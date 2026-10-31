Meta alcanza un acuerdo por la demanda de adicción a redes sociales antes del juicio en Los Ángeles

Meta resolvió la demanda por adicción a las redes sociales presentada por una joven de Mississippi antes del inicio del juicio en Los Ángeles (REUTERS/Daniel Cole).

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La compañía Meta llegó a un acuerdo para resolver la demanda por adicción a las redes sociales presentada por una joven de 18 años de Mississippi, a pocos días del inicio previsto de un juicio en Los Ángeles. El pacto deja a Snap, propietaria de Snapchat, como la única empresa que enfrentará el proceso ante un jurado.

La demandante, identificada en los documentos judiciales como K.D.B., sostiene que Instagram, Facebook y Snapchat fueron diseñadas para fomentar un uso compulsivo que agravó sus problemas de salud mental, precisó CBS News.

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El acuerdo se produjo después de que la empresa resolviera una reclamación similar presentada por otra adolescente, identificada como S.J. Los términos económicos de los convenios son confidenciales.

Por su parte, TikTok y YouTube, propiedad de Alphabet, también habían alcanzado acuerdos con ambas demandantes en las semanas previas al juicio.

El caso forma parte de un grupo consolidado de más de 1.600 demandas contra las empresas. El expediente de K.D.B. es el cuarto de nueve casos piloto seleccionados para medir el alcance de esas reclamaciones.

Las acciones acusan a las compañías de crear productos adictivos y perjudiciales para la salud mental de los usuarios jóvenes. Para ello, plantean una teoría de responsabilidad civil según la cual funciones como el desplazamiento infinito y las recomendaciones algorítmicas pueden causar daños, informó The New York Times.

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Más de 1.600 demandas judiciales acusan a las empresas tecnológicas de promover el uso compulsivo y perjudicar la salud mental infantil (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo).

Meta mantiene que reforzó las protecciones para usuarios menores de edad

La demanda habría sido la segunda que llega a instancia de juicio. En marzo, un jurado de Los Ángeles determinó que Meta y YouTube fueron negligentes en el diseño o la operación de sus plataformas en otro caso.

El veredicto concluyó que la negligencia de ambas empresas contribuyó de manera sustancial al daño sufrido por la demandante y que no advirtieron adecuadamente sobre los riesgos, reportó NBC News.

En agosto, la empresa aceptó pagar hasta USD 17.100 millones para resolver reclamaciones de decenas de estados que la acusaron de atraer a usuarios jóvenes a Facebook e Instagram mientras ocultaba los riesgos.

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Meta negó las acusaciones, pero accedió a implementar cambios en sus plataformas, incluida la posibilidad de desactivar el desplazamiento infinito para usuarios menores de edad.

A principios de octubre, un tribunal le ordenó pagar USD 25.000 millones a Nuevo México por haber engañado a los usuarios sobre sus políticas de privacidad. La empresa anticipó que apelará la decisión, consignó The New York Times.

Una portavoz de Meta dijo a CBS News que los juicios, las desestimaciones y los acuerdos son habituales en el desarrollo de casos piloto y continuará defendiéndose ante los tribunales. “Respaldamos nuestra trayectoria”, indicó la compañía.

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Meta aceptó pagar hasta USD 17.100 millones a decenas de estados y habilitó la opción de desactivar el desplazamiento infinito en menores (REUTERS/Yves Herman/File Photo).

Snap será la única compañía en el juicio que comienza en Los Ángeles

La selección del jurado comenzó esta semana y los alegatos iniciales están previstos para el 4 de noviembre. Los abogados de las demandantes alegan que el diseño de Snapchat busca prolongar el tiempo de uso de los menores mediante herramientas como las rachas de interacción, los puntajes de usuario, las notificaciones y los filtros.

La demanda vincula ese uso compulsivo con depresión, ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria y autolesiones, según CBS News.

Snap rechaza la acusación. La compañía señaló a NBC News que la plataforma “se construyó de forma diferente a las redes sociales tradicionales” porque se abre con una cámara y no con un muro de publicaciones ni métricas de comparación social.

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A su vez, aseguró que incorporó medidas de protección, herramientas de seguridad y recursos educativos. “Creemos que las pruebas respaldarán que hemos priorizado a nuestra comunidad y que estas acusaciones tergiversan fundamentalmente las experiencias de los demandantes en Snapchat y cómo se diseñó nuestra plataforma”, aseveró la empresa.