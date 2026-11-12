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El emotivo reencuentro del adolescente rescatado en Australia con su mamá tras seis días perdido en la montaña

William, de 17 años y con autismo, fue hallado con vida junto a un arroyo en el estado de Victoria. Un helicóptero policial lo localizó luego de divisar una caja de pesca en el matorral

Tras el aterrizaje con la compuerta abierta, la madre del joven se acercó para abrazarlo (@victoriapolice)
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William, un adolescente de 17 años con autismo, fue hallado con vida este jueves en un arroyo de las zonas boscosas del este de Australia, tras seis días desaparecido en un terreno montañoso de difícil acceso. Minutos después del rescate, se produjo el momento más esperado: el reencuentro con su madre, Elizabeth, que corrió hacia el helicóptero policial con los brazos abiertos.

Las imágenes, difundidas por la Policía de Victoria, muestran a Elizabeth lanzarse al encuentro del joven mientras él respondía con una amplia sonrisa. “Estoy feliz de que esté vivo”, declaró la mujer a los periodistas. Con alivio y entre bromas, añadió que su hijo “está castigado de por vida” y que “no va a ir a ningún lado nunca más”.

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El helicóptero detectó una caja de pesca y encontró al adolescente recostado junto al arroyo

El momento en que encuentran a un adolescente que sobrevivió seis días herido y perdido en un remoto bosque australiano
El muchacho, que realizaba su primera salida al aire libre con su hermanastro, dejó su teléfono móvil antes de caminar hacia un punto de encuentro (Victoria Police via AP)

Según informó la agencia Associated Press (AP), fue la tripulación de un helicóptero policial la que localizó al muchacho en la región de Cowwarr, al este del punto donde había desaparecido. Los oficiales detectaron desde el aire una caja de pesca en el matorral y, al acercar la cámara, encontraron a William recostado cerca de un curso de agua. El joven se despertó con el ruido del helicóptero, hizo un gesto de pulgar arriba y fue izado con un cabrestante hasta ponerse a salvo.

El inspector de policía interino Jason Benbow confirmó ante la prensa que el adolescente estaba sin camiseta, quemado por el sol y usaba toallas como mantas, pero se encontraba en buen estado general de salud y de buen ánimo. Tras el reencuentro con su madre, fue trasladado en helicóptero a un hospital para un control preventivo. Las autoridades no informaron lesiones de consideración.

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La policía australiana dijo que el joven está “sano y salvo”, aunque agotado y con cortes en las piernas y quemaduras de sol. Fue llevado a un hospital con su madre

El muchacho se había extraviado el viernes 6 de noviembre, alrededor de las 16:00 hora local, durante su primera experiencia de acampada junto a su hermanastro en las cercanías de Walhalla, un antiguo pueblo minero situado a 185 kilómetros al este de Melbourne. Había caminado desde el campamento hasta el punto de encuentro para buscar más equipamiento, pero no volvió. Al partir, dejó atrás su teléfono móvil, comida y agua.

Durante seis días, recorrió terreno “muy empinado”, con vegetación densa y pendientes pronunciadas que lo dejaron atrapado a apenas 2 kilómetros de su campamento original. Finalmente, permaneció sus dos últimas jornadas junto al arroyo, donde las laderas que lo rodeaban le impedían avanzar.

Más de 100 personas participaron en la búsqueda durante una semana

El momento en que encuentran a un adolescente que sobrevivió seis días herido y perdido en un remoto bosque australiano
La policía considera que la vegetación densa y las pendientes pronunciadas pudieron desorientarlo hasta dejarlo a dos kilómetros de la zona donde había instalado la carpa (Captura de video)

La desaparición movilizó un amplio dispositivo de emergencia. Efectivos de servicios de seguridad, voluntarios, equipos caninos y grupos de rescate especializado participaron de las tareas durante los seis días de búsqueda. El miércoles, previo al hallazgo, los investigadores apelaron públicamente a cazadores, campistas y propietarios de tierras para que aportaran información, luego de encontrar una cámara de caza en el área.

La familia informó que William tiene autismo de nivel 2, una condición que, según el grupo australiano de defensa Autism360, requiere “apoyo sustancial”. Una amiga de la familia identificada como Rose señaló al canal australiano 7NEWS que no solo era la primera vez que el joven acampaba, sino también “probablemente la primera vez que se alejaba de su mamá”. En ese contexto, la capacidad del adolescente para mantenerse junto al arroyo y señalar al helicóptero con un gesto resultó decisiva para el desenlace del rescate.

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