Meta, TikTok, YouTube y Snap enfrentan juicios en EE. UU. por adicción infantil: qué hay de nuevo

Entre 2024 y 2026, Meta, Google, ByteDance (TikTok) y Snap enfrentaron miles de demandas en tribunales de todo Estados Unidos por el presunto daño de sus plataformas a niños y adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Meta Platforms, Alphabet (matriz de Google y YouTube), ByteDance (empresa matriz de TikTok) y Snap Inc. (matriz de Snapchat) enfrentan miles de demandas por el presunto daño que sus plataformas causan en niños y adolescentes de Estados Unidos. Un tribunal federal de apelaciones rechazó el 10 de agosto los intentos de las empresas de frenar el proceso y ese mismo día comenzó en California un nuevo juicio que involucra a casi 30 estados.

Las acusaciones abarcan desde el fomento de la depresión y la ansiedad hasta los problemas de imagen corporal y una crisis más amplia de salud mental entre los jóvenes del país. Los demandantes son estados, distritos escolares y particulares que alegan que las compañías diseñaron sus plataformas deliberadamente para mantener a los usuarios jóvenes enganchados.

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Las empresas niegan esas afirmaciones y sostienen que toman medidas activas para proteger a los menores en sus plataformas.

Las demandas acumuladas contra las grandes tecnológicas

Las cuatro compañías acumulan miles de demandas en tribunales de todo el país. Los demandantes buscan indemnizaciones, sanciones económicas y órdenes judiciales que obliguen a las compañías a realizar cambios en sus plataformas.

Según informó Reuters el 12 de agosto, las compañías invocan el artículo 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que históricamente las ha protegido de demandas basadas en el contenido que publican sus usuarios. Sin embargo, ese escudo legal mostró fisuras el 10 de agosto, cuando el Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos, con sede en San Francisco, rechazó los recursos de Meta y TikTok para detener más de 3.000 demandas federales.

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En marzo de 2026, Meta fue condenada en Nuevo México a pagar USD 375 millones por no proteger a menores, mientras que Google y Meta recibieron multas por un fallo en Los Ángeles. Ese mismo año, TikTok cerró su primer acuerdo extrajudicial con un distrito escolar de Kentucky (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tribunal determinó que el artículo 230 “otorga una defensa frente a la responsabilidad, no inmunidad frente a las demandas”, lo que obliga a las empresas a responder por sus decisiones de diseño ante un jurado.

Veredictos y multas ya dictadas

El estado de Nuevo México fue el primero en obtener condenas concretas contra Meta. En marzo de 2026, un jurado ordenó a la empresa pagar USD 375 millones en multas civiles por no proteger a usuarios jóvenes de la explotación sexual en Instagram, Facebook y WhatsApp y por engañar a los consumidores sobre la seguridad de sus plataformas.

En agosto de 2026, un tribunal de apelaciones de San Francisco rechazó frenar los procesos judiciales y comenzó en California un juicio federal que involucra a casi 30 estados. Paralelamente, avanzan causas estatales en Tennessee y nuevos juicios de referencia en California (EFE/ Ritchie B.Tongo)

En una segunda fase del mismo caso, un juez dictaminó que Meta había creado un peligro público en el estado al perjudicar a menores. Asimismo, le impuso una sanción adicional de USD 567 millones, además de la obligación de implementar medidas de protección para los jóvenes. Meta anunció que apelará ambas resoluciones.

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A nivel de demandas individuales, un jurado de Los Ángeles declaró en marzo a Meta y a Google negligentes en el primer juicio de este tipo. El veredicto ordenó a Meta pagar USD 4,2 millones en daños y perjuicios; a Google, USD 1,8 millones. Las dos compañías también anunciaron apelaciones.

Los distritos escolares y los acuerdos extrajudiciales

Más de 1.000 distritos escolares de todo el país presentaron demandas que atribuyen a las plataformas el deterioro de la salud mental de los estudiantes, lo que obliga a las escuelas a asumir costos adicionales. Los planteles reclaman una compensación por esos gastos y financiación para mitigar el impacto futuro.

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El primer caso de un distrito escolar que llegó a juicio fue el de una pequeña localidad rural del este de Kentucky. El procedimiento, previsto para junio, no llegó a celebrarse: las empresas llegaron a un acuerdo con el distrito. Los registros públicos revelaron que ese distrito recibiría USD 27 millones en virtud de los acuerdos alcanzados.

Los juicios en curso y los próximos pasos

El juicio que arrancó el 12 de agosto en un tribunal federal de California pone a prueba las acusaciones de Colorado, Kentucky, California y Nueva Jersey contra Meta. Los estados alegan que la empresa diseñó sus plataformas para mantener enganchados a los usuarios jóvenes y engañó a los consumidores sobre su seguridad.

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El proceso también abarca las demandas de 29 estados que acusan a Meta de recopilar y usar ilegalmente datos de menores, en violación de la ley federal.

El avance de los litigios impulsa el debate sobre mayores regulaciones para las redes sociales. Un juicio federal por las demandas de los distritos escolares está previsto para febrero de 2027, mientras los estados exigen sanciones y reformas en las plataformas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Nashville, Tennessee, se desarrolla otro juicio estatal en el que el estado acusa a Meta de violar su ley de protección al consumidor. El estado busca sanciones económicas y una orden judicial que obligue a Instagram a modificar los aspectos de la plataforma que, según sus autoridades, dañan la salud mental de los adolescentes.

Para el otoño de 2026, tres nuevos casos de referencia avanzan en los tribunales estatales de California. Según informó un abogado a Reuters, TikTok aceptó provisionalmente llegar a un acuerdo en esos casos. Las demandas contra Meta, Google y Snap continuarán.

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La presión legislativa sobre las redes sociales

El avance de los litigios aumenta la presión sobre las compañías en un momento en que los legisladores estudian normas más estrictas para proteger a los usuarios jóvenes. El debate gira en torno a si las plataformas deben asumir mayor responsabilidad legal por el diseño de sus productos, más allá de la protección que hasta ahora les otorgaba el artículo 230.

Los casos consolidados en el tribunal federal de Oakland, ante la jueza Yvonne Gonzalez Rogers, buscan daños, sanciones y restitución de parte de las empresas. Un juicio adicional sobre las demandas de los distritos escolares está previsto para febrero de 2027, según reportó Reuters.

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