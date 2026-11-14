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Seth Rogen promete cameos imposibles en la segunda temporada de ‘The Studio’: “Tener que dirigir a estas personas ha sido de lo más aterrador en toda mi vida”

Martin Scorsese, Ron Howard, Olivia Wilde o Anthony Mackie fueron algunas de las grandes sorpresas en su primera temporada

En The Studio, Seth Rogen interpreta al recién nombrado director de un estudio de cine, Continental Studios. Desesperado por conseguir la aprobación de las celebridades, él y su equipo de ejecutivos de Continental Studios deben hacer malabarismos entre las exigencias corporativas y las ambiciones creativas mientras intentan mantener las películas vivas y relevantes. El estudio cuenta con un reparto repleto de estrellas encabezado por Catherine O'Hara, ganadora de los premios Emmy, SAG y Globo de Oro, Kathryn Hahn, nominada al Emmy, Ike Barinholtz y Chase Sui Wonders. Bryan Cranston, nominado al Oscar y ganador de un Emmy, Keyla Monterroso Mejía y Dewayne Perkins también son protagonistas.
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Seth Rogen adelantó que la segunda temporada de The Studio incluirá apariciones de celebridades que generarán sorpresa entre los espectadores. El actor y productor hizo estas declaraciones en diálogo con Clayton Davis para el podcast Awards Circuit de Variety, durante el Festival de Cine de Middleburg. Consultado sobre si la nueva entrega tendría un momento equivalente al cameo de Martin Scorsese en la primera temporada, Rogen confirmó que habrá “varios” casos similares. Según explicó, el objetivo del equipo fue superar la ambición de la temporada anterior en este aspecto. “Tenemos varios de esos. Algunos son realmente inimaginables, y tener que dirigir a estas personas ha sido uno de los momentos más aterradores de toda mi vida”, afirmó el actor. Rogen detalló que, para esta segunda temporada, el equipo creativo buscó deliberadamente sumar a figuras de mayor peso dentro del relato. La intención fue trabajar con personas que admiran de forma personal.

“Para nosotros, realmente intentamos ser aún más ambiciosos. Queríamos conseguir a personas de las que somos aún más fans y hacer que tuvieran papeles más importantes dentro de los episodios, si podíamos”, explicó. El actor también adelantó que la nueva temporada profundiza en el costado más personal de la serie. Según sus palabras, el equipo buscó “indagar más en nuestros propios sentimientos sobre la industria y nuestros propios conflictos internos” a medida que avanza la trama. Rogen precisó además que varios episodios de esta temporada están filmados en plano continuo, sin cortes, y transcurren en tiempo real durante media hora. El actor señaló que este recurso técnico se utiliza con más frecuencia que en la primera entrega.

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Consultado sobre cómo el reconocimiento obtenido por The Studio en los premios Emmy influyó en la producción de la segunda temporada, Rogen reconoció una relación directa entre ambos factores. “El hecho de que The Studio ganara premios nos consiguió cosas en la segunda temporada que probablemente no habríamos conseguido en la primera”, afirmó. El actor relacionó esta experiencia con su primer acercamiento al circuito de festivales, que según contó se produjo recién con la película Steve Jobs. Antes de ese proyecto, Rogen nunca había formado parte de ese recorrido pese a su trayectoria previa en la industria.

El de Martin Scorsese fue uno de los cameos más sorprendentes de la primera temporada de 'The Studio'
El de Martin Scorsese fue uno de los cameos más sorprendentes de la primera temporada de 'The Studio'

Su reencuentro con Olivia Wilde

Mientras avanza la producción de la nueva temporada de The Studio, Rogen también protagoniza La Invitación, película de A24 dirigida por Olivia Wilde que se estrenó hace unas semanas en cines de España. En el filme, Rogen interpreta a Joe, un hombre cuyo matrimonio queda tensionado durante una cena con los vecinos del piso de arriba. El elenco se completa con Penélope Cruz y Edward Norton en los papeles de esa pareja vecina. El actor describió esta interpretación como una de las más logradas de su carrera. Según explicó, el rodaje le permitió combinar su registro cómico habitual con un tono dramático que no había explorado antes en pantalla de esta manera. Rogen detalló que Wilde incorporó al montaje final buena parte de las improvisaciones que él y Norton propusieron durante el rodaje. Esa decisión, según el actor, modificó el tono general de varias escenas respecto al guion original.

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Ella me permitió insertar humor en momentos donde originalmente no iba a haberlo, lo que cambia el tono de todo. Permitió que Edward diera monólogos dramáticos en lugares donde originalmente no estaban previstos. Y luego me permitió hacer bromas que subvertían esos momentos de maneras que no estaban guionadas”, relató. El actor añadió que Wilde podría haber optado por un montaje distinto, que dejara fuera buena parte del material que él propuso durante el rodaje. “Ella podría simplemente no haber usado nada de eso, y yo no habría sido tan gracioso en la película”, señaló. La Invitación se encontrará disponible en plataformas muy pronto tras su paso por salas de cine. La segunda temporada de The Studio aún no cuenta con fecha de estreno confirmada, pero se podrá ver en Apple TV+ y Movistar+.

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