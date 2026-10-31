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Obamacare 2027: quién puede inscribirse, hasta cuándo hay tiempo y qué cambia en subsidios y primas

El período de inscripción abierta en el Mercado de Seguros de Salud arranca el 1 de noviembre y cierra el 15 de enero, con primas un 13% más caras y nuevas reglas que eliminan los créditos tributarios para refugiados, asilados y titulares de visa laboral sin residencia permanente

El período de inscripción del Mercado de Seguros de Salud para 2027 se extiende hasta el 15 de enero de 2027 en HealthCare.gov y mercados estatales (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
El período de inscripción del Mercado de Seguros de Salud para 2027 se extiende hasta el 15 de enero de 2027 en HealthCare.gov y mercados estatales (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
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El período de inscripción abierta del Mercado de Seguros de Salud para el año de cobertura 2027 comienza el 1 de noviembre de 2026. Los residentes elegibles tienen hasta el 15 de enero de 2027 para inscribirse o cambiar su cobertura a través de HealthCare.gov y los mercados estatales. El ciclo llega con primas más altas, menos aseguradoras y restricciones inéditas en los subsidios para inmigrantes legales.

La expiración de los créditos tributarios de primas mejorados a fines de 2025 y las disposiciones de la ley de reconciliación presupuestaria de 2025, denominada “The One Big Beautiful Bill Act”, reconfiguraron el acceso a la cobertura bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) para millones de estadounidenses.

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Quiénes pueden inscribirse en el Mercado ACA

Pueden inscribirse los ciudadanos estadounidenses y los inmigrantes con presencia legal en el país que no tengan acceso a cobertura pública —Medicaid, Medicare o seguro militar— ni a un plan de salud laboral que cumpla los estándares mínimos de la ACA. Los indocumentados no son elegibles para comprar cobertura en el mercado, ni con ni sin subsidios. Los jóvenes de hasta 26 años pueden permanecer en el plan de sus padres.

Las primas del plan plateado de referencia subirán un 13% en 2027

Las primas del plan plateado de referencia aumentan un promedio del 13% para el ciclo de cobertura 2027 según la organización KFF (Fierce Healthcare)
Las primas del plan plateado de referencia aumentan un promedio del 13% para el ciclo de cobertura 2027 según la organización KFF (Fierce Healthcare)

El dato más inmediato para quienes evalúan inscribirse es el costo. Las primas del plan plateado de referencia —el segundo plan plateado más económico en cada mercado— aumentarán un promedio del 13% en 2027, según un análisis de KFF, organización de análisis de políticas de salud de Estados Unidos.

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En los estados que utilizan la plataforma de HealthCare.gov, el incremento es del 11%; en los mercados con plataformas propias, del 16%. Es el segundo año consecutivo de aumentos de dos dígitos, tras el alza del 26% registrada entre 2025 y 2026.

Las aseguradoras atribuyen el incremento a una combinación de factores: el aumento del costo de la atención médica, la expiración de los créditos mejorados y el impacto sobre el perfil de riesgo del mercado. Según estimaciones de los propios proveedores incluidas en los archivos de tarifas analizados por KFF, los cambios en el grupo de riesgo añadieron alrededor de cuatro puntos porcentuales al promedio de primas en 2026 y se esperan efectos similares en 2027.

La inscripción cayó 12% en 2026 y se proyecta una nueva baja para 2027

Durante la inscripción abierta de 2026, las selecciones de planes bajaron 1,2 millones frente a 2025. Para febrero de 2026, la inscripción efectiva —personas que pagaron sus primas y permanecieron cubiertas— había caído un 12%, equivalente a 2,6 millones de personas, hasta los 19,2 millones.

En el mercado individual en sentido amplio, que incluye planes adquiridos directamente a través de aseguradoras o intermediarios, la inscripción cayó un 18% en la comparación interanual hasta junio de 2026: de 25,2 millones a 20,5 millones de personas.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) proyecta que la inscripción en el mercado ACA caerá de de 22,4 millones en 2025 a 13,1 millones en 2027. Varias aseguradoras advirtieron en sus comunicaciones públicas que esperan que el deterioro continúe el próximo año.

Once aseguradoras dejarán el mercado en 2027; Cigna abandona 11 estados

Al 29 de octubre de 2026, once aseguradoras habían anunciado su salida del mercado en al menos un estado para 2027, mientras que solo siete comunicaron su ingreso a nuevos estados, según KFF.

