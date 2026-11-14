Estados Unidos

Un grupo que reúne a Meta, Google y TikTok demandó a Nueva York por los avisos de salud mental en redes

La ley obliga a mostrar un mensaje que cubre hasta tres cuartas partes de la pantalla durante 30 segundos, sin opción de omitirlo, desde el 1 de enero de 2027

NetChoice demandó a Nueva York por una ley que obliga a las redes sociales a mostrar advertencias sobre salud mental (Imagen ilustrativa Infobae)
NetChoice demandó a Nueva York por una ley que obliga a las redes sociales a mostrar advertencias sobre salud mental (Imagen ilustrativa Infobae)
Guardar

NetChoice, una asociación de empresas de internet que reúne a Meta, Google y TikTok, demandó el viernes 13 de noviembre al estado de Nueva York ante un tribunal federal de Manhattan. El grupo pide frenar una ley que obliga a las redes sociales a mostrar advertencias de salud mental que el usuario no puede saltar.

La demanda se dirige contra la fiscal general Letitia James, encargada de hacer cumplir la norma. NetChoice sostiene que la ley viola la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión, porque obliga a las plataformas a transmitir un mensaje del Estado.

PUBLICIDAD

Según la plataforma de investigación jurídica Bloomberg Law, la ley alcanza a empresas como Meta, TikTok y YouTube. La oficina de James rechazó hacer comentarios inmediatos, según los reportes sobre la demanda. La norma entraría en vigor el 1 de enero de 2027.

Un aviso de hasta 30 segundos que no se puede cerrar

La ley cubre las plataformas que ofrecen un feed adictivo, reproducción automática o desplazamiento infinito como parte importante de su servicio. El mensaje fijado dice: “El Cirujano General advirtió que, aunque las redes sociales pueden tener beneficios para algunos jóvenes, el uso excesivo puede asociarse con graves daños a la salud mental”.

Cuando un usuario entra por primera vez en el día, el aviso debe aparecer al menos 10 segundos y ocupar como mínimo una cuarta parte de la pantalla. Tras tres horas de uso activo acumulado en el día, debe repetirse al menos una vez por hora, durante 30 segundos y sobre tres cuartas partes de la pantalla, según el reporte de JBizNews sobre el texto de la norma.

PUBLICIDAD

Unas manos sostienen un teléfono móvil cuya pantalla muestra un video cubierto parcialmente por un recuadro gris con un icono de reloj de arena
La ley exige avisos de 30 segundos que abarcan tres cuartas partes de la pantalla tras tres horas de uso acumulado en el día (Imagen Ilustrativa Infobae)

El usuario no puede omitir ni cerrar el mensaje. La ley prohíbe esconderlo solo en los términos de servicio o reducir su visibilidad, y el proyecto aprobado en el Senado estatal fija una multa civil de USD 5.000 por cada infracción, que cobraría la fiscal general.

El argumento: no es una etiqueta, es una interrupción

NetChoice sostiene que estos avisos van más allá de una etiqueta fija en un producto, porque interrumpen el acceso a contenido protegido por la libertad de expresión. “La Primera Enmienda prohíbe que Nueva York obligue a hablantes privados a servir de portavoces del gobierno”, afirmó Paul Taske, director del Centro de Litigios de NetChoice.

La asociación también cuestiona a quién se le muestra el aviso. En su comunicado afirma que, si un sitio no verificó que el usuario tiene más de 17 años, todos reciben la advertencia. JBizNews, en cambio, describe que la plataforma puede omitirla con quien determine razonablemente que es mayor de 17.

NetChoice pide que el tribunal declare ilegal la ley y que impida a James aplicarla a sus miembros. La entidad agrupa a más de 30 compañías, entre ellas Google, Meta, Snap y TikTok, y ha presentado muchas demandas contra regulaciones a las redes sociales.

La regulación alcanza a plataformas que ofrecen funciones de desplazamiento infinito, reproducción automática o formatos diseñados para generar uso intensivo (REUTERS/Hollie Adams/Illustration)
La regulación alcanza a plataformas que ofrecen funciones de desplazamiento infinito, reproducción automática o formatos diseñados para generar uso intensivo (REUTERS/Hollie Adams/Illustration)

Un caso con antecedentes en Colorado y California

Taske afirmó que un tribunal federal ya bloqueó una ley casi idéntica en Colorado. Según informó la agencia Reuters, citada por el sitio Mezha, un juez suspendió su aplicación en noviembre de 2025 por motivos relacionados con la libertad de expresión. El estado estadounidense apeló esa decisión.

