Alemania se suma a la ola de protestas lideradas por la Generación Z en Europa: miles de personas se movilizaron en todo el país

Varias personas se congregan en la Puerta de Brandeburgo durante una protesta a nivel nacional organizada por el grupo activista Gen Z regelt, en Berlín (REUTERS/Annegret Hilse)

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Miles de personas de toda Alemania se sumaron el sábado a las manifestaciones, en las que un movimiento liderado por jóvenes e inspirado en las protestas de otros países europeos salió a la calle para exigir una mejor educación y una reducción de los costos de la vida.

Las protestas siguen a una ola de manifestaciones lideradas por la Generación Z que se han producido este año en toda Europa. En Serbia, el activismo estudiantil contribuyó a derrocar en las urnas al líder que llevaba mucho tiempo al frente del país, mientras que en Francia las protestas han degenerado en disturbios y saqueos.

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Las protestas alemanas, organizadas por el colectivo “Gen Z regelt” —“La Generación Z toma las riendas”, en alemán—, están previstas en 34 ciudades, entre ellas Berlín, Fráncfort y Múnich. El colectivo dice que se opone al servicio militar obligatorio y reclama una mayor inversión en educación, ya que muchos jóvenes alemanes se enfrentan a unos costos cada vez más elevados.

Las cifras oficiales del sábado por la tarde indicaban que la participación fue significativamente inferior a las 182.000 personas que los organizadores esperaban inicialmente. La policía de Fráncfort, Múnich y Berlín informó de 6.000 manifestantes, frente a los aproximadamente 36.000 que figuraban en la página web de los organizadores.

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Varias personas portan pancartas con imágenes del canciller alemán