La ley de reconciliación de 2025 limita el acceso a subsidios de salud para inmigrantes a partir del 1 de enero de 2027 (Pixabay)
La ley de reconciliación de 2025 limita el acceso a subsidios de salud para inmigrantes a partir del 1 de enero de 2027 (Pixabay)

Cigna decidió retirarse del mercado individual en los 11 estados donde operaba, tanto dentro como fuera del mercado ACA. En algunos condados, los residentes enfrentarán una única opción disponible, lo que puede reducir la competencia de precios y acotar las redes de proveedores.

Restricciones a subsidios para inmigrantes legales desde el 1 de enero de 2027

Uno de los cambios de mayor alcance del ciclo 2027 afecta a los inmigrantes con presencia legal en el país. La ley de reconciliación de 2025 limitó la elegibilidad para los créditos tributarios de primas (PTC) y las reducciones en el costo compartido (CSR) a tres categorías: residentes legales permanentes (titulares de la “tarjeta verde”), inmigrantes cubanos y haitianos, y personas que residen en Estados Unidos bajo el Pacto de Libre Asociación (COFA).

Otros grupos con presencia legal —refugiados, personas con asilo, víctimas de tráfico de personas y titulares de visas de trabajo sin residencia permanente— podrán seguir comprando cobertura en el mercado, pero sin acceso a subsidios. La CBO estima que esta disposición dejará a 1 millón más de personas sin seguro para 2035, con la mayor parte de esas pérdidas concentradas en 2027.

El Sistema Federal de Intercambio (FFE), que opera en 29 estados, utilizará el sistema SAVE del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para verificar automáticamente el estatus migratorio de los inscriptos actuales y de los nuevos solicitantes.

Quienes no puedan ser verificados de forma automática dispondrán de un período de 95 días para presentar documentación: la tarjeta de residencia, un documento de autorización de empleo o el registro de entrada y salida (formulario I-94). Si al final del proceso resultan inelegibles, deberán reembolsar los créditos recibidos durante ese plazo al presentar su declaración de impuestos.

El Servicio de Rentas Internas exigirá el reembolso total del exceso en créditos fiscales a quienes subestimen sus ingresos al solicitar cobertura (REUTERS/Mike Blake)
El Servicio de Rentas Internas exigirá el reembolso total del exceso en créditos fiscales a quienes subestimen sus ingresos al solicitar cobertura (REUTERS/Mike Blake)

Los créditos tributarios siguen disponibles para ciudadanos y residentes permanentes elegibles

Para quienes reúnen los requisitos, la cobertura del Mercado ACA sigue siendo accesible con ayuda financiera. En 2027, los créditos tributarios de primas están disponibles para personas con ingresos de al menos el 100% del nivel federal de pobreza (FPL), equivalente a USD 15.960 para un adulto soltero o USD 33.000 para una familia de cuatro.

El aporte individual requerido escala según los ingresos: para quienes se ubican por debajo del 133% del FPL, la contribución es del 2,15%; para quienes están entre el 300% y el 400% del FPL, asciende al 10,22% del ingreso del hogar. Las reducciones en el costo compartido (CSR) aplican a personas con ingresos entre el 100% y el 250% del FPL, pero únicamente a través de planes plateados.

La eliminación de los topes de reembolso obliga a estimar los ingresos con precisión

A partir del año fiscal 2026, todos los inscritos que hayan subestimado sus ingresos al solicitar un crédito tributario anticipado deberán devolver la totalidad del exceso al presentar su declaración ante el Servicio de Rentas Internas (IRS). Anteriormente, existían topes que limitaban ese reembolso para los contribuyentes de menores ingresos.

La primera vez que esta regla se aplique en la práctica será al presentar las declaraciones del año fiscal 2026 en 2027, de modo que los inscriptos elegirán sus planes 2027 sin haber experimentado aún cómo funciona el sistema sin esos límites.

Pérdida de Medicaid por requisitos de trabajo también excluye de planes subsidiados

La ley de reconciliación de 2025 incorporó otra restricción: a partir de 2027, las personas que pierdan o sean rechazadas para Medicaid exclusivamente por no cumplir con los requisitos de trabajo serán también inelegibles para los planes subsidiados del mercado en los estados que implementen esas exigencias.

Cuando la ley fue promulgada, solo Georgia contaba con requisitos de trabajo en Medicaid; la norma ahora obliga a 43 estados y al Distrito de Columbia a implementarlos antes del inicio de 2027.

El plazo para inscribirse o cambiar de plan vence el 15 de enero de 2027. Quienes quieran hacerlo pueden ingresar a HealthCare.gov si residen en uno de los 29 estados que operan bajo la plataforma federal, o al sitio de su mercado estatal correspondiente.

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