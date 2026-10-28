Meta y Snap van a juicio en Los Ángeles por acusaciones de adicción a redes sociales en adolescentes

Dos adolescentes demandaron a Meta y Snap en Los Ángeles por diseñar funciones que generaron adicción y daños en su salud mental (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Dos adolescentes llevaron a Meta y Snap a juicio en Los Ángeles, y las acusaron de diseñar sus plataformas para generar adicción en menores. Es el segundo proceso de este tipo que enfrenta la industria de las redes sociales en Estados Unidos. Las demandantes aseguran que el uso compulsivo de Instagram y Snapchat les provocó depresión, trastornos alimentarios, autolesiones e ideación suicida, informó Reuters.

El juicio arrancó este miércoles con la selección del jurado en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, bajo la presidencia de la jueza Carolyn Kuhl. Se prevé que los alegatos iniciales comiencen el 4 de noviembre y que el proceso se extienda hasta mediados de diciembre.

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Inicio del uso de redes sociales entre los 3 y los 9 años

Las dos jóvenes identificadas en los documentos judiciales como S.J. y K.D.B. presentaron sus demandas en 2023. S.J. es una adolescente de 16 años de Illinois que alega haber empezado a usar Snapchat desde la infancia; K.D.B. es una joven de 18 años de Misisipi que afirma haber comenzado a utilizar Instagram y Snapchat siendo niña. Ambas sostienen que empezaron a consumir plataformas como YouTube a partir de los 3 o 4 años, y otras redes sociales alrededor de los 9.

En sus demandas, las jóvenes describieron noches enteras sin dormir mientras hacían scroll, pérdida de concentración en clases y episodios de autolesiones mediante métodos que descubrieron en videos publicados en redes.

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S.J. imputa a Snapchat características como las “Snapstreaks” —rachas de días consecutivos de mensajes—, los filtros y las notificaciones push como factores que impulsaron su uso compulsivo, lo que derivó en depresión, trastorno alimentario, ansiedad y autolesiones. K.D.B. señala, además, los contadores de visualizaciones y los “me gusta” como elementos que agravaron su salud mental, incluyendo pensamientos suicidas.

“Los demandados diseñaron de forma defectuosa sus plataformas para atraer específicamente y generar adicción en menores y jóvenes adultos, quienes eran particularmente incapaces de comprender los riesgos”, sostienen los abogados de las demandantes en la queja presentada ante el tribunal.

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Negativa de Meta y Snap y atribución de los problemas a otros factores

La demanda identifica elementos técnicos como las notificaciones push, los filtros y las rachas continuas de mensajes como causantes del uso compulsivo (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Meta, propietaria de Instagram y Facebook, rechazó los cargos. “La salud mental de un joven está determinada por muchos factores, como quedará demostrado en este juicio”, dijo un vocero de la compañía en declaraciones recogidas por Reuters. El representante agregó que K.D.B. usó TikTok con mayor frecuencia que Instagram o Facebook, y que sus circunstancias personales fueron un factor determinante en sus dificultades.

Snap defendió que Snapchat fue diseñada de manera distinta a las redes sociales tradicionales, ya que se abre a una cámara y no a un feed ni a una clasificación de publicaciones de otros usuarios. “Las alegaciones tergiversan fundamentalmente las experiencias de las demandantes en Snapchat y la forma en que fue diseñada nuestra plataforma”, indicó un vocero de la empresa en el mismo medio.

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La compañía citó además una investigación de la Universidad de Ámsterdam que, según afirmó, identificó a Snapchat como la única red social importante con un impacto positivo en el bienestar de los adolescentes.

Emily Jeffcott, abogada de K.D.B., anticipó que la estrategia de la defensa apuntará a ilustrar al jurado sobre “los peligros de características como los feeds infinitos, el autoplay y las rachas, y cómo Meta —y presuntamente Snap también— implementaron y enfatizaron estas funciones”, según declaró a Reuters, agencia de noticias.

Más de 3.000 causas similares en juego

Los casos de S.J. y K.D.B. fueron seleccionados como bellwether —casos piloto— entre más de 3.000 demandas individuales consolidadas en el Tribunal Superior de Los Ángeles. El veredicto que se alcance podría orientar la resolución del resto de las causas pendientes. En paralelo, más de 3.800 demandas presentadas por estados, distritos escolares e individuos tramitan en tribunales federales de California.

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Ambas demandantes llegaron a acuerdos extrajudiciales con TikTok y YouTube antes del inicio del juicio. S.J. también llegó a un arreglo con Meta la semana pasada, por lo que el juicio del miércoles cubre únicamente las demandas de ambas jóvenes contra Snap y el reclamo de K.D.B. contra Meta. Meta y Snap solicitaron a la jueza Kuhl dividir los casos en juicios separados; argumentó que el tribunal aún no resolvió.

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta; Evan Spiegel, CEO de Snap, y Adam Mosseri, director de Instagram, están previstos como testigos para noviembre.

Condena previa a Meta y YouTube por USD 6 millones en marzo

Meta comprometió 18.000 millones de dólares y límites de tiempo diarios para menores de edad en un acuerdo previo con estados de Estados Unidos (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

El juicio de esta semana es el segundo que llega a instancia de juicio con demandantes individuales. En marzo, un jurado de Los Ángeles falló a favor de una joven identificada como Kaley G.M. y ordenó a Meta y a Alphabet, empresa matriz de Google —propietaria de YouTube— pagar USD 6 millones en daños.

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Meta apeló ese fallo argumentando que la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones (CDA, por sus siglas en inglés), una norma federal de 1996 que protege a las plataformas digitales de la responsabilidad por contenido generado por usuarios, debería haber impedido el avance del caso.

La jueza Kuhl rechazó ese argumento y permitió que los juicios continúen con base en el diseño de las plataformas, no en el contenido que publican sus usuarios. Un fallo favorable a Meta en la apelación podría desactivar miles de demandas por salud mental juvenil y proteger a la compañía de una responsabilidad potencial de miles de millones de dólares, según estimaciones de expertos.

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En agosto, Meta llegó a un acuerdo por hasta USD 18.000 millones para resolver los reclamos de casi todos los estados y territorios de Estados Unidos por el impacto de sus plataformas en la salud mental de los adolescentes.

Como parte de ese acuerdo, la empresa se comprometió a establecer límites de tiempo diarios por defecto de dos horas para usuarios menores de 18 años, con bloqueos nocturnos y sin notificaciones durante el horario escolar. El pago se distribuirá en la próxima década.