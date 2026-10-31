Estados Unidos

Donald Trump afirmó que la dictadura cubana caerá antes de que finalice su mandato en EEUU: “No va a durar mucho más”

El presidente estadounidense reiteró que Washington se centrará en esa cuestión una vez que culmine la guerra con Irán. “Se resolverá en menos de dos años”, aseguró durante un mitin de campaña en Florida

Trump volvió a advertir que la dictadura cubana pronto caerá (AP Foto/Alex Brandon)
Trump volvió a advertir que la dictadura cubana pronto caerá (AP Foto/Alex Brandon)
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Donald Trump anticipó la caída del régimen cubano en un plazo de dos años y medio, o incluso antes, en declaraciones realizadas en Florida, aunque no anunció formalmente una intervención militar en la isla. El presidente norteamericano afirmó que el régimen “no va a durar mucho más” y señaló que el secretario de Estado, Marco Rubio, vigila la situación de cerca debido a sus raíces cubanas.

Trump vinculó la situación de Cuba con la estrategia de su Gobierno hacia otros países de la región y mencionó lo ocurrido con Venezuela como referencia. “Vamos a terminar con Irán y luego pasaremos al otro. Eso se resolverá en dos años. Antes, en realidad”, afirmó el presidente en una entrevista con el periodista Benny Johnson.

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En esa misma conversación, Trump aseguró que hay 0% de probabilidades de que un Castro continúe al mando de Cuba cuando deje el cargo en 2028. Calificó a la isla de “país fallido” y afirmó que su Gobierno hará que “la gente regrese allí muy pronto”.

En otro acto celebrado en Florida días antes, había planteado el envío de barcos cerca de la costa cubana y señaló que Rubio sería el encargado de negociar un acuerdo. Además, en su intervención ante la Asamblea General de la ONU el pasado mes de septiembre, el líder repubilcano sostuvo que busca un “cambio fundamental” en Cuba, al sostener que el régimen comunista de la isla enfrenta la mayor presión de su historia y que se encamina a su colapso. “Mi administración también busca un cambio fundamental en la situación de Cuba, donde el régimen comunista está bajo una enorme presión, la mayor presión que jamás haya tenido. Es un Estado absolutamente fallido. Y caerá”, afirmó Trump en su discurso ante los líderes mundiales reunidos en Nueva York.

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La hipótesis de una operación armada fue expuesta por José Daniel Ferrer, líder opositor cubano en el exilio. Citado por la cadena NTN 24, Ferrer afirmó que, tras una eventual resolución de la situación iraní, el régimen cubano podría desaparecer mediante “una operación relámpago y muy efectiva”.

Trump sostuvo que Cuba es "un estado fallido" por las políticas del régimen castrista (REUTERS/Norlys Perez)
Trump sostuvo que Cuba es "un estado fallido" por las políticas del régimen castrista (REUTERS/Norlys Perez)

El dirigente reveló que mantiene contactos con funcionarios estadounidenses desde finales del año pasado y sostuvo que la información pública apunta a una operación ya definida contra las autoridades cubanas. Según su versión, las sanciones y los movimientos militares posteriores a la operación del 3 de enero en Venezuela para capturar al ex dictador Nicolás Maduro anticipan un mismo desenlace.

Ferrer fue explícito al describir lo que espera: “Va a haber intervención, va a haber una acción militar, porque los del régimen castrocomunista no entienden razón”. También expresó su deseo de regresar de inmediato a Cuba y afirmó que la oposición democrática cuenta con estructura, liderazgo y planes para una transición.

Por su parte, el secretario Rubio afirmó el pasado 26 de octubre que Cuba necesita “un cambio muy drástico”. Días antes, había llamado a los habitantes de la isla a colaborar de forma discreta con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para impulsar un “cambio positivo”.

En septiembre, el secretario de Estado sostuvo que Cuba “ya ha caído” porque, a su juicio, carece de una economía funcional y está gobernada por dirigentes que defienden una revolución agotada. Rubio describió al país como un “Estado fallido” y advirtió a quienes confían en resistir hasta el fin de la Administración Trump que deberán rectificar.

Rubio llamó a los cubanos a colaborar discretamente con la CIA para lograr un cambio en la isla (REUTERS/Megan Varner)
Rubio llamó a los cubanos a colaborar discretamente con la CIA para lograr un cambio en la isla (REUTERS/Megan Varner)

Frente a esas advertencias, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró que el Gobierno de La Habana puede soportar la presión de Washington “el tiempo que haga falta”. Su postura parte de la expectativa de que la política estadounidense hacia Cuba terminará cambiando.

El contraste entre la presión que Trump y Rubio anticipan desde Washington y la apuesta cubana por resistirla define el escenario político actual. La disputa se centra en cuál de las dos estrategias se impondrá antes de que concluya el mandato presidencial estadounidense.

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