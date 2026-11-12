Estados Unidos

Texas ejecutará a un hombre condenado por decapitar a sus tres hijos en 2003

El recluso John Allen Rubio recibirá la inyección letal en la prisión de Huntsville, más de dos décadas después de asesinar a los menores en complicidad con su pareja

Un hombre calvo con barba corta viste ropa institucional blanca y sostiene un auricular de teléfono negro frente a una rejilla metálica
El condenado enfrentará la inyección letal en la prisión de Huntsville, tras su sentencia por el homicidio de tres menores en Brownsville (KRGV 5 News)
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John Allen Rubio será ejecutado este jueves mediante inyección letal en la prisión estatal de Huntsville, en Texas, más de dos décadas después de haber asesinado y decapitado a tres niños pequeños en un departamento de Brownsville, ciudad fronteriza con México.

El crimen, ocurrido el 11 de marzo de 2003, conmocionó a la comunidad del sur de Texas y sigue siendo uno de los casos más perturbadores en la historia criminal del estado.

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Las víctimas fueron Julissa Quesada, de 3 años; John Esteban Rubio, de 14 meses; y Mary Jane Rubio, de apenas 2 meses de vida. Solo la menor era hija biológica de Rubio, aunque según consta en registros judiciales difundidos por Associated Press, trató a los tres niños como propios.

Tres fotografías dispuestas en fila presentan a tres niños pequeños con una franja borrosa sobre los ojos.
Julissa Quesada, de 3 años; John Esteban Rubio, de 14 meses; y Mary Jane Rubio, de 2 meses, fueron las víctimas del crimen ocurrido el 11 de marzo de 2003 (Fotos familiares)

Los crímenes ocurrieron en un departamento sin agua ni electricidad

Aquel 11 de marzo, Rubio y su pareja de hecho, Angela Camacho, también de 23 años en ese momento, vivían en un departamento precario, sin ventanas, agua corriente ni electricidad. De acuerdo con las propias declaraciones de ambos, esa mañana Rubio comenzó a hablar sobre el Anticristo y afirmó que “los niños estaban poseídos por demonios”.

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Rubio atacó primero a Mary Jane, la bebé de 2 meses, decapitándola. Luego obligó a Camacho a sujetar a Julissa mientras la decapitaba también. Cuando el bebé John, de 14 meses, se despertó llorando, Rubio lo mató de la misma manera.

Tras los crímenes, forzó a Camacho a mantener relaciones sexuales con él. Al día siguiente, el hermano de Rubio descubrió los cuerpos de los niños dentro de bolsas plásticas colocadas junto a las camas y llamó a la policía.

Al entregarse a las autoridades, Rubio declaró: “Solo arréstenme, sé que hice algo malo, pero prefiero que mis hijos estén muertos a que estén poseídos”.

Dos fotos: un hombre con camisa blanca y corbata a la izquierda, y una mujer con uniforme naranja sentada ante un micrófono a la derecha
John Allen Rubio y Angela Camacho comparecieron ante la justicia de Texas y cambiaron su discurso en reiteradas oportunidades (AP/Murderpedia)

Rubio afirmaba ser “el elegido” y creer que los niños estaban bajo posesión demoníaca

En interrogatorios posteriores a su arresto, Rubio explicó a los investigadores que en los días previos al crimen había presenciado situaciones que, según él, confirmaban que alguien practicaba brujería contra su familia.

El elemento que, en sus propias palabras, desencadenó los asesinatos fue el comportamiento de Julissa: la niña de 3 años comenzó a decir que era su abuela, algo que el asesino interpretó como una señal de posesión, ya que previamente había soñado que su hija estaba habitada por ese espíritu.

Rubio también afirmó ante la policía ser “el elegido”, seleccionado para salvar al mundo y llevar a las personas a Jesús. Los peritos de la defensa diagnosticaron esquizofrenia paranoide; los de la fiscalía rechazaron esa conclusión.

Por su parte, Camacho ofreció tres versiones distintas de los hechos: en una sostuvo que ambos creían que los niños estaban poseídos; en otra, que no podían costear su crianza; y en una tercera, que ambos factores influyeron en la decisión. El fiscal del condado de Cameron, Luis V. Saenz, describió el caso como el peor que había enfrentado en toda su carrera.

Un hombre con uniforme naranja y otro con traje formal permanecen de pie frente al estrado de un juez en una sala judicial con paredes de madera
La fiscalía sostuvo que Rubio asesinó a los tres niños tras afirmar que "estaban poseídos por demonios" y que "él había sido elegido para salvar al mundo" (KRGV 5 News)

La infancia violenta del acusado fue central en la estrategia de la defensa

Los abogados defensores de Rubio presentaron ante el jurado un cuadro detallado de su historia personal: una infancia marcada por la violencia doméstica, padres descritos como “tóxicos”, consumo de drogas —incluyendo inhalación de pintura— y exposición a la prostitución.

