Estados Unidos

Costco retiró miles de calefactores por riesgo de incendio: cómo saber si tienes uno en casa

Más de 375.000 unidades del modelo DREO DR-HSH015 fueron retiradas del mercado en EE.UU. y Canadá tras 17 reportes de ignición

Calefactor eléctrico circular de color negro con aro naranja y pantalla digital, acompañado por un control remoto
Más de 375.000 calefactores eléctricos DREO fueron retirados del mercado en Estados Unidos y Canadá tras 17 reportes de ignición (United States Consumer Product Safety Commission)
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Más de 375.000 calefactores eléctricos de la marca DREO, modelo DR-HSH015, fueron retirados del mercado en Estados Unidos y Canadá tras 17 incidentes de ignición. La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) formalizó el retiro el 29 de octubre de 2026, junto a Health Canada, después de que la empresa fabricante, Hesung Innovation Corp, activara voluntariamente el procedimiento.

Tres de los incidentes causaron daños materiales y uno dejó a un consumidor con quemaduras en la mano. Los calefactores se vendieron en tiendas Costco de todo el país y en plataformas como Dreo.com, BestBuy.com, Kohls.com, Lowes.com, QVC.com y HomeDepot.com, entre septiembre de 2025 y octubre de 2026, a un precio de entre USD 70 y USD 110. En total, 338.800 unidades se comercializaron en Estados Unidos y otras 36.300 en Canadá.

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El patrón de fallas justificó el retiro de todas las unidades del rango afectado

La CPSC señaló que ninguno de los 17 incidentes registrados fue clasificado como un incendio estructural de gran escala. Aun así, concluyó que el patrón de fallas identificado —el sobrecalentamiento seguido de ignición— justifica el retiro preventivo de todas las unidades incluidas en el rango afectado, incluso aquellas que hasta el momento funcionaron sin inconvenientes.

Número de modelo y códigos de fabricación para identificar las unidades afectadas

El retiro comprende únicamente los calefactores cerámicos eléctricos correspondientes al modelo DR-HSH015. Para saber si una unidad está incluida:

1. Verificá el modelo y la fecha de fabricación. Revisá la etiqueta en la parte inferior del aparato, donde figuran el número de modelo y la fecha de fabricación en formato AAAA/MM. Los códigos afectados se encuentran entre 2025/04, es decir, abril de 2025, y 2026/01, correspondiente a enero de 2026.

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2. Anotá el número de serie. También figura en la etiqueta inferior. Según precisó OregonLive, sitio de noticias estadounidense, ese número de serie es indispensable para completar el registro del retiro; sin él, la solicitud de reemplazo no puede procesarse.

Las unidades defectuosas se comercializaron en tiendas Costco y diversas plataformas digitales a un precio de entre 70 y 110 dólares (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Las unidades defectuosas se comercializaron en tiendas Costco y diversas plataformas digitales a un precio de entre 70 y 110 dólares (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

3. Identificá el aparato visualmente. El equipo afectado es de color negro, mide aproximadamente 29 cm (11,5 pulgadas) de ancho y 33 cm (13 pulgadas) de alto, e incluye control remoto. La palabra “DREO” aparece impresa en el frente de la unidad.

Instrucción de la CPSC: desconectar de inmediato aunque no haya fallas

La CPSC instruyó a los propietarios a que dejaran de utilizar el calefactor de inmediato y a desconectarlo de la corriente eléctrica, aun en los casos en que nunca hubiera presentado irregularidades. El organismo advirtió que estos dispositivos pueden sobrecalentarse y prenderse fuego, lo que implica un riesgo de quemaduras y de incendios dentro del hogar.

Para obtener un reemplazo sin costo, los consumidores deben registrarse en el programa de retiro. Luego, deben destruir la unidad mediante el corte del cable eléctrico y enviar al fabricante una fotografía en la que se vea el cable cortado.

El proceso fue diseñado para evitar que los aparatos defectuosos continúen en circulación o sean revendidos, según ABC27. La CPSC calificó el retiro como prioritario dado que los calefactores se usaban activamente en hogares durante la temporada de frío.

Base circular de plástico negro de un calefactor eléctrico con una etiqueta blanca que presenta especificaciones técnicas y un código de barras
Los usuarios deben registrar el número de serie y enviar una fotografía del cable de corriente cortado para recibir el reemplazo gratuito (United States Consumer Product Safety Commission)

Una vez aprobada la solicitud, el nuevo dispositivo se despacha en un plazo aproximado de diez días hábiles. Los compradores no deben trasladarse a ningún punto de venta: todo se gestiona de forma remota.

Contacto con Dreo para gestionar el reemplazo

Los consumidores pueden comunicarse con Dreo a través de las siguientes vías:

  • Teléfono: 833-820-0887, de lunes a viernes entre las 8:30 y 18:00, hora del Este.
  • Correo electrónico: spaceheater@realtimeresults.net
  • Formulario en línea: recallrtr.com/spaceheater
  • Sitio oficial: dreo.com, donde se puede acceder a la sección “Product Recalls” en la parte superior de la página.

El retiro no afecta otros modelos de calefactores ni otros productos de la marca.

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