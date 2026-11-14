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Bruce Springsteen aún culpa a Steven Spielberg por cargarse uno de sus pasatiempos favoritos con ‘Tiburón’: “¿Por qué un buen hombre haría eso?"

El icónico cantante fue uno de los participantes en el homenaje al director de cine durante un evento en el MoMA

The Boss no le ha perdonado aun a Spielberg el miedo que sembró en los años 70
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Bruce Springsteen volvió a señalar a Steven Spielberg como responsable de terminar con una de las costumbres más populares de su juventud. Durante un homenaje al director en el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York, el músico bromeó sobre el impacto que tuvo Tiburón en la práctica de nadar desnudo por las noches. “Uno de los grandes placeres en la costa de Nueva Jersey en 1975 era nadar de noche, preferentemente desnudo con alguien con quien querías tener sexo”, dijo Springsteen el jueves por la noche. “Steven Spielberg se cargó eso. Se lo cargó bien”.

El músico agregó que, con el paso de los años, no dejó de hacerse la misma pregunta sobre su amigo. “Con los años me pregunté: ¿por qué un buen hombre como él haría algo así?”, repitió ante el público presente en el evento. El estreno de Tiburón en 1975 cambió la forma en que Hollywood distribuía sus películas de gran presupuesto. La cinta es considerada el primer gran éxito de taquilla del verano en la historia del cine, un fenómeno que redefinió los lanzamientos masivos de la industria.

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Para Springsteen, ese cambio en la industria tuvo un costo colateral que fue más allá de las salas de cine. Según relató, el filme instaló el miedo a los tiburones en la costa este de Estados Unidos y terminó con las salidas nocturnas al mar que eran habituales entre los jóvenes de la época. Antes del estreno de la película, nadar sin ropa de noche en la costa de Nueva Jersey era, según el cantante, una de las actividades más disfrutadas por su generación. Tiburón, dirigida por Spielberg, modificó esa costumbre al punto de hacerla desaparecer, de acuerdo con el relato que Springsteen compartió durante el evento en el MoMA.

Tiburon 45 años - ﻿Steven Spielberg
Steven Spielberg durante el rodaje de 'Tiburón'

La anécdota sobre el barco y el miedo al agua

Springsteen contó que mantiene una amistad de 30 años con Spielberg, un vínculo que incluyó varios viajes a bordo del barco del director. Según su relato, esa embarcación es incluso más grande que la que necesitaban para filmar Tiburón, y cuenta con su propia pileta a bordo. A pesar de esos años de cercanía y de haber compartido esos viajes, el músico aseguró que nunca vio a Spielberg meterse al agua. “Esa piscina está rodeada por el océano. Eso es mucha agua. He estado en ese barco, y les puedo decir que Steven Spielberg no entra en esa agua”, relató.

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El cantante continuó con la anécdota sobre la embarcación. “Ese barco es tan grande que tiene una pileta. Steven Spielberg no entra a esa maldita pileta. No estoy seguro de haberlo visto en traje de baño”, agregó. Springsteen cerró el planteo con una conclusión irónica sobre el origen del problema. Según dijo, la razón por la que nadar de noche “está arruinado” en todo el mundo, y no solo en la costa de Nueva Jersey, es que ese “hombre muy bueno” le tiene miedo al agua.

Springsteen fue uno de los oradores que cerró una serie de intervenciones de figuras de la industria durante el 18° Beneficio Anual de Cine del MoMA y Chanel, organizado en honor a la carrera de Spielberg. Entre los asistentes a la gala estuvieron Tom Cruise, Robert De Niro, Martin Scorsese, Cate Blanchett, Drew Barrymore, Steve Martin y Stephen Colbert. Spielberg describió la velada como “un asunto familiar” en declaraciones a Variety en la alfombra roja. “Todos los que vienen esta noche son amigos cercanos. Todos empezamos en algún punto. O yo los contraté para que estuvieran en mi película, o ellos me convocaron para dirigir algo”, explicó el director. Agregó que no había nadie entre los invitados de esa noche a quien no conociera y no quisiera.

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