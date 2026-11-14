Un grupo que reúne a Meta, Google y TikTok demandó a Nueva York por los avisos de salud mental en redes

NetChoice demandó a Nueva York por una ley que obliga a las redes sociales a mostrar advertencias sobre salud mental (Imagen ilustrativa Infobae)

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NetChoice, una asociación de empresas de internet que reúne a Meta, Google y TikTok, demandó el viernes 13 de noviembre al estado de Nueva York ante un tribunal federal de Manhattan. El grupo pide frenar una ley que obliga a las redes sociales a mostrar advertencias de salud mental que el usuario no puede saltar.

La demanda se dirige contra la fiscal general Letitia James, encargada de hacer cumplir la norma. NetChoice sostiene que la ley viola la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión, porque obliga a las plataformas a transmitir un mensaje del Estado.

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Según la plataforma de investigación jurídica Bloomberg Law, la ley alcanza a empresas como Meta , TikTok y YouTube. La oficina de James rechazó hacer comentarios inmediatos, según los reportes sobre la demanda. La norma entraría en vigor el 1 de enero de 2027.

Un aviso de hasta 30 segundos que no se puede cerrar

La ley cubre las plataformas que ofrecen un feed adictivo, reproducción automática o desplazamiento infinito como parte importante de su servicio. El mensaje fijado dice: “El Cirujano General advirtió que, aunque las redes sociales pueden tener beneficios para algunos jóvenes, el uso excesivo puede asociarse con graves daños a la salud mental”.

Cuando un usuario entra por primera vez en el día, el aviso debe aparecer al menos 10 segundos y ocupar como mínimo una cuarta parte de la pantalla. Tras tres horas de uso activo acumulado en el día, debe repetirse al menos una vez por hora, durante 30 segundos y sobre tres cuartas partes de la pantalla, según el reporte de JBizNews sobre el texto de la norma.

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La ley exige avisos de 30 segundos que abarcan tres cuartas partes de la pantalla tras tres horas de uso acumulado en el día (Imagen Ilustrativa Infobae)

El usuario no puede omitir ni cerrar el mensaje. La ley prohíbe esconderlo solo en los términos de servicio o reducir su visibilidad, y el proyecto aprobado en el Senado estatal fija una multa civil de USD 5.000 por cada infracción, que cobraría la fiscal general.

El argumento: no es una etiqueta, es una interrupción

NetChoice sostiene que estos avisos van más allá de una etiqueta fija en un producto, porque interrumpen el acceso a contenido protegido por la libertad de expresión. “La Primera Enmienda prohíbe que Nueva York obligue a hablantes privados a servir de portavoces del gobierno”, afirmó Paul Taske, director del Centro de Litigios de NetChoice.

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La asociación también cuestiona a quién se le muestra el aviso. En su comunicado afirma que, si un sitio no verificó que el usuario tiene más de 17 años, todos reciben la advertencia. JBizNews, en cambio, describe que la plataforma puede omitirla con quien determine razonablemente que es mayor de 17.

NetChoice pide que el tribunal declare ilegal la ley y que impida a James aplicarla a sus miembros. La entidad agrupa a más de 30 compañías, entre ellas Google, Meta, Snap y TikTok, y ha presentado muchas demandas contra regulaciones a las redes sociales.

La regulación alcanza a plataformas que ofrecen funciones de desplazamiento infinito, reproducción automática o formatos diseñados para generar uso intensivo (REUTERS/Hollie Adams/Illustration)

Un caso con antecedentes en Colorado y California

Taske afirmó que un tribunal federal ya bloqueó una ley casi idéntica en Colorado. Según informó la agencia Reuters, citada por el sitio Mezha, un juez suspendió su aplicación en noviembre de 2025 por motivos relacionados con la libertad de expresión. El estado estadounidense apeló esa decisión.

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NetChoice presentó el mes pasado una demanda similar contra California . La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció la ley en diciembre de 2025 y dijo que su prioridad es proteger a los menores de las funciones que fomentan el uso excesivo.

El caso se tramita en el tribunal federal de Manhattan y la ley sigue prevista para el 1 de enero de 2027, salvo que un juez la suspenda antes.