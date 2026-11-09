Estados Unidos

Un municipio de Nueva Jersey fue estafado por USD 26 millones: de dónde eran los fondos públicos

El robo fue perpetrado mediante una transferencia bancaria el 28 de septiembre, afectó a un pequeño municipio del estado y dejó a las autoridades locales sin casi una tercera parte de los activos

Vista aérea de calles, casas residenciales, árboles con hojas de colores, vehículos estacionados y una cancha de tenis
El municipio de Cranbury confirmó el robo de USD 26 millones perpetrado mediante una transferencia electrónica fraudulenta (Expedia)
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El municipio de Cranbury, en el condado de Middlesex (Nueva Jersey), confirmó el viernes 7 de noviembre que fue víctima de un robo de USD 26 millones mediante una transferencia electrónica fraudulenta, ocurrido el 28 de septiembre de 2026.

Los fondos estaban destinados a la compra de propiedades para cumplir con las obligaciones de vivienda accesible del municipio. Hasta el momento, investigadores lograron congelar casi USD 17,3 millones en activos y los restantes USD 8,7 millones permanecen sin recuperar, informó NBC New York.

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El equipo de trabajo multijurisdiccional, encabezado por el Departamento de Policía de Cranbury y la Fiscalía del Condado de Middlesex, con respaldo de agencias locales, estatales y federales, lleva adelante la investigación.

La alcaldesa Lisa Knierim describió el hecho como “un asunto extremadamente grave” y confirmó que las autoridades trabajan para recuperar la totalidad del dinero, aunque aclaró que la revisión activa impide dar más detalles por el momento.

Una mujer con gafas y pañuelo al cuello mira a la cámara en una habitación con cuadros en la pared y una puerta blanca
La alcaldesa Lisa Knierim adelantó que planean la contratación de la firma contable PKF O'Connor Davies y analizan opciones con aseguradoras (Captura: The Wilton Report)

Por su parte, el jefe de policía Giuseppe DeChiara mantuvo informado al Comité Municipal durante las semanas posteriores al hecho y aseguró que el personal del municipio cooperó plenamente con las fuerzas de seguridad.

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El municipio creará dos nuevos cargos administrativos para reforzar los controles financieros

En respuesta al incidente, el Comité de Cranbury tiene previsto introducir, en su reunión de este 9 de noviembre, ordenanzas para crear los cargos de subsecretario municipal y subdirector de finanzas, con el objetivo de fortalecer la supervisión financiera y administrativa.

Las autoridades buscarán cubrir ambas posiciones “tan pronto como sea posible” tras la aprobación de las ordenanzas.

Además, el Comité planea contratar a la firma de contabilidad municipal PKF O’Connor Davies para brindar asesoramiento financiero, y trabaja junto a aseguradoras para explorar las opciones de recuperación disponibles.

Edificio de ladrillo rojo con ventanas blancas, una pequeña torre en el techo, árboles a los lados y un estacionamiento de asfalto en el frente
El Departamento de Policía de Cranbury y la Fiscalía del Condado de Middlesex encabezan un equipo multijurisdiccional de investigación (Google Maps)

La demora de más de cinco semanas en la divulgación desató críticas entre los vecinos

La revelación pública llegó más de cinco semanas después del robo y solo tres días después de las elecciones locales del 3 de noviembre, en las que el demócrata Thomas Szczur Jr. derrotó a la republicana Carol Haring con el 63,69% de los votos, según datos del secretario de Estado de Nueva Jersey.

El resultado preservó el control demócrata sobre los cinco escaños del Comité Municipal de Cranbury.

La demora generó críticas directas de vecinos en las redes sociales del municipio. “Me interesa saber por qué esta información se mantuvo oculta hasta después del día de las elecciones”, escribió un residente en la página de Facebook de Cranbury.

Otro habitante, Ernest Cornell, señaló que el municipio tardó nueve días en notificar al público, dada la gravedad del incidente, y pidió explicaciones sobre cómo se producirá la reposición de los fondos faltantes.

Captura de pantalla de una publicación en redes sociales con el membrete oficial del Municipio de Cranbury y cuatro párrafos de texto en español
La notificación pública del fraude ocurrió cinco semanas después del incidente y tres días después de las elecciones locales (Cranbury Township)

Vecinos exigen una audiencia pública para obtener respuestas

Según difundió el medio local NJ.com, otro residente identificado como John Gabriello, pidió la convocatoria de una audiencia pública: “Sería prudente que el municipio realizara una audiencia para que los contribuyentes puedan hacer preguntas y obtener respuestas en tiempo real. De lo contrario, las cosas simplemente se amplifican en las redes sociales”.

Otros vecinos expresaron su malestar ante la falta de detalles sobre la naturaleza de la vulneración de seguridad.

Knierim reconoció las preocupaciones de la comunidad. “Reconocemos que noticias de esta magnitud generarán, comprensiblemente, preguntas e inquietudes entre nuestros residentes. Esas preocupaciones son legítimas y las tomamos en serio”, afirmó la alcaldesa en declaraciones publicadas en el sitio web del municipio.

Por último, las autoridades prometieron compartir información verificada a medida que esté disponible.

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