De este modo, los peritos de la defensa sostuvieron que “ese entorno le causó daños en su desarrollo e incidieron directamente en su estado mental”, señaló AP.

La pareja había llegado a vivir en las calles mientras Camacho estaba embarazada de Mary Jane. En ese período, los Servicios de Protección Infantil retiraron temporalmente la custodia de Julissa y John, colocándolos con la madre de Camacho. Al recuperar el departamento, Rubio ya había manifestado a Camacho la idea de matar a los niños mayores; ella, según su propio testimonio, pensó que era una broma.

Un hombre rapado con ropa blanca camina por un pasillo penitenciario flanqueado por rejas y cabinas de teléfonos públicos junto a dos guardias
Los tribunales de Texas rechazaron los últimos recursos de la defensa, que cuestionaban la competencia mental del condenado y el uso de pentobarbital en la ejecución (KRGV 5 News)

Fue condenado a muerte dos veces: la primera condena fue anulada por un tribunal de apelaciones

El hombre recibió su primera condena a muerte en 2003, el mismo año de los crímenes. Sin embargo, en 2007 el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas anuló el fallo al determinar que los fiscales habían utilizado indebidamente declaraciones que Camacho hizo a la policía antes de invocar su derecho a no autoincriminarse, garantizado por la Quinta Enmienda de la Constitución.

En el segundo juicio, celebrado en 2010, Rubio volvió a declararse inocente por razón de demencia. El jurado rechazó el argumento y lo condenó nuevamente por cuatro cargos de asesinato capital, imponiéndole otra vez la pena de muerte.

En cambio, se declaró culpable de tres cargos de asesinato capital en 2005 y fue condenada a tres cadenas perpetuas consecutivas. Será elegible para libertad condicional en 2043.

Una camilla médica con correas de sujeción dentro de una habitación de paredes verdes, vista a través de varios barrotes
Si la ejecución se concreta, Texas alcanzará ocho ejecuciones en 2026, según el calendario estatal de penas capitales (Texas Department of Criminal Justice)

Los tribunales rechazaron sus últimas apelaciones en las semanas previas a la ejecución

En los meses previos a la ejecución, el equipo legal de Rubio intentó postergarla mediante distintos recursos. En agosto, se sumó a una demanda colectiva junto a LeJames Norman —ejecutado el 16 de septiembre— que pedía a un tribunal del condado de Travis que bloqueara el uso de pentobarbital, el fármaco utilizado por Texas para las inyecciones letales, argumentando que el suministro estatal había caducado o provenía de instalaciones de compounding no confiables. La acción no prosperó.

En octubre, la defensa solicitó una suspensión de la ejecución alegando que un testigo experto de la fiscalía había ofrecido falso testimonio sobre los antecedentes de salud mental de Rubio en el juicio de 2010.

El Tribunal de Apelaciones Penales de Texas denegó ese recurso el 6 de noviembre. Paralelamente, un juez de distrito determinó en octubre que Rubio era legalmente competente para ser ejecutado, luego de revisar evaluaciones psiquiátricas.

Durante esa audiencia de competencia, una mujer comenzó a gritar desde la sala dirigiéndose a Rubio. “Vas a conocer a tu padre, el diablo, ese día”, revelaron medios locales como Valley Central.

Fuera del tribunal, la misma mujer dijo a los periodistas que Rubio era un cobarde y un hipócrita: “Está llorando porque tiene miedo de morir. Ni siquiera me miró a los ojos para decir que lo sentía”.

Un hombre con uniforme penitenciario naranja y esposas camina junto a un agente armado en una sala con paneles de madera
Una mujer increpó a John Allen Rubio durante la audiencia sobre su competencia para ser ejecutado y le dijo que tenía miedo de morir (KRGV 5 News)

Rubio dijo estar listo para morir y reunirse con sus hijos

En una entrevista con la señal local KRGV difundida este año, Rubio afirmó estar en paz con su destino. “Ahora que tengo una fecha de ejecución, estoy listo para estar con mis hijos, estoy listo para estar con Dios”, declaró. Además agregó: “Sé que ellos conocen la verdad; los adoraba”.

El predio donde estaba ubicado el edificio de departamentos en que ocurrieron los asesinatos fue demolido con posterioridad al crimen. En su lugar se construyeron un parque y una huerta comunitaria.

Un hombre calvo con barba viste un uniforme carcelario y sostiene un teléfono frente a una rejilla metálica
En una entrevista concedida este año, Rubio afirmó que estaba preparado para morir y reunirse con sus hijos y con Dios (KRGV 5 News)

Con la ejecución de Rubio, Texas llegaría a ocho ejecuciones confirmadas en 2026. La siguiente está programada para el 19 de noviembre: Reinaldo Dennes, condenado en 1997 por el asesinato de un joyero de Houston durante un robo.

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