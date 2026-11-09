El Salvador

Una receta familiar y el sueño de dos migrantes salvadoreñas detrás de cinco pupuserías en Estados Unidos

La historia de Pupusería La Familiar comenzó con una receta heredada y hoy reúne sedes familiares tras casi dos décadas de trabajo migrante en la zona de Washington metropolitana estadounidense

La tradición gastronómica de la familia Hernández comenzó en un mercado de Cojutepeque antes de su migración a Estados Unidos. (Foto cortesía Pupusería La Familiar)
La tradición gastronómica de la familia Hernández comenzó en un mercado de Cojutepeque antes de su migración a Estados Unidos. (Foto cortesía Pupusería La Familiar)
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El aroma de las pupusas que ha conquistado el paladar de cientos de personas en Maryland y Virginia resume una historia que comenzó lejos de Estados Unidos, en un mercado de Cojutepeque, El Salvador. Pupusería La Familiar nació del sueño de unos migrantes salvadoreños que quisieron transformar una receta heredada en un sustento para toda la familia.

Detrás de ese proyecto está Héctor Hernández, quien llegó a Estados Unidos en 1999 junto con su familia. Antes de que él cruzara la frontera, su abuela ya había dado ese paso. En 1991 dejó El Salvador y se instaló en territorio estadounidense. Seis años más tarde, la madre de Héctor siguió el mismo camino.

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La familia llevaba consigo una tradición que tenía raíces en Cuscatlán. La abuela de Hernández vendía pupusas en un mercado de Cojutepeque, actividad que luego continuó su hija. El oficio acompañó a los migrantes en su nueva vida, entre trabajos en cocinas y jornadas dedicadas a la comida.

Según el relato de Hernández, la familia hablaba sobre abrir un restaurante propio aun cuando la posibilidad parecía distante. El nombre que eligieron, Pupusería La Familiar, reflejó el plan de levantar el negocio entre todos: abuela, padres, tía e hijo, detalló a Univision.

Pupusería La Familiar opera cinco sucursales distribuidas en localidades de Maryland y Virginia. (Foto cortesía Pupusería La Familiar)
Pupusería La Familiar opera cinco sucursales distribuidas en localidades de Maryland y Virginia. (Foto cortesía Pupusería La Familiar)

Un pequeño local y jornadas después de la escuela

En 2007, el sueño de la salvadoreña encontró su primer lugar en College Park, Maryland, cerca de la Universidad de Maryland, con el impulso de la madre y tía de Héctor. El comienzo fue lento. En los primeros días, solo dos personas entraron al local. Muchos residentes de la zona todavía no sabían qué era una pupusa.

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Hernández tenía 17 años y asistía a la escuela secundaria. Al terminar las clases se trasladaba al restaurante para colaborar con las tareas que hicieran falta. Lavaba platos, limpiaba la cocina, atendía mesas y apoyaba a sus familiares para mantener abierto el local.

El negocio buscó acercarse a los estudiantes universitarios con precios bajos. En esa etapa, una pupusa costaba $ 1.25. Por $ 10 los clientes podían comprar tres pupusas, un postre y una bebida. El dominio del inglés de Héctor también facilitó el contacto con quienes no conocían la gastronomía salvadoreña.

Con el paso de los años, el restaurante ganó clientes. La familia abrió un segundo local en 2016 y preparó nuevas aperturas. El crecimiento no fue lineal: la pandemia de COVID-19 redujo las ventas y obligó a modificar los planes de expansión. Los establecimientos permanecieron activos con pedidos para retirar.

Pupusería La Familiar abrió su primer establecimiento en College Park cerca del campus de la Universidad de Maryland en 2007. (Foto cortesía Pupusería La Familiar)
Pupusería La Familiar abrió su primer establecimiento en College Park cerca del campus de la Universidad de Maryland en 2007. (Foto cortesía Pupusería La Familiar)

El luto hizo tambalear el negocio

A finales de 2023, el primer local de College Park cerró luego de que el edificio fuera vendido y demolido para construir departamentos para estudiantes. En 2024, la familia inauguró otra sede en Langley Park y avanzó con su llegada a Virginia.

El 13 de julio de 2025, la muerte de Maritza Hernández, madre de Héctor, interrumpió los preparativos para abrir un nuevo restaurante. La familia postergó el proyecto mientras atravesaba el duelo. Finalmente, el local abrió en 2026 y pasó a formar parte de un negocio que conserva las recetas aprendidas en casa.

Actualmente, Pupusería La Familiar cuenta con cinco restaurantes: tres en Maryland, ubicados en Wheaton, Hyattsville y New Carrollton, y dos en Virginia, en Annandale y Falls Church.

El negocio captó a sus primeros clientes universitarios con ofertas que incluían pupusas a 1.25 dólares. (Foto cortesía Pupusería La Familiar)
El negocio captó a sus primeros clientes universitarios con ofertas que incluían pupusas a 1.25 dólares. (Foto cortesía Pupusería La Familiar)

Recetas de El Salvador y apoyo a la comunidad

La carta ofrece 25 variedades de pupusas, preparadas con masa de maíz o de arroz. Incluye recetas tradicionales y otras adaptadas a los gustos de las comunidades latinas que viven en el área de Washington, como las pupusas de jalapeño con queso o birria.

El emprendimiento familiar también ha donado comida para iglesias, escuelas, actividades del Mes de la Herencia Hispana y organizaciones que asisten a mujeres víctimas de violencia. Hernández recibió reconocimientos de autoridades locales de Maryland, del condado de Prince George’s y de la Embajada de El Salvador en Washington por ese trabajo comunitario.

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