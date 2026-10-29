Llaman a la policía en un partido de fútbol infantil en Florida porque un niño de 3 años "jugaba demasiado bien"

El talento del pequeño Nevada Pierre desató quejas de otros padres en la liga i9 Sports porque acaparaba el juego. Tras una acalorada discusión entre su madre y el director del torneo por enviarlo al banquillo, el directivo llamó al 911. La familia fue apartada del programa y recibió un reembolso, lo que generó una fuerte indignación viral y el apoyo de exjugadores profesionales. (Fuente: NBC News)

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Un partido de fútbol infantil en Winter Park, Florida, culminó con la llegada de patrullas de seguridad luego de que los encargados del certamen llamaron a la línea de emergencias. En el parque Martin Luther King Jr., la policía local acudió tras una discusión entre adultos por el tiempo de juego de Nevada Pierre, un niño de tres años que competía frente a rivales de hasta cinco años de edad.

El conflicto surgió por la rotación de los participantes y los minutos que el menor pasaba sobre el césped. Tras arribar al predio, las autoridades constataron que no existía delito alguno y catalogaron el episodio como “un asunto de carácter civil”.

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La familia del menor decidió abandonar las instalaciones deportivas por cuenta propia y solicitó el reintegro de su dinero, según consta en los registros oficiales.

Qué ocurrió en el partido de fútbol infantil en Winter Park

El episodio ocurrió durante una jornada de la franquicia deportiva i9 Sports. De acuerdo con el reporte oficial, el director del torneo llamó al número de emergencias a las 9:50 para pedir asistencia ante la actitud de la madre del menor, quien transmitía la discusión en directo mediante sus redes sociales. Dos agentes arribaron al parque a las 10:00 y dialogaron con las partes para calmar la tensión.

La policía de Winter Park acudió a un partido de fútbol infantil tras una disputa por los minutos de juego de un niño de tres años. (TikTok/@nevadaney10)

Los oficiales determinaron en el lugar que el incidente correspondía a diferencias civiles y a reglamentos internos de la organización. La autoridad policial constató que no existieron arrestos ni faltas por invasión de propiedad, ya que el predio constituye un parque público municipal.

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Los efectivos explicaron a los padres que no podían forzar su salida del espacio comunitario, aunque los directivos del certamen tenían la potestad de cancelar la inscripción del menor en el torneo.

Por qué la liga llamó a la policía durante el encuentro

En la grabación del 911, el encargado de la liga comunicó a los operadores que requería la presencia inmediata de patrullas porque una mujer lo seguía y le dirigía reproches frente a los demás asistentes. Ante los agentes, el coordinador deportivo explicó que buscaba rotar a los jugadores para ofrecer oportunidades a todos los chicos y evitar roces físicos.

A través de sus plataformas digitales, el padre del menor exhibió el desempeño de su hijo sobre el césped. El material audiovisual expone la superioridad deportiva que motivó a los organizadores del torneo local a pedir asistencia de emergencia. (Fuente: Instagram/@nevadaney10)

“Este niño es excelente. Muy bueno. Pero empuja a los niños y hace todas esas cosas”, declaró el directivo ante los oficiales según exhiben las grabaciones de las cámaras corporales que publicó la cadena ABC7.

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El representante del certamen argumentó que el reglamento promueve la diversión compartida y garantiza minutos de juego equitativos para cada integrante, sin importar su nivel de destreza. La entidad sostuvo que el aviso a las autoridades no apuntó contra el niño, sino que intentó frenar una discusión entre adultos.

La versión de la madre sobre los minutos de juego de Nevada Pierre

Martasia Griffin, madre del pequeño, expuso una postura diferente sobre el incidente. En declaraciones periodísticas, afirmó que los coordinadores enviaron a su hijo a la banca en reiteradas ocasiones durante fechas previas debido a su rendimiento superior frente a los demás participantes. La mujer aseguró que varios padres expresaron quejas porque el pequeño retenía el balón y anotaba goles con facilidad, según recopiló el portal ESPN Deportes.

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Griffin relató que su hijo practica tres horas al día con su padre y que posee un dominio con la pelota avanzado para su edad. La madre afirmó: “En algún punto, los sentimientos de Nevada también tienen que importar”.

Martasia Griffin aseguró que los organizadores enviaron a su hijo a la banca ante las quejas por el rendimiento del menor con el balón. (@nevadaney10)

Además, detalló que el niño sintió temor ante la llegada de las patrullas porque creyó que había cometido una falta. La familia declinó una propuesta de la organización para trasladar al pequeño a otra sede porque el nuevo predio quedaba a tres horas de trayecto.

Qué postura adoptó i9 Sports ante el conflicto

La empresa i9 Sports emitió un comunicado institucional en el que remarcó que el bienestar y el trato respetuoso hacia cada niño y su familia representan una prioridad absoluta. La organización precisó que inició una revisión formal con las personas involucradas para esclarecer lo acontecido y aclaró que evitará conjeturas o datos sin verificar.

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Las autoridades determinaron que el conflicto en el parque público no constituyó delito y catalogaron el caso como un asunto civil. (Captura)

Voceros de la entidad manifestaron a la prensa que los dueños de las sedes locales recibieron amenazas e improperios tras la difusión del caso. Según informó el New York Post, la franquicia exigió frenar las intimidaciones hacia su personal y confirmó que completó la devolución de la tarifa de inscripción que solicitaron los familiares de Nevada Pierre.

Repercusiones públicas, campaña solidaria y viaje a España

La difusión del video sumó millones de reproducciones en plataformas digitales y motivó la reacción de Eddie Johnson, exdelantero de la selección de fútbol de Estados Unidos y titular de una academia en Orlando, quien ofreció entrenar al menor y cuestionó las trabas de acceso en el fútbol infantil.

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Una página de recaudación de fondos registra más de 56.000 dólares para apoyar la formación deportiva del menor en Florida, Estados Unidos. (Gofundme)

A raíz de la controversia, Martasia Griffin abrió una campaña de recaudación en la plataforma GoFundMe para financiar el desarrollo técnico de su hijo en un entorno de contención. La madre explicó en la petición que los recursos cubrirán costos de viaje, traslados, entrenamientos, indumentaria e inscripciones federativas para proteger el entusiasmo deportivo que Nevada Pierre mantiene desde el año de vida junto a su padre, Don Pierre. La convocatoria solidaria reunió más de USD 42.000, mientras que el perfil del menor en TikTok rebasó los 750.000 seguidores.

El alcance del caso también aceleró el porvenir formativo del niño. La agencia Roc Nation Sports, firma que fundó el productor Jay-Z y que representa a atletas como Vinícius Júnior, organizó el viaje de Nevada Pierre a España para el mes de diciembre con el fin de sumarlo a un programa de formación técnica, según consignó el portal Complex.

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La oportunidad encaja con los planes previos de la familia, que ya contemplaba el traslado al territorio europeo para potenciar el aprendizaje futbolístico del menor.