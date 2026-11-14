Más deducción y más crédito por hijo: así cambia el mapa fiscal federal para los contribuyentes en 2027

La deducción estándar aumentará a 33.200 dólares para las parejas casadas que presenten una declaración conjunta (REUTERS/Dado Ruvic/IllustraCIÓN)

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El IRS ajustará al alza sus principales beneficios fiscales para el año tributario 2027. La deducción estándar subirá hasta USD 33.200 para parejas casadas y el crédito por hijo alcanzará un máximo de USD 2.300 por menor. Los cambios, publicados el 5 de noviembre de 2026 y recogidos por Los Angeles Times, aplicarán a las declaraciones que se presenten en 2028.

El incremento general responde a una variación de precios de aproximadamente 3,2%, el mismo criterio que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) usa cada año para actualizar sus parámetros. Sin embargo, varios de los beneficios incorporados por la ley aprobada por los republicanos en 2025 no contemplan este tipo de indexación y perderán valor real con el tiempo.

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La deducción estándar crece para todos los grupos de contribuyentes

Para los declarantes individuales, la deducción estándar pasará de USD 16.100 a USD 16.600. En el caso de los jefes de hogar, el monto subirá de USD 24.150 a USD 24.925. Las parejas que presentan una declaración conjunta tendrán acceso al incremento más alto en términos absolutos: de USD 32.200 a USD 33.200.

Según cálculos de Associated Press (AP) citados por Los Angeles Times, una pareja con ingresos de USD 100.000 que utilice la deducción estándar verá su factura federal reducirse de USD 7.640 a USD 7.504. Un declarante soltero con ingresos de USD 60.000 pagará USD 4.952 en lugar de USD 5.020. Esas proyecciones asumen que el ingreso permanece igual; para quienes reciban aumentos salariales equivalentes a la inflación, la carga tributaria efectiva no variará.

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El crédito por hijo llega a USD 2.300 y su porción reembolsable sube a USD 1.800

El crédito tributario por hijo alcanzará un máximo de 2.300 dólares por menor y elevará su porción reembolsable a 1.800 dólares

El crédito tributario por hijo (child tax credit) recibirá un incremento de USD 100, con lo que su máximo pasará de USD 2.200 a USD 2.300 por menor. La porción reembolsable del beneficio —la parte que puede traducirse en un reembolso directo aunque el contribuyente no tenga deuda fiscal— también crecerá USD 100 y quedará fijada en USD 1.800.

La ley de 2025 estableció el crédito en USD 2.200 y vinculó sus incrementos futuros a la inflación.

El crédito por ingreso del trabajo también registra aumentos

El crédito por ingreso del trabajo (earned income tax credit) se ajustará según el perfil familiar del contribuyente. Para un trabajador sin hijos, el máximo pasará de USD 664 a USD 685. Para una familia con dos hijos, el techo del beneficio subirá de USD 7.316 a USD 7.552.

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Tres deducciones de la ley de 2025 no se indexan y tienen fecha de vencimiento

Entre los beneficios que no se actualizan por inflación figuran tres incorporados por la legislación republicana de 2025. Los trabajadores pueden deducir hasta USD 25.000 en ingresos por propinas y hasta USD 12.500 en pagos por horas extra —o USD 25.000 para declarantes conjuntos—.

Los mayores de 65 años tienen derecho a una deducción adicional de USD 6.000. Los tres beneficios caducarán tras el año fiscal 2028, salvo que el Congreso los extienda.

La tasa máxima del 37% aplicará sobre ingresos superiores a USD 661,375

El IRS aplicará un ajuste del 3,2% por inflación a los beneficios fiscales de 2027 para las declaraciones de 2028 (REUTERS/Kent Nishimura)

La tasa impositiva más alta se mantiene en 37% para 2027. Ese porcentaje aplicará sobre ingresos que superen los USD 661.375 en declarantes individuales y los USD 793.650 en parejas con declaración conjunta.

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La exclusión del impuesto a sucesiones, que la ley de 2025 fijó de forma permanente en USD 15 millones, subirá con la inflación hasta los USD 15,48 millones.

Las tasas intermedias también se ajustan y la exclusión de ingresos en el exterior sube a USD 137.300

Más allá de la tasa máxima, el IRS actualizó toda la escala de alícuotas para 2027. La tasa del 35% aplicará a ingresos superiores a USD 264.550 para declarantes individuales; la del 32%, a partir de USD 208.325; la del 24%, sobre USD 109.125; y la del 22%, desde USD 52.025.

La franja más baja, del 10%, cubrirá ingresos de hasta USD 12.800 para solteros. Además, la exclusión de ingresos ganados en el exterior subirá a USD 137.300, un ajuste para ciudadanos estadounidenses que residen y trabajan fuera del país y deben presentar declaración ante el IRS.

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