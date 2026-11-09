Estados Unidos

Marco Rubio afirmó que las negociaciones con Irán siguen estancadas y cuestionó las exigencias del régimen: “Son ridículas”

El secretario de Estado aseguró que el presidente Donald Trump todavía prefiere una salida diplomática, aunque advirtió que Washington responderá si las fuerzas estadounidenses o la navegación en la región quedan bajo amenaza

Marco Rubio advirtió que Washington mantiene la potestad de utilizar la fuerza militar si sus tropas o la navegación regional sufren amenazas. (Brendan Smialowski/Pool via REUTERS)
Marco Rubio advirtió que Washington mantiene la potestad de utilizar la fuerza militar si sus tropas o la navegación regional sufren amenazas. (Brendan Smialowski/Pool via REUTERS)
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Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada a finales de febrero continúan sin avances concretos y enfrentan obstáculos por las condiciones planteadas por el régimen de Teherán. Así lo afirmó este domingo el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien descartó que exista una posibilidad inmediata de cerrar un entendimiento y advirtió que Washington conservará la capacidad de responder militarmente si sus tropas o la navegación en la región quedan bajo amenaza.

No tengo ningún avance que informar”, declaró Rubio ante periodistas antes de partir hacia Francia, donde participará en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7. El funcionario reconoció que distintos países mantienen contactos con Irán e intentan acercar propuestas, pero aclaró que esos esfuerzos todavía están lejos de producir un resultado decisivo.

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No diría que estamos al borde de un avance”, señaló. Según explicó, el presidente Donald Trump continúa dispuesto a privilegiar una salida diplomática, aunque las condiciones presentadas por el régimen iraní dificultan cualquier entendimiento.

El presidente siempre preferirá resolver este problema, como cualquier otro, por medios diplomáticos. Lamentablemente, a veces eso es imposible. Si existe una oportunidad para hacerlo, la examinaremos”, sostuvo el jefe de la diplomacia estadounidense.

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán continúan sin avances concretos para alcanzar un cese del conflicto. (Brendan Smialowski/Pool via REUTERS)
Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán continúan sin avances concretos para alcanzar un cese del conflicto. (Brendan Smialowski/Pool via REUTERS)

Sin embargo, Rubio cuestionó duramente las posiciones de Teherán y consideró que sus planteos no ofrecen una base aceptable para avanzar. “Las exigencias iraníes son simplemente inaceptables y, en algunos casos, son escandalosas, ridículas y están desconectadas de la realidad”, afirmó.

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El secretario de Estado también se refirió a las posibilidades de que se reanuden las operaciones militares estadounidenses. En ese sentido, dejó claro que la reducción de los enfrentamientos no implica que Washington haya renunciado a utilizar la fuerza si considera que sus intereses están en peligro.

Si existe una amenaza clara e inmediata para la navegación o para nuestras fuerzas en la región, tenemos derecho a defendernos”, manifestó. Además, explicó que una eventual respuesta dependerá de la gravedad del riesgo y de las acciones que emprenda Irán, incluidas aquellas que indiquen una intención de atacar posiciones estadounidenses.

Las declaraciones de Rubio coincidieron con un mensaje más moderado de Trump sobre la posibilidad de retomar la ofensiva. El mandatario aseguró que considera “altamente improbable” que sea necesario volver a combatir, aunque evitó descartar por completo esa alternativa.

Donald Trump calificó como improbable una reanudación de los combates pero exigió la firma de un acuerdo con garantías para sostener la tregua. (REUTERS/Eric Lee)
Donald Trump calificó como improbable una reanudación de los combates pero exigió la firma de un acuerdo con garantías para sostener la tregua. (REUTERS/Eric Lee)

Lo haría si fuera necesario, pero ya los golpeamos muy duro”, expresó en una entrevista con CNN. También vinculó la continuidad de la tregua con la disposición del régimen iraní a aceptar un acuerdo con garantías suficientes para Washington.

Depende de si firman o no un acuerdo muy sólido”, advirtió.

Desde Irán, el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, atribuyó la interrupción de los contactos diplomáticos a las consecuencias políticas de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, en las que el Partido Republicano perdió el control de ambas cámaras del Congreso.

En los últimos días, no ha habido más viajes (de mediadores), y la razón de esto es el shock que los resultados de las elecciones en Estados Unidos han causado a todos”, declaró Araqchi a la televisión estatal.

El canciller iraní agregó que Teherán espera conocer cómo reaccionará la administración Trump ante el nuevo escenario político antes de definir los próximos pasos. “Ahora debemos ver cuánto tiempo tardan en asimilar estos resultados para determinar cómo avanzaremos”, señaló.

Araqchi también reclamó que Washington acepte las condiciones presentadas por su régimen y advirtió sobre las consecuencias de una nueva escalada militar. El funcionario instó a Estados Unidos a elegir entre un entendimiento diplomático o la reanudación de las hostilidades.

El canciller Abbas Araghchi atribuyó la interrupción de las gestiones diplomáticas a la derrota del Partido Republicano en los comicios legislativos. (Majid Asgaripour/REUTERS)
El canciller Abbas Araghchi atribuyó la interrupción de las gestiones diplomáticas a la derrota del Partido Republicano en los comicios legislativos. (Majid Asgaripour/REUTERS)

En septiembre, Teherán presentó una propuesta de siete días que contemplaba el levantamiento del bloqueo naval estadounidense, la reapertura del estrecho, el desbloqueo de activos iraníes en el exterior y el levantamiento de las sanciones contra sus exportaciones petroleras. El plan también incluía el cese de las operaciones militares en todos los frentes. Posteriormente, el gobierno iraní redujo el plazo planteado a 48 horas.

Rubio, por su parte, defendió la decisión de Trump de iniciar la guerra y sostuvo que impedir que Irán desarrolle armas nucleares constituye una prioridad de seguridad internacional.

“Un Irán nuclear sería inaceptable y peligroso no solamente para Israel y Medio Oriente, sino también para todo el mundo y para Estados Unidos”, afirmó.

El funcionario aseguró que Trump enfrentó un peligro que sus antecesores no consiguieron resolver y justificó el costo político de esa decisión. “A veces hacer lo correcto no necesariamente es popular, pero es necesario”, concluyó.

Consultado sobre si el conflicto pudo haber contribuido al retroceso republicano en las elecciones legislativas, Rubio evitó establecer una relación entre ambos acontecimientos.

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