NetChoice presentó el mes pasado una demanda similar contra California. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció la ley en diciembre de 2025 y dijo que su prioridad es proteger a los menores de las funciones que fomentan el uso excesivo.

El caso se tramita en el tribunal federal de Manhattan y la ley sigue prevista para el 1 de enero de 2027, salvo que un juez la suspenda antes.

Temas Relacionados

Nueva Yorkredes socialesSalud mentalNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tormentas sucesivas amenazan el sur de California con inundaciones, nieve y olas de hasta 7 metros

Vehículos atrapados en Wilmington, playas cerradas en la Costa Central y nieve en la Sierra Nevada marcan el inicio de un ciclo climático que se extenderá al menos hasta el próximo jueves

Tormentas sucesivas amenazan el sur de California con inundaciones, nieve y olas de hasta 7 metros

Rescataron a todos los pasajeros tras la colisión de un buque cisterna con un crucero fluvial en Nueva Orleans

El choque provocó el vuelco del American Heritage en el río Misisipi; 32 pasajeros fueron hospitalizados, aunque las autoridades informaron que ninguno sufrió heridas graves

Rescataron a todos los pasajeros tras la colisión de un buque cisterna con un crucero fluvial en Nueva Orleans

El caos aéreo en Estados Unidos llegó días después del plan de la FAA para retirar los disquetes de forma gradual

La interrupción nacional de los despegues dejó más de 10.000 retrasos mientras la autoridad aeronáutica avanza con la modernización de su red

El caos aéreo en Estados Unidos llegó días después del plan de la FAA para retirar los disquetes de forma gradual

Suspensión de vuelos en Estados Unidos: las aerolíneas buscan reprogramar más de 3.300 viajes cancelados

La prohibición nacional temporaria de despegues del viernes, que registró más de 15.000 viajes afectados según el rastreador FlightAware, fue la más prolongada de los últimos 25 años

Suspensión de vuelos en Estados Unidos: las aerolíneas buscan reprogramar más de 3.300 viajes cancelados

“No sé qué hacer”: el audio de un piloto principiante que realizaba su primer vuelo durante la suspensión de despegues en EEUU

La comunicación entre el estudiante y la torre de Fort Worth Meacham, en Texas, ocurrió tras el alerta aérea a nivel nacional. El hombre recibió la recomendación de terminar el trayecto y dirigirse a un aeródromo cercano

“No sé qué hacer”: el audio de un piloto principiante que realizaba su primer vuelo durante la suspensión de despegues en EEUU

TECNO

Cómo compartir tu ubicación en tiempo real en WhatsApp por un tiempo limitado y detenerla cuando quieras

Cómo compartir tu ubicación en tiempo real en WhatsApp por un tiempo limitado y detenerla cuando quieras

Nvidia negociaba financiación multimillonaria para clientes que no podían pagar sus chips, según un informe

La NASA enviará a la Luna un robot con energía nuclear construido con piezas de repuesto de Marte

Cómo preparar tus cuentas de Google y Apple para no quedar bloqueado si te roban el celular

Xbox permite jugar gratis en la nube con anuncios y vende paquetes de horas desde USD 3,99

ENTRETENIMIENTO

‘Vengadores: Doomsday’ presentará a un Gambito mucho más serio y profundo por parte de Channing Tatum: “No es todo risas”

‘Vengadores: Doomsday’ presentará a un Gambito mucho más serio y profundo por parte de Channing Tatum: “No es todo risas”

Bruce Springsteen aún culpa a Steven Spielberg por cargarse uno de sus pasatiempos favoritos con ‘Tiburón’: “¿Por qué un buen hombre haría eso?"

Seth Rogen promete cameos imposibles en la segunda temporada de ‘The Studio’: “Tener que dirigir a estas personas ha sido de lo más aterrador en toda mi vida”

De héroe a villano, Downey Jr. revela cómo encontró su lugar como Doctor Doom en el nuevo Avengers

Willie Nelson llega a los 93 años con memorias, un nuevo disco y sin intención de parar

MUNDO

Estados Unidos y China abordaron la aplicación de una reducción recíproca de aranceles

Estados Unidos y China abordaron la aplicación de una reducción recíproca de aranceles

Volodimir Zelensky comentó que EEUU le propuso ceder el Donbás a cambio de incorporar Ucrania a la OTAN

El escándalo de Nvidia ensombrece las conversaciones entre Estados Unidos y China sobre inteligencia artificial

Trump, Xi y Putin celebrarán una reunión centrada en la reducción de armas nucleares al margen de la APEC

Un queso francés que se mantuvo dos años en una repisa ganó el título mundial en los World Cheese Awards