Trump defendió a Jensen Huang ante la investigación de Nvidia por sus vínculos con una empresaria china: “Es un hombre honorable”

El presidente Donald Trump habla con los periodistas tras llegar a bordo del Air Force One al Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump, en West Palm Beach, Florida, el viernes 6 de noviembre de 2026. (Foto AP/Jacquelyn Martin)

Guardar

Donald Trump defendió este domingo al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, mientras la compañía abrió una investigación independiente sobre su relación con una empresaria china señalada por informes de inteligencia de Estados Unidos como presunta espía. El presidente afirmó que Huang es “un hombre honorable” y sostuvo que merece ser escuchado antes de que se lo ataque.

Trump habló en Florida antes de regresar a Washington y dijo que no había conversado con Huang tras el anuncio de la investigación interna. El mandatario aseguró que el ejecutivo “ha hecho un trabajo fantástico por nuestro país”.

PUBLICIDAD

El caso combina la admisión de una infidelidad, una evaluación de inteligencia sobre la mujer involucrada y el posible acceso a información vinculada con chips de inteligencia artificial. Huang, de 63 años, reconoció ante los empleados de Nvidia que engañó a su esposa y pidió disculpas a su familia, sus colegas, el directorio, los socios y los accionistas.

Según The New York Times, Trump recibió información el año pasado sobre la relación de Huang con Alice Huang, una empresaria china sin parentesco con el ejecutivo. Consultado sobre si lamentaba no haber actuado entonces, el presidente respondió: “No, no lo creo”.

PUBLICIDAD

Jensen Huang admitió una relación extramatrimonial con Alice Huang y declaró que colaborará con la pesquisa abierta por Nvidia. La consecuencia central es que el fundador de la empresa permanece al frente de la compañía mientras el directorio revisa si el vínculo comprometió información corporativa o asuntos de seguridad nacional.

El CEO de Nvidia admitió una infidelidad con una presunta espía china y el directorio lo investiga (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson, archivo)

En un mensaje publicado completo por Bloomberg, Huang expresó: “Le debo una disculpa a mi familia y a todos ustedes. Fui infiel a mi esposa. Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice”. Luego añadió, al dirigirse a los distintos grupos vinculados con la empresa: “Merecen algo mejor de mí”.

PUBLICIDAD

El director ejecutivo también fijó su posición frente a la investigación y escribió que la respalda y cooperará con ella. El mensaje concluyó con otra definición personal: “Estoy orgulloso y agradecido de ser estadounidense”.

El directorio formó un comité de directores independientes con abogados externos para revisar “toda la información disponible”. La compañía indicó que no tiene razones para creer que se hayan comprometido secretos empresariales o la seguridad nacional, aunque la pesquisa continúa.

Un vocero de Nvidia dijo a The Wall Street Journal que la situación no frenará las operaciones de la empresa y que Huang continúa al frente “sin interrupción”. La información difundida por Bloomberg precisó que seguirá como director ejecutivo a la espera del resultado de la investigación.

PUBLICIDAD

Alice Huang, también identificada como Huang Le, era hasta hace poco una alta ejecutiva de Megaspeed International, una empresa de centros de datos con sede en Singapur. Según The Wall Street Journal, el Gobierno de Estados Unidos concluyó el año pasado que ella transmitía información a Pekín mientras trabajaba con Nvidia en proyectos de centros de datos en Asia.

El informe de The New York Times señaló que la mujer habría sido reclutada para obtener información sobre Huang y promover que los chips estadounidenses de inteligencia artificial más avanzados estuvieran disponibles para China. El diario sostuvo que el objetivo incluía presionar a Washington para que autorizara esas ventas.

PUBLICIDAD

Jensen Huang, presidente de Nvidia, con la ejecutiva Alice Huang (o Huang Le) en una fiesta en Taipéi en junio de 2024. La empresa NetThunder publicó la foto en LinkedIn. (Foto: NetThunder/LinkedIn)

El viernes, Financial Times informó que el Gobierno estadounidense consideraba que el vínculo entre Huang y la empresaria era sentimental. Diez días antes, cuando el Times publicó la primera versión, Nvidia había sostenido que su director ejecutivo se reunía cada año con miles de representantes de clientes y que no había nada inusual.

Según Bloomberg, Huang había definido inicialmente su trato con Alice Huang como una relación “normal”. La posterior admisión de la infidelidad modificó la respuesta pública de la empresa frente al caso.

Nadie acusó formalmente a Alice Huang ni a Megaspeed de cometer un delito, y Pekín calificó las denuncias de infundadas. Tampoco se afirmó que Huang conociera una eventual actividad de espionaje, una distinción que el directorio mantuvo al comunicar su decisión de investigar.

PUBLICIDAD

La investigación coincide con un período de presión sobre la cotización de Nvidia. Según la cobertura de mercado de Yahoo Finance, la empresa cerró el viernes su quinta semana consecutiva de bajas y, durante las últimas semanas, Apple le arrebató en más de una ocasión el puesto de compañía más valiosa del mundo.

Huang tiene previsto presentar los resultados trimestrales el martes 17 de noviembre con una previsión de USD 108.000 millones de ingresos. Los inversores tendrán entonces una instancia para pedir explicaciones sobre la pesquisa y sobre la continuidad de la conducción.

El senador demócrata Chris Coons prometió el sábado impulsar una investigación en el Congreso después de que su partido obtuviera la mayoría legislativa tras las elecciones de mitad de mandato del martes anterior.

PUBLICIDAD