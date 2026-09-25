Netanyahu arremete contra Mamdani en la ONU: lo llama "alcalde antisemita" y lo acusa de poner en riesgo a los judíos en Nueva York

El primer ministro israelí acusó al alcalde de Nueva York durante su discurso en la Asamblea General de la ONU de mentir sobre las acciones militares en Gaza y generar inseguridad entre la comunidad judía neoyorquina.

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusó al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de poner en riesgo a los judíos neoyorquinos con sus críticas a las acciones militares israelíes en Gaza. Lo hizo durante su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), celebrado el jueves 25 de septiembre de 2026, ante líderes de todo el mundo.

Netanyahu afirmó que Mamdani difunde “mentiras” sobre Israel y lo calificó de “alcalde antisemita”, en uno de los pasajes más contundentes de un discurso en el que también atacó a Catar, Turquía y a varios líderes de Europa occidental.

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Benjamin Netanyahu acusó al alcalde Zohran Mamdani de poner en riesgo a la comunidad judía de Nueva York durante la Asamblea General de la ONU. (REUTERS/Eduardo Muñóz)

“Señor Mamdani, desde que fue elegido alcalde de esta ciudad, muchos judíos ya no se sienten seguros en Nueva York. Hablan conmigo y me dicen: ‘Esta no es la ciudad que recordamos, cambió muy rápido’”, afirmó Netanyahu desde el podio de la ONU.

Qué dijo Netanyahu sobre Zohran Mamdani en la ONU

Netanyahu ubicó su ataque a Mamdani dentro de un pasaje más amplio dedicado a lo que el primer ministro llamó “la guerra por la verdad”, librada en medios de comunicación y redes sociales. Antes de dirigirse al alcalde por su nombre, acusó en términos generales a quienes difunden “mentiras” sobre Israel, ya sea desde el interior de la sala de la Asamblea General o desde “la oficina del antisemita alcalde de Nueva York”.

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“Usted acusa falsa y repetidamente a Israel de genocidio”, le reprochó al político progresista en su discurso. También cuestionó los vínculos del alcalde: lo acusó de elogiar a personas condenadas por apoyar a Hamás, de tener entre sus allegados a figuras que habrían celebrado los ataques del 7 de octubre de 2023 y de negarse a condenar públicamente esas expresiones.

El primer ministro de Israel calificó a Mamdani de alcalde antisemita y afirmó que el edil difunde mentiras sobre la nación hebrea. (EFE/ Ángel Colmenares)

En otro tramo del discurso, el primer ministro israelí abordó directamente el intento del alcalde de impedir su visita a Nueva York: “Intentó impedir que viniera aquí. Intentó silenciarme. Pero no puede silenciarme. No puede silenciar la verdad”. El primer ministro de Israel había confirmado días antes, en un breve video, que viajaría a la ONU para, según sus propias palabras, “decir la verdad” sobre el funcionario.

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La acusación sobre la seguridad de los judíos en Nueva York

Netanyahu atribuyó a las “mentiras” difundidas por Mamdani y otros lo que describió como un clima de violencia e intimidación contra los judíos. “Las mentiras que usted y otros antisemitas difunden sobre los judíos y el Estado judío tienen consecuencias reales”, sostuvo el primer ministro israelí, según la transcripción de su alocución ante la ONU.

El alcalde neoyorquino solicitó al gobierno federal estadounidense ejecutar la orden de detención de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu.

Netanyahu atribuyó a ese discurso amenazas a judíos camino a la sinagoga, ataques con armas blancas, asesinatos en Sídney, Manchester, Montreal y Boulder, Colorado, así como agresiones en Los Ángeles, Londres, París, Berlín y Washington D.C., sin aportar cifras ni vincularlos detalladamente al alcalde neoyorquino.

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Las críticas de Mamdani a la guerra de Israel en Gaza

Mamdani es un crítico sostenido de la ofensiva militar israelí en Gaza. Durante su campaña electoral y ya como alcalde calificó a Netanyahu de “criminal de guerra” y lo describió como “el arquitecto de un horrible genocidio contra el pueblo palestino”, según informó Reuters.

En julio de 2026, Mamdani llegó a evaluar si tenía autoridad legal para ordenar la detención de Netanyahu en territorio neoyorquino, en virtud de una orden de arresto emitida en noviembre de 2024 por la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza. Luego reconoció que la ciudad carece de esa potestad y pidió al gobierno federal que ejecutara el mandato, según informó The Guardian.

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El contexto político de la disputa entre Netanyahu y Mamdani

La confrontación entre ambos líderes se arrastra desde la campaña electoral que llevó a Mamdani a la alcaldía de Nueva York en enero de 2026. Durante esa campaña, Mamdani prometió arrestar a Netanyahu si pisaba la ciudad, postura que luego matizó al reconocer que la ley no le otorgaba esa facultad. Días antes del discurso en la ONU, Mamdani se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York.

Decenas de delegados internacionales abandonaron el recinto de la ONU en el momento de la alocución del líder israelí. (REUTERS/Jeenah Moon)

Netanyahu realizó esta visita a Nueva York —la primera desde que Mamdani asumió la alcaldía— en el marco de la 81.ª sesión de la Asamblea General de la ONU. Su discurso también estuvo marcado por la salida de decenas de delegados de la sala durante su alocución, un gesto de rechazo que el primer ministro respondió con ironía desde el podio.

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