Estados Unidos

Una niña pidió a los rescatistas que busquen a su gato entre los escombros del edificio que se derrumbó en Brooklyn

El pedido de Zariah Coleman llegó dos días después de la tragedia que dejó ocho muertos y 18 heridos en Flatbush

Una niña pequeña suplica entre lágrimas a los rescatistas que encuentren a su gato entre los escombros del derrumbe de un edificio en Brooklyn
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Una niña llamada Zariah Coleman pidió a los equipos de emergencia que encuentren a su gato, atrapado entre los escombros del edificio que se derrumbó en Brooklyn, en medio de las tareas posteriores a una tragedia que dejó ocho personas muertas, entre ellas dos menores de edad.

Durante una conferencia de prensa celebrada el viernes 13 de noviembre, la menor relató que su primera preocupación tras enterarse del derrumbe fue el animal, que habría quedado dentro de su vivienda. “Lo primero en lo que pensé fue en mi gato”, afirmó Coleman, de acuerdo con declaraciones recogidas por People.

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El colapso ocurrió el miércoles 11 de noviembre en un inmueble de tres plantas situado en Flatbush, en el distrito neoyorquino de Brooklyn. El edificio, ubicado en el 1321 de la avenida Flatbush, se desplomó sobre una excavación abierta en el lote vecino, donde se desarrollaban trabajos de construcción, informó el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY).

La niña intentó acercarse al edificio tras el derrumbe

Una persona joven con gorro de lana habla frente a varios micrófonos de medios de comunicación rodeada por dos adultos
Zariah Coleman solicitó a los equipos de emergencia que busquen a su gato entre los escombros del inmueble colapsado en Flatbush (Captura de video: Associated Press)

Coleman contó que, cuando llegó al lugar y vio la destrucción, quiso atravesar el perímetro de seguridad para buscar a su mascota. Sin embargo, desistió al comprender los peligros que podía enfrentar dentro o cerca de la zona afectada.

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Él estaba ahí dentro e intenté pasar por debajo de la cinta para ir”, explicó la niña ante la prensa. “Iba a buscarlo, pero me di cuenta de que no sabía a qué me iba a enfrentar”, agregó.

La menor sostuvo que el gato podría estar escondido por miedo a las personas que ingresaron al lugar. También expresó dudas sobre los intentos de búsqueda realizados hasta entonces. “Solo espero que vayan a buscar a nuestro gato porque está dentro de la casa ahora mismo”, aseguró, en declaraciones difundidas por ABC7 New York.

Dijeron que entraron a la casa para tratar de encontrarlo, pero no creo que realmente lo hayan hecho”, añadió Coleman. La niña consideró que el animal podría ocultarse ante la presencia de los rescatistas: “Está escondido de ellos y creo que les tiene miedo”.

El derrumbe dejó ocho muertos, incluidos dos niños

El derrumbe en Brooklyn provocó la muerte de seis adultos y dos menores, incluidos dos trabajadores de la obra (REUTERS/Angelina Katsanis)
El derrumbe en Brooklyn provocó la muerte de seis adultos y dos menores, incluidos dos trabajadores de la obra (REUTERS/Angelina Katsanis)

El colapso de la estructura provocó la muerte de seis adultos y dos menores, incluidos dos trabajadores de la construcción, confirmó el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, durante una conferencia de prensa. Las autoridades detallaron que seis víctimas fueron halladas en el lugar y otras dos murieron después en hospitales.

Además, 18 personas resultaron heridas, entre ellas 14 civiles y cuatro bomberos, indicó Mamdani. La mayor parte de los pacientes que continuaban bajo atención médica se encontraba estable, aunque una persona permanecía en estado crítico, recogió USA Today.

La comisionada del FDNY, Lillian Bonsignore, precisó que la llamada de emergencia se registró a las 16:01 del miércoles. Bomberos, paramédicos y otros equipos llegaron al sitio en aproximadamente un minuto, mientras más de 250 integrantes de los servicios de emergencia participaron en el operativo inicial.

Las operaciones ante un derrumbe son extremadamente peligrosas”, advirtió Bonsignore en una intervención difundida por el FDNY. La funcionaria explicó que cada maniobra debía realizarse con cuidado para resguardar tanto a posibles sobrevivientes como al personal desplegado.

Las autoridades investigan las causas del colapso

Los equipos de rescate concluyeron la búsqueda de víctimas el jueves 12 de noviembre, tras determinar que no quedaban más personas bajo los restos del edificio. A partir de ese momento, el área quedó bajo control del Departamento de Edificios de Nueva York y de la Policía de Nueva York, que avanzan con la investigación.

Mamdani señaló que el derrumbe exige una revisión completa de las condiciones del inmueble y de las obras en el predio lindero. “Una tragedia de esta magnitud demanda una investigación integral y exhaustiva”, manifestó el alcalde.

El Departamento de Edificios había señalado inicialmente en su sitio web que el hecho se vinculaba con “operaciones de construcción inseguras” en el lote vecino, aunque esa referencia fue retirada posteriormente. Por ello, la causa definitiva permanece bajo investigación.

Coleman aseguró que su familia percibía movimientos en el edificio mientras avanzaba la obra adyacente. “Ponían muchas vidas en peligro”, sostuvo la niña al renovar su pedido para que los rescatistas encuentren a su gato.

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