Estados Unidos

Accidente del Learjet 60 en Florida: la NTSB finaliza tareas en el terreno de Greenacres y traslada piezas clave a Washington

Los inspectores concluyeron los rastrillajes por sectores residenciales tras el siniestro aéreo que dejó nueve víctimas fatales, mientras continúan las excavaciones del cráter en Palm Beach para evaluar componentes críticos

Las imágenes capturan la caída en picada del jet privado sobre South Military Trail, en Greenacres, antes del impacto. (Fuente: X/@michelleriveraa)
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La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) concluyó sus tareas de inspección sobre el terreno en varias áreas urbanas tras el siniestro de un Learjet 60 ocurrido el 1 de noviembre cerca de Greenacres, en el estado de Florida. El hecho causó la muerte de las nueve personas que viajaban a bordo y las autoridades federales mantienen activo únicamente el operativo de excavación en el cráter de impacto sobre la calzada de South Military Trail, en el condado de Palm Beach.

Los equipos periciales liberaron el acceso en los sectores comunitarios y comerciales que permanecían bajo custodia, tales como Green Acres Mobile Home Community, Reading Truck, Silver Oaks Plaza, Value Store It Self Storage y la escuela secundaria John I. Leonard.

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Captura de pantalla de una publicación en redes sociales de la cuenta oficial de NTSB Newsroom con texto informativo en español
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte concluyó las inspecciones urbanas tras el choque del Learjet 60 que dejó nueve muertos en Florida.

A pesar del cierre de los rastrillajes en esos perímetros, el organismo aclaró de forma explícita que todavía no determinó una causa oficial del siniestro y que las pesquisas continúan en pleno desarrollo.

Recuperación de piezas clave y traslado de componentes a Washington

En el sitio de impacto, los especialistas bombearon el agua acumulada por las tormentas posteriores a la caída para avanzar con la extracción de material y lograron retirar una sección de uno de los motores.

Vista desde el interior de un vehículo hacia una calle mojada con una gran bola de fuego y humo en el margen derecho
Varios componentes clave de la aeronave fueron trasladados a los laboratorios de Washington para evaluar si existió fatiga en los metales. (Aki Kuusisto/via REUTERS)

De acuerdo con la actualización de la NTSB sobre la recuperación de restos del Learjet 60 en Greenacres, los investigadores identificaron componentes de ambas alas, de los dos propulsores, de la cabina de vuelo, del estabilizador vertical y horizontal, del elevador izquierdo, sectores de alerones y varios mecanismos de pistas de flaps, que son las estructuras mecánicas encargadas de desplegar las superficies de las alas para regular la sustentación y la velocidad.

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Una parte de estos componentes fue enviada a los laboratorios centrales de la NTSB en Washington, D.C., con el objetivo de someterlos a exámenes técnicos exhaustivos. En esas instalaciones, los peritos evalúan el estado de los metales y el funcionamiento de los sistemas antes del choque para constatar si existió alguna fatiga de materiales o fracturas originadas durante el vuelo.

Dispersión de restos sobre viviendas y pedido de reporte a los vecinos

Parte de los restos de la aeronave quedó esparcida sobre los techos de casas y edificios en áreas distantes del cráter principal en Greenacres. El miembro del organismo Thomas Chapman informó que el elevador izquierdo —la superficie móvil de cola que controla el cabeceo o inclinación vertical del morro— fue hallado en tres fragmentos a una distancia de entre 2,1 y 6,1 kilómetros (1,3 y 3,8 millas) del impacto.

Chapman señaló que este hallazgo revela que “al menos algunos componentes, piezas importantes del avión, se separaron antes del impacto”, aunque puntualizó que todavía no se determinó si ese desprendimiento causó la pérdida de control o si fue consecuencia de las fuerzas extremas sobre la estructura.

Los investigadores drenaron el agua del cráter de impacto sobre South Military Trail y lograron extraer una sección de uno de los motores. (Greg Lovett/USA Today Network via REUTERS)
Los investigadores drenaron el agua del cráter de impacto sobre South Military Trail y lograron extraer una sección de uno de los motores. (Greg Lovett/USA Today Network via REUTERS)

Ante este escenario, el organismo lanzó una advertencia directa a la comunidad: si alguien encuentra restos, no debe conservarlos, moverlos, alterarlos ni desecharlos, sino comunicarse al correo witness@ntsb.gov con una fotografía.

“Recuperar todos los restos disponibles es fundamental para la investigación y para ayudar a determinar la causa del accidente”, subrayó la NTSB en su actualización oficial, en la que además remitió a los vecinos al sitio discover.pbc.gov para seguir las tareas de recuperación.

La secuencia del vuelo chárter antes del descenso de emergencia

El avión despegó desde el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, con destino al Aeropuerto de North Eleuthera, en Bahamas. Durante el trayecto a una altitud de 10.668 metros (35.000 pies), los tripulantes informaron sobre la presencia de hielo claro ligero y turbulencia moderada, por lo que solicitaron autorización para ascender a 11.278 metros (37.000 pies) con el propósito de eludir la nubosidad.

Menos de 30 segundos después de recibir la aprobación del control de tráfico aéreo, la tripulación emitió una alerta de mayday e informó que el avión caía en condición de velocidad excesiva. La aeronave perdió altitud de forma abrupta hasta estrellarse sobre la calzada de South Military Trail.

Hipótesis bajo análisis pericial y próximos pasos de la pesquisa

Especialistas del sector aeronáutico consideran diversas líneas técnicas sobre el origen del siniestro, aunque ninguna fue confirmada como causa oficial por la NTSB. Los expertos evalúan una posible falla en los sistemas térmicos de deshielo, daños estructurales en el estabilizador horizontal o un funcionamiento incorrecto del piloto automático por sensores congelados, además del factor humano vinculado al momento de activación de las protecciones.

Los peritos analizan posibles fallas en los sistemas térmicos de deshielo, anomalías en el piloto automático y daños estructurales en la cola. (REUTERS/Giogio Viera)
Los peritos analizan posibles fallas en los sistemas térmicos de deshielo, anomalías en el piloto automático y daños estructurales en la cola. (REUTERS/Giogio Viera)

Las próximas fases de la investigación abarcan la finalización de los trabajos de excavación en el terreno, la verificación de si el registrador de voz de cabina se encontraba instalado a bordo y la recolección exhaustiva de todos los fragmentos dispersos.

El análisis de los restos, los sistemas de vuelo y la secuencia de la emergencia resultará determinante para el informe final de la NTSB.

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