Meta elimina la cuenta de Instagram de Russell Brand tras su condena por violación

Meta eliminó la cuenta de Instagram de Russell Brand tras su condena por agresión sexual y violación. (REUTERS/Hannah McKay)

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La cuenta de Instagram de Russell Brand fue eliminada por Meta apenas días después de que el actor fuera condenado por violación y agresión sexual, en una decisión que la compañía atribuyó a sus propias políticas internas sobre seguridad e integridad de las cuentas.

Un aviso de Meta apareció publicado en la cuenta de X de Brand —que permanece activa— y notificaba que su perfil de Instagram había sido desactivado por incumplir las normas comunitarias de la plataforma.

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Un portavoz de la compañía confirmó al portal TMZ que la cuenta fue eliminada porque “viola nuestras políticas”.

Según TMZ, Brand infringió la política de Integridad de Cuenta, que establece que Meta puede restringir o desactivar perfiles que “realicen actividades fuera de la plataforma que puedan causar daño”. La norma incluye de manera explícita a usuarios condenados por delitos sexuales.

No quedó claro quién realizó la publicación en la cuenta de X en nombre de Brand, dado que el comediante y actor cumple actualmente una condena de 10 años y seis meses de prisión.

El perfil de Russell Brand en la red social X permanece activo mientras el comediante cumple su reclusión. (REUTERS/Jack Taylor/File Photo/File Photo)

Russell Brand es condenado a 10 años de prisión por violación y agresión sexual

Russell Brand fue declarado culpable el 5 de noviembre, tras tres días de deliberaciones del jurado, de un cargo de violación y tres cargos de agresión sexual.

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La condena fue dictada el lunes por el juez Joel Bennathan, del Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres.

Bennathan desglosó las penas por cada cargo: nueve meses por la primera agresión sexual, 18 meses por la segunda —reducida de dos años— y ocho meses por la tercera.

La condena por violación, que corresponde a hechos ocurridos entre 2004 y 2009, fue de nueve años. El juez precisó que Brand cumplirá dos tercios de la condena en reclusión antes de quedar en libertad condicional.

Brand fue absuelto de otros dos cargos de violación y de un intento de agresión indecente.

Una de las víctimas expuso ante la corte las secuelas del ataque sufrido en el domicilio de Brand en 2009. (EPA/HERBERT NEUBAUER)

El magistrado describió al comediante de 51 años como un depredador sexual que creyó que “la fama le permitía actuar como quisiera, cuando quisiera, sin las reglas por las que viven las personas decentes”.

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Bennathan señaló que Brand abusó de su posición como figura pública para ejercer poder sobre sus víctimas, aunque aclaró que las directrices legales no contemplan el abuso de la condición de celebridad como agravante y que no lo juzgó de manera diferente a cualquier otro ciudadano.

Antes de conocer la sentencia, Brand escuchó sin mostrar emoción las declaraciones de sus cuatro víctimas. Una de ellas compareció en persona ante el tribunal; las otras tres fueron leídas por los fiscales.

La mujer que fue violada en 2009 en el domicilio del actor en Londres afirmó que el trauma del ataque “es algo que cargo conmigo cada día y con frecuencia se siente interminable”. El juez detalló que la víctima quedó “angustiada, con dolor y aterrorizada de haber contraído el VIH”.

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Al escuchar la condena, Brand permaneció impasible. Cuando los oficiales lo condujeron fuera del estrado, dirigió un “te amo” en silencio a su esposa, Laura, quien lo acompañó durante todo el juicio.

Laura, esposa de Russell Brand, lo acompañó durante todo el juicio en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres. Al ser conducido fuera del estrado, el actor le dirigió un "te amo" en silencio. (REUTERS/Toby Shepheard)

El abogado defensor, Ian Winter, sostuvo que su cliente “es una persona fundamentalmente diferente hoy, y lo ha sido durante mucho tiempo”, en alusión a la recuperación pública de Brand de la adicción al alcohol y las drogas, y a su fe cristiana.

El actor protagonizó Forgetting Sarah Marshall, Get Him to the Greek y Arthur antes de alejarse del circuito artístico convencional. En los últimos años construyó una audiencia en plataformas digitales, donde abordaba temas de política, espiritualidad y conspiración.

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La condena no cierra el caso judicial. La Policía Metropolitana de Londres confirmó que Brand está bajo investigación por otros dos presuntos casos de violación, uno de ellos involucrando a una joven de 16 años al momento de los hechos.