

Estas funciones tecnológicas de seguridad en carros evitan choques y vigilan los puntos ciegos

Estados Unidos pidió estacionar al aire libre más de 720.000 BMW por riesgo de incendio

Microsoft dejará de enviar códigos por SMS para entrar a las cuentas personales

ENTRETENIMIENTO

‘Vengadores: Doomsday’ presentará a un Gambito mucho más serio y profundo por parte de Channing Tatum: “No es todo risas”

‘Vengadores: Doomsday’ presentará a un Gambito mucho más serio y profundo por parte de Channing Tatum: “No es todo risas”

Bruce Springsteen aún culpa a Steven Spielberg por cargarse uno de sus pasatiempos favoritos con ‘Tiburón’: “¿Por qué un buen hombre haría eso?"

Seth Rogen promete cameos imposibles en la segunda temporada de ‘The Studio’: “Tener que dirigir a estas personas ha sido de lo más aterrador en toda mi vida”

De héroe a villano, Downey Jr. revela cómo encontró su lugar como Doctor Doom en el nuevo Avengers

Willie Nelson llega a los 93 años con memorias, un nuevo disco y sin intención de parar

MUNDO

Estados Unidos y China abordaron la aplicación de una reducción recíproca de aranceles

Estados Unidos y China abordaron la aplicación de una reducción recíproca de aranceles

Volodimir Zelensky comentó que EEUU le propuso ceder el Donbás a cambio de incorporar Ucrania a la OTAN

El escándalo de Nvidia ensombrece las conversaciones entre Estados Unidos y China sobre inteligencia artificial

Trump, Xi y Putin celebrarán una reunión centrada en la reducción de armas nucleares al margen de la APEC

Un queso francés que se mantuvo dos años en una repisa ganó el título mundial en los World Cheese Awards