TikTok acuerda pagar un mínimo de USD 100 millones a Alabama para resolver la demanda por riesgos para menores

La demanda iniciada en 2025 sostuvo que el algoritmo de ByteDance fomenta el uso prolongado y engaña a los usuarios sobre la seguridad del servicio (REUTERS/Dado Ruvic).

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TikTok pagará al menos USD 100 millones a Alabama e implementará nuevas protecciones para niños y adolescentes como parte de un acuerdo que evitó el inicio de un proceso previsto para el lunes 28 de septiembre. Este iba a ser el primer caso impulsado por un estado en llegar a instancia judicial contra la plataforma.

La demanda, presentada en 2025 contra TikTok y su empresa matriz, la china ByteDance, acusó a la plataforma de perjudicar la salud mental de los menores mediante herramientas que fomentan el uso prolongado.

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Así, Alabama cuestionó las “propiedades adictivas”, en particular el algoritmo que organiza el contenido de cada usuario. A su vez, sostuvo que estas características eran riesgosas para los niños y que la compañía engañó a los usuarios sobre la seguridad de su servicio, reportó Associated Press.

TikTok acordó pagar al menos 100 millones de dólares a Alabama para evitar el primer juicio estatal por el impacto de la red social en la salud mental de los menores (REUTERS/David Swanson).

TikTok impondrá límites de uso y restricciones nocturnas

El convenio también prevé restricciones para las cuentas de menores, entre ellas la posibilidad de optar por un feed no personalizado y la limitación del scroll infinito de videos, las notificaciones y las funciones de mensajería durante la noche y el horario escolar, según The New York Times.

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En consecuencia, las cuentas de adolescentes en Alabama tendrán un límite diario de dos horas y no podrán usar la aplicación entre la medianoche y las 6 de la mañana. La aplicación interrumpirá a estos usuarios con una “pausa productiva” tras 15 minutos de uso ininterrumpido y volverá a hacerlo a los 60 y 90 minutos, informó Associated Press.

Asimismo, establece que las cuentas de menores serán privadas de forma predeterminada. La empresa deberá mejorar los controles parentales, reforzar sus mecanismos de verificación de edad y endurecer la moderación de contenidos.

Por otro lado, prohibirá a los adolescentes el uso de filtros que simulen procedimientos cosméticos o de belleza.

El fiscal general de Alabama, Steve Marshall, advirtió en un comunicado recogido por The New York Times que TikTok podría verse obligada a pagar hasta USD 300 millones si incumple las obligaciones asumidas en el acuerdo.

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Las condiciones pactadas son similares a las que Meta asumió este año en un convenio con decenas de estados, incluido Alabama, por reclamos vinculados con la dependencia de menores respecto de las redes sociales, precisó Associated Press.

El convenio impone un límite diario de dos horas de uso para los adolescentes en Alabama y restringe el acceso a la aplicación entre la medianoche y las 6 de la mañana (REUTERS/Dado Ruvic).

Alabama podría destinar USD 100 millones a servicios de salud mental para jóvenes

De acuerdo con Associated Press, la compensación inicial de USD 100 millones probablemente estará destinada a financiar servicios y programas de salud mental para jóvenes.

Alabama podría recibir hasta USD 183,8 millones adicionales si otros estados alcanzan acuerdos que cumplan las condiciones previstas en un plazo determinado.

El fiscal general afirmó en un comunicado citado por The New York Times: “Este es un gran día para los padres de Alabama. Esta noche, pueden estar más tranquilos sabiendo que existen medidas de protección reales para salvaguardar a sus hijos de los peligros de la adicción a las redes sociales”.

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Por su parte, la compañía defendió que su prioridad ha sido “fomentar un espacio seguro y positivo donde las personas puedan ser creativas, descubrir lo que les apasiona y conectar con su comunidad. Esto refuerza nuestro compromiso y objetivo principal de mejorar continuamente nuestras sólidas herramientas de seguridad para proteger a los adolescentes”.

La plataforma suele alcanzar acuerdos extrajudiciales. Entre esos antecedentes figura el proceso por adicción a las redes sociales celebrado este año en Los Ángeles. En ese caso, un jurado concluyó que YouTube y Meta diseñaron sus plataformas para captar a usuarios jóvenes sin considerar su bienestar.

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Posteriormente, TikTok acordó en agosto el pago de USD 400 millones al Departamento de Justicia de Estados Unidos para cerrar una demanda por la recopilación ilegal de datos de niños, indicó Associated Press.