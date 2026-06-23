El Departamento de Justicia investiga a una cafetería de Brooklyn tras negar el servicio al congresista Dan Goldman

El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación contra Poetica Coffee por un presunto acto de discriminación contra el congresista Dan Goldman (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia abrió una investigación contra Poetica Coffee, una pequeña cadena de cafeterías en Brooklyn, después de que el local publicara en redes sociales que habría negado el servicio al representante demócrata Dan Goldman de haberlo reconocido. El episodio ocurrió el 21 de junio, cuando Goldman entró al local de Lorimer Street en Williamsburg con su hija de 7 años.

La fiscal general adjunta Harmeet Dhillon anunció la medida en menos de 24 horas: “La ley federal prohíbe que los establecimientos públicos, como las cafeterías, discriminen a sus clientes por motivos de raza, religión u origen nacional”. Dhillon precisó que se tomará una acción ejecutiva si la investigación lo justifica.

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Lo que dijo el local y lo que hizo Goldman

Goldman explicó que entró al local para que su hija pudiera usar el baño y que compró un café para agradecer al personal. “La barista no pudo haber sido más amable con mi hija y conmigo”, dijo el congresista en un comunicado citado por el New York Post. “Me aseguré de comprar un café a cambio de su amabilidad. Espero al menos que se aseguren de que ella reciba la propina que mereció”.

Dan Goldman afirmó que entró a la cafetería para que su hija usara el baño y que luego compró un café al personal del local (REUTERS/Eduardo Munoz)

El dueño del local, Parviz Mukhamadkulov, publicó una foto de Goldman en la caja registradora con un mensaje en Facebook e Instagram: “Aquí en Poetica no atendemos a racistas, fascistas, homofóbicos, colaboradores del genocidio ni a nadie por el estilo. Lástima que no te reconocimos de inmediato, porque te habríamos echado”. El texto también aludió al lobby proisraelí: “Tu dinero probablemente viene de AIPAC de todas formas”.

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La cafetería devolvió los USD 9,82 del café y cerró con “No vuelvas nunca a Poetica”. La publicación desapareció el 22 de junio, la cuenta de Instagram fue desactivada y el personal del local se limitó a decir el lunes: “Sin comentarios. Estamos en contra del genocidio”.

Una misión que el local contradijo en público

El incidente chocó con los valores que Poetica proclama en su propio sitio web, bajo la firma de Mukhamadkulov: “El huésped es sagrado porque el acto de dar la bienvenida es como una comunidad se mantiene unida”. El mismo texto asegura que “quien cruce nuestra puerta recibe un trato de dignidad incondicional. No como cliente. No como una transacción. Como alguien que llegó y merece ser bienvenido”.

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La cafetería devolvió a Dan Goldman los USD 9,82 del café y después eliminó la publicación y desactivó su cuenta de Instagram (Google Maps )

Varios clientes señalaron esa contradicción al New York Post. Spencer W., un cliente de 25 años del local de Williamsburg, dijo que no aprecia “la idea de atacar a tus clientes en redes sociales”, aunque prefirió no opinar sobre el trasfondo político. Ben Samson, otro cliente judío del mismo local, afirmó que el episodio no le impediría volver: “No me gusta cuando la gente me impone su visión sobre cómo tratar a los demás. Espero que puedan darme la misma gracia, y si no pueden, ese es su problema”.

Las voces que ven antisemitismo en el mensaje

Mark Goldfeder, director del Centro Nacional de Defensa Judía, afirmó al New York Post que la mención de AIPAC en el mensaje “delató la intención real” del local. “Pusieron en alerta a una enorme cantidad de judíos de que no son bienvenidos. No se trata solo de Dan Goldman. Pone a muchos judíos en una situación incómoda”, sostuvo.

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El abogado de derechos civiles Rory Lancman, ex concejal de Queens, fue más directo: “No hay nada poético en el uso frívolo que hace Poetica de ‘AIPAC’ como insulto contra un funcionario público judío, que al igual que ‘sionista’ no es más que una señal codificada para decir ‘judío’”.

El post de Poetica Coffee: "Hola, congresista Dan Goldman, vemos que pasó por nuestra cafetería hoy a tomar un café. ¿Ve cómo no sabe a jugo de genocidio? ¿O todavía le cuesta notar la diferencia?" (Facebook )

Mark Treyger, director ejecutivo del Consejo de Relaciones de la Comunidad Judía de Nueva York, sostuvo que la prohibición efectiva “viola absolutamente las leyes de derechos humanos de Nueva York que prohíben la discriminación”. “Convertir una taza de café en una prueba de identidad judía es una afrenta a la ley, a nuestros valores y a cada neoyorquino que rechaza la discriminación”, añadió.

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Por qué la investigación federal tiene límites

El alcance legal de la investigación no está del todo definido. Tanto la ley federal como la legislación del estado de Nueva York prohíben la discriminación en establecimientos públicos por raza, religión, género y origen nacional, pero ninguna incluye las creencias políticas como categoría protegida.

La fiscal general del estado, Letitia James, la oficina del alcalde Zohran Mamdani y el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de la ciudad no respondieron a las consultas sobre posibles violaciones a las leyes de derechos humanos locales, según el New York Post.

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Goldman se define como un “sionista convencido y firme defensor” de Israel y recibió USD 195.000 en aportes del Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelí (AIPAC) y organizaciones afines durante el ciclo electoral actual, según registros electorales.

Una primaria como telón de fondo

El incidente ocurrió a 48 horas de las elecciones primarias del 23 de junio. Goldman disputa su escaño contra Brad Lander, ex contralor de la ciudad y candidato respaldado por Mamdani. Ambos son judíos y se identifican como “sionistas progresistas”, aunque Goldman rechazó en un debate reciente acompañar a Lander en calificar las acciones militares israelíes como “genocidio”.

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El propio Lander tomó distancia del episodio. “Hay muchas formas de presionar a los funcionarios electos sin convertir las cafeterías en lugares donde la gente no se sienta bienvenida. Me alegra que Poetica haya retirado su publicación, y creo que la respuesta del representante Goldman fue extremadamente generosa”, dijo al New York Post.

La guerra en Gaza, que lleva más de dos años, generó una fractura profunda en el Partido Demócrata. Múltiples expertos en derechos humanos, académicos y una comisión de la ONU calificaron el conflicto como genocidio.

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Israel describe sus operaciones como legítima defensa tras el ataque liderado por Hamás en octubre de 2023, que dejó 1.200 muertos y más de 250 personas tomadas como rehenes.