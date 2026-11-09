Estados Unidos

Trump admitió que las deportaciones fueron “demasiado duras” y que lo perjudicaron en las elecciones de medio término

En una entrevista con 60 Minutes, el presidente dijo que se llevaron a personas con buenos empleos cuya única falta era haber entrado ilegalmente al país. Aseguró que quiere pactar con los demócratas una salida migratoria, mientras el ICE advirtió que no frenará las detenciones

Donald Trump habla con periodistas antes de abordar el helicóptero Marine One en la Casa Blanca, el 6 de noviembre de 2026. Ese día grabó la entrevista en la que admitió que sus deportaciones fueron “demasiado duras”. (REUTERS/Umit Bektas)
Donald Trump habla con periodistas antes de abordar el helicóptero Marine One en la Casa Blanca, el 6 de noviembre de 2026. Ese día grabó la entrevista en la que admitió que sus deportaciones fueron “demasiado duras”. (REUTERS/Umit Bektas)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que su política de deportaciones masivas fue “demasiado dura” y que lo perjudicó en las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que los demócratas obtuvieron el control del Congreso, según las proyecciones.

“Me perjudica que también nos llevamos a personas con buenos empleos, que cometieron una violación, o infringieron la ley, y esa fue que entraron al país ilegalmente”, dijo Trump en una entrevista con el programa 60 Minutes de CBS, grabada el viernes y emitida el domingo por la noche. “Creo que fue demasiado duro”, agregó.

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Sin embargo, el presidente sostuvo que merece “una A más” (la máxima calificación) por cerrar la frontera y “notas muy altas” por expulsar a “los malos”. Dijo que “un gran grupo de personas” cree que los inmigrantes “buenos”, que trabajan en una empresa de jardinería o en un hotel y, en algunos casos, pagan impuestos, deberían poder quedarse. Afirmó que el tema de la inmigración “ayudó y perjudicó” a los republicanos.

Trump dijo que le gustaría “hacer algo en inmigración” con los demócratas y respondió que sí cuando el entrevistador, Ross Douthat, le preguntó si un acuerdo podría implicar la creación de un estatus legal para los trabajadores indocumentados. No dio detalles. También dijo que las personas “bastante de extrema derecha” quisieran sacar “a todos”, y que algunas de ellas están en su gobierno.

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Miller y el ICE

Trump ascendió a jefe de gabinete a Stephen Miller, considerado el artífice de la política de deportaciones masivas, en reemplazo de Susie Wiles. (Europa Press)
Trump ascendió a jefe de gabinete a Stephen Miller, considerado el artífice de la política de deportaciones masivas, en reemplazo de Susie Wiles. (Europa Press)

El viernes, Trump ascendió a jefe de gabinete a Stephen Miller, considerado el artífice de la política de deportaciones masivas, en reemplazo de Susie Wiles. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo a la BBC que “ICE NO está retrocediendo ni frenando”. Una vocera de la Casa Blanca dijo que “la administración no frenará sus esfuerzos por arrestar y deportar a los extranjeros ilegales criminales que aterrorizan nuestras comunidades”. Fuentes de ICE dijeron a CBS que en las últimas semanas se instruyó a los funcionarios a apuntar a unos 2.700 arrestos diarios, frente a una meta anterior de 2.000.

Tras las elecciones, el vicepresidente JD Vance se mostró abierto a cambiar la estrategia: “Estoy abierto a la idea de que deberíamos cambiar la aplicación, por ejemplo centrándonos más en las empresas que contratan mano de obra ilegal”.

El costo político

La inmigración fue el tercer tema más importante para los votantes de las legislativas, después de la economía y el estado de la democracia, según los sondeos a boca de urna citados por la BBC. En estados históricamente conservadores como Texas, un giro del voto latino hacia los demócratas ayudó a sellar sus mayorías.

Hace un año, en una entrevista anterior con 60 Minutes, Trump había dicho que las redadas “no han ido lo suficientemente lejos”. Las operaciones de este año provocaron protestas contra ICE en ciudades como Chicago, Minneapolis y Los Ángeles. En Minneapolis, agentes de inmigración mataron a tiros a dos manifestantes, Renee Good y Alex Pretti.

Trump atribuyó parte de la derrota a un “mal mensaje”. “Creo que fue un mal mensaje, quizás mío, pero yo hablaba de ello todo el tiempo”, dijo. Culpó a los medios por no cubrir “noticias positivas para mí” y minimizó el impacto de la guerra con Irán en los problemas económicos. En una entrevista con CNN, dijo que es “muy improbable” que se reanude el conflicto, aunque su decisión depende de que Teherán firme “un acuerdo muy fuerte”.

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