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Rusia veta a Europa en las negociaciones de paz y declara que el mapa de Ucrania ya ha cambiado

El Kremlin confirmó que las conversaciones en Abu Dhabi serán solo entre Moscú, Kiev y Washington, mientras su portavoz afirmó que el territorio ucraniano ha cambiado de forma irreversible

El presidente de Rusia, Vladimir Putin (Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)
El presidente de Rusia, Vladimir Putin (Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)
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Rusia excluye a Europa de las negociaciones en Abu Dhabi y advierte que Ucrania ya es “geográficamente un país diferente”

El Kremlin descartó el lunes la presencia de representantes europeos en las conversaciones de paz sobre Ucrania previstas para el martes y miércoles en Abu Dabi, al tiempo que reafirmó que el conflicto ha transformado de forma irreversible el mapa del país. Las tratativas se desarrollarán en un formato exclusivamente tripartito entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos.

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El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, precisó ante la prensa que tanto Kiev como Washington cuentan con sus propios canales de comunicación con sus contrapartes europeas, en una declaración que contradijo abiertamente lo anunciado un día antes por el canciller francés, Jean-Noël Barrot, quien había asegurado que Francia tendría representación en la mesa.

Europa queda fuera de la mesa en Abu Dabi

La postura del Kremlin llegó horas antes de que los cancilleres del Grupo de los Siete (G7) se reunieran en París para presionar al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en busca de garantías de que cualquier acuerdo de paz sea justo para Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores alemán, Johann Wadephul, fue directo al partir hacia la capital francesa: “Europa debe tener un lugar en la mesa”.

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La exclusión europea de Abu Dabi pone en evidencia una tensión de fondo que recorre las conversaciones: el temor de los aliados de que Washington pueda ofrecer a Moscú garantías de seguridad sobre la cabeza de los europeos. El presidente Donald Trump había avivado esas inquietudes al anunciar un acuerdo “muy grande” con Rusia que involucraría no solo a Ucrania sino a “toda Europa”.

Mapa de Ucrania y países limítrofes con áreas marcadas en naranja y amarillo, referencias inferiores y el mar Negro al sur
Un mapa de Ucrania detalla las zonas bajo control militar ruso y las contraofensivas ucranianas a partir de datos del Institute for the Study of War.

Peskov: la geografía de Ucrania ya cambió

Más allá del formato de las negociaciones, Peskov entró de lleno en el terreno territorial. Al ser consultado sobre las declaraciones de Trump, quien había señalado que Ucrania sería “en última instancia un poco diferente”, el portavoz ruso evitó responder directamente y derivó la pregunta al mandatario estadounidense. Pero añadió con precisión: “Geográficamente, Ucrania ya es un país diferente. La realidad sobre el terreno es evidente; casi nadie puede negarla”.

La afirmación condensa la posición rusa sobre el estado actual del conflicto, que se acerca a su quinto año desde la invasión a gran escala de febrero de 2022.

El embajador de Estados Unidos en Francia, Charles Kushner, y su esposa, Seryl Kushner, saludan al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tras el aterrizaje de su avión en el aeropuerto de Le Bourget, en las afueras de París (BRENDAN SMIALOWSKI/Pool vía REUTERS)
El embajador de Estados Unidos en Francia, Charles Kushner, y su esposa, Seryl Kushner, saludan al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tras el aterrizaje de su avión en el aeropuerto de Le Bourget, en las afueras de París (BRENDAN SMIALOWSKI/Pool vía REUTERS)

Rubio llega a París sin ceder terreno sobre Irán

En el G7 parisino, la agenda no se agotó en Ucrania. Los diplomáticos europeos buscaron también que Rubio descarte nuevas acciones militares contra Irán, en momentos en que Trump no ha cerrado la puerta a ataques sobre instalaciones como la denominada “Montaña Piqueta”, que Teherán niega que sea un sitio nuclear. Wadephul fue categórico: “No podemos permitirnos ninguna escalada militar en este momento”.

Rubio, en tanto, advirtió que las negociaciones con Irán no registraron “ningún avance” y calificó las demandas de Teherán de “inaceptables” y “completamente irreales”. Trump, por su parte, dijo a la cadena CNN que era “muy poco probable” que se reanuden los combates, lo que atenuó parcialmente la tensión.

Una conferencia de donantes para Chernóbil, en el margen de la reunión

Al margen de las conversaciones diplomáticas centrales, el ministerio de Finanzas francés abrió el lunes una conferencia de donantes destinada a recaudar fondos para reparar la cúpula que protege el reactor nuclear de Chernóbil, dañado por un ataque ruso el año pasado. La cúpula, que cubre el lugar del estallido de 1986, requiere alrededor de 500 millones de euros para su restauración, y hasta ahora se ha reunido poco más de la mitad de esa suma. La meta es completar el financiamiento antes de la primavera de 2027.

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