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La máquina de escribir favorita de Jilly Cooper sale a subasta en Christie’s con una estimación de hasta USD 10.500

La Olivetti Underwood Lettera 32 que la escritora británica utilizó para redactar sus novelas de Rutshire se pondrá en venta el 9 de diciembre, en coincidencia con el estreno de la segunda temporada de Rivals en Disney+

La casa Christie’s subastará la máquina de escribir de Jilly Cooper con una estimación de hasta 8.000 libras esterlinas
La casa Christie’s subastará la máquina de escribir de Jilly Cooper con una estimación de hasta 8.000 libras esterlinas
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Una Olivetti Underwood Lettera 32 de 1964, bautizada por su dueña como “Monica 2”, saldrá a subasta el próximo 9 de diciembre en Christie’s con una estimación de entre £ 5.000 y £ 8.000. La máquina perteneció a Jilly Cooper, escritora británica fallecida en octubre de 2025, y fue hallada en su residencia de Bisley, Gloucestershire, tras su muerte a los 88 años.

La Lettera 32 ocupaba un lugar peculiar en la rutina de trabajo de Cooper. No era su principal herramienta, sino una reserva de confianza: cada vez que “Monica”, la máquina titular, debía ser atendida por Colin, el único técnico en quien la autora depositaba su confianza, “Monica 2” era trasladada desde el cenador de The Chantry —su casa en Bisley— para retomar las tareas sin interrupción.

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Jilly Cooper llamó a esta máquina de escribir Olivetti Monica 2 y la usó para escribir su novela de 2010, Jump! - (Christie’s)
Jilly Cooper llamó a esta máquina de escribir Olivetti Monica 2 y la usó para escribir su novela de 2010, Jump! - (Christie’s)

Cooper tecleó en estas máquinas desde artículos para el Sunday Times y el Daily Mail hasta sus populares novelas de Rutshire, construyendo sus borradores capa sobre capa, con nuevos pasajes grapados directamente sobre versiones anteriores para ser posteriormente reescritos por sus colaboradores.

Según Christie’s, fue precisamente en el cenador de The Chantry donde Cooper redactó con esta máquina Jump!, su novela de 2010 ambientada en el mundo de las carreras ecuestres en la ficticia Rutshire.

La escritora recordó en una entrevista la resistencia de la máquina frente a un apagón generalizado: “Se lució cuando todo Gloucestershire se quedó sin luz y yo estaba tecleando en el cenador, ajena a todo, mientras todos en casa maldecían, se deslumbraban y tropezaban en la oscuridad”, afirmó Cooper, en declaraciones recogidas por The Guardian.

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La escritora utilizaba el equipo bautizado como Monica 2 como respaldo cada vez que su máquina titular entraba en reparación técnica. - (Allan Warren/Wikipedia)
La escritora utilizaba el equipo bautizado como Monica 2 como respaldo cada vez que su máquina titular entraba en reparación técnica. - (Allan Warren/Wikipedia)

La subasta coincide con el estreno de la segunda temporada de Rivals en Disney+

Christie’s enmarcó la venta dentro de su subasta “Amor y lujuria: una guía literaria”, un remate en vivo que agrupa alrededor de 30 libros, manuscritos, cartas y objetos vinculados al romance y al deseo a lo largo de los siglos. La elección de la fecha no es casual: el 9 de diciembre coincide con el regreso de Rivals, la adaptación televisiva de Disney+ de la novela más célebre de Cooper, que combina las intrigas de la industria televisiva británica con el paisaje rural de los Cotswolds.

Thais Hitchins, directora de ventas de Christie’s, señaló que “pocos escritores modernos están tan profundamente ligados a la máquina de escribir como la difunta Dame Jilly Cooper”, y destacó que subastar Monica 2 junto a obras asociadas a Oscar Wilde, Bram Stoker y Lady Hamilton “crea un diálogo fascinante entre la historia literaria y la cultura popular”.

Una carrera que arrancó en el periodismo y terminó con más de 11 millones de libros vendidos

Cooper nació el 21 de febrero de 1937 en Hornchurch, Essex, y se crió en Ilkley, Yorkshire. A los 20 años comenzó como reportera en el Middlesex Independent y tiempo después, tras un encuentro casual con el editor del Sunday Times Magazine, obtuvo una columna semanal que mantuvo durante trece años. Esa doble vida —columnista de prensa y novelista— definió su método: escribía a máquina todo, sin excepción.

La autora empleó esta Olivetti en el cenador de su residencia de Bisley para escribir Jump!, su novela ecuestre publicada en 2010 - (Photo by ANDREW MATTHEWS / POOL / AFP)
La autora empleó esta Olivetti en el cenador de su residencia de Bisley para escribir Jump!, su novela ecuestre publicada en 2010 - (Photo by ANDREW MATTHEWS / POOL / AFP)

Su primera novela, Emily, se publicó en 1975. Pero fue Riders, en 1985, la que la convirtió en un fenómeno editorial: el libro llegó directo al número uno en las listas de ventas y vendió más de un millón de copias solo en el Reino Unido. Le siguieron Rivals (1988), Polo (1991) y una decena de títulos más dentro de las Crónicas de Rutshire.

En total, sus libros superaron los 11 millones de ejemplares vendidos en el Reino Unido. A lo largo de su carrera recibió una OBE en 2004, una CBE en 2018 y fue nombrada Dama del Imperio Británico (DBE) en 2024 por sus servicios a la literatura y la beneficencia.

La escritora fue hallada por familiares el 4 de octubre de 2025. Una investigación judicial posterior determinó que Cooper sufrió una lesión craneal mortal como consecuencia de una caída en su domicilio. La sobreviven sus hijos Felix y Emily.

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