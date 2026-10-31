Estados Unidos

Texas ganó la apelación ante FEMA y las familias del Hill Country podrán acceder a ayuda económica federal

El gobierno federal revirtió su negativa inicial y habilitó el programa de Asistencia Individual para 20 condados devastados por las tormentas de julio, tras la intervención del gobernador Abbott y la presión de legisladores republicanos

El gobierno federal aprobó la apelación de Texas para otorgar Asistencia Individual de FEMA a las familias afectadas por las inundaciones de julio de 2026 (REUTERS/Kaylee Greenlee)
El gobierno federal aprobó la apelación de Texas para otorgar Asistencia Individual de FEMA a las familias afectadas por las inundaciones de julio de 2026 (REUTERS/Kaylee Greenlee)
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El gobierno federal aprobó el viernes la apelación presentada por Texas para acceder al programa de Asistencia Individual de FEMA. Las familias afectadas por las inundaciones del Hill Country en julio de 2026 podrán recibir ayuda económica para reparar sus hogares, cubrir gastos médicos y hacer frente a otras pérdidas vinculadas al desastre, informó Fox 26 Houston.

La decisión revierte una resolución anterior de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) que rechazó el pedido de asistencia individual para los residentes golpeados por las tormentas. Hasta entonces, los 20 condados afectados solo contaban con fondos federales para remoción de escombros, rescate y reconstrucción de infraestructura, sin contemplar el auxilio directo a las familias.

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El respaldo de Trump a la apelación de Texas

El gobernador de Texas, Greg Abbott, agradeció públicamente la intervención del gobierno federal. “El presidente Trump aprobó la apelación de Texas para la Asistencia Individual de FEMA tras las tormentas e inundaciones de julio”, afirmó Abbott en un comunicado, según informó Fox 26 Houston. “Esto trae asistencia financiera y servicios esenciales a los tejanos elegibles en los 20 condados aprobados”, añadió.

Donald Trump había anticipado la medida días antes, cuando anunció en un mitin en Corpus Christi que liberaría fondos adicionales para las zonas devastadas. Según el Texas Tribune, el presidente tomó la decisión a pedido del senador Ted Cruz y del fiscal general Ken Paxton, quienes aparecieron junto a él en el escenario.

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El gobernador Greg Abbott agradeció el respaldo federal para enviar asistencia financiera y servicios esenciales a las comunidades damnificadas (Maria Lysaker-Imagn Images/REUTERS)
El gobernador Greg Abbott agradeció el respaldo federal para enviar asistencia financiera y servicios esenciales a las comunidades damnificadas (Maria Lysaker-Imagn Images/REUTERS)

Cruz y el representante Chip Roy también le enviaron una carta formal ese día, en la que advirtieron que la evaluación de FEMA “no refleja con precisión los recursos críticos necesarios para que las comunidades de nuestro estado se recuperen”.

Gastos que cubre el programa de asistencia individual

El programa de Asistencia Individual de FEMA puede financiar gastos derivados del desastre: alojamiento temporal, reparaciones de emergencia en viviendas, pérdida de bienes personales sin cobertura de seguro o con cobertura insuficiente, asistencia legal vinculada al desastre, seguro de desempleo por emergencia, y gastos médicos, odontológicos y funerarios generados por el evento.

Los 20 condados habilitados para solicitar la ayuda

Los condados autorizados para acceder a la asistencia son: Bandera, Bexar, Comal, Crockett, Dimmit, Frio, Gillespie, Kendall, Kerr, Kimble, Kinney, La Salle, Maverick, Medina, Real, Schleicher, Sutton, Uvalde, Val Verde y Zavala.

Cómo solicitar la asistencia federal

Quienes hayan sufrido pérdidas deben presentar primero un reclamo ante su compañía de seguros. Luego pueden solicitar la ayuda federal llamando al 800-621-3362, ingresando a disasterassistance.gov o a través de la aplicación oficial de FEMA.

Una región que acumula dos desastres consecutivos

El desastre climático en Hill Country causó al menos dos muertes y provocó daños de diversa consideración en casi tres mil viviendas y negocios (REUTERS/Kaylee Greenlee)
El desastre climático en Hill Country causó al menos dos muertes y provocó daños de diversa consideración en casi tres mil viviendas y negocios (REUTERS/Kaylee Greenlee)

Las inundaciones de julio de 2026 dejaron al menos dos muertos en el Hill Country y generaron escenas de destrucción similares a las del año anterior: vehículos atrapados entre árboles, edificios desplazados hacia las márgenes de los ríos y acumulaciones de barro frente a las viviendas. En 2025, un desastre de similares características en la misma zona cobró la vida de más de 130 personas.

Kerrville, una de las localidades más afectadas, había expresado su “decepción” ante la decisión original de FEMA de negar la asistencia individual.

La apelación fue presentada formalmente el martes por Nim Kidd, director de la División de Manejo de Emergencias de Texas (TDEM), quien pidió a FEMA que reconsiderara su negativa para 20 de los 30 condados donde los residentes necesitaban ayuda directa.

Según el documento de apelación citado por el Texas Tribune, las inundaciones dañaron 2.944 viviendas y negocios, de los cuales 132 quedaron destruidos y 618 sufrieron daños graves. “No podemos seguir pidiendo a los sobrevivientes que carguen solos con este peso”, escribió Kidd en el documento.

Aún está pendiente una apelación separada ante FEMA para acceder a fondos del programa de subsidios para mitigación de riesgos, según la oficina del gobernador.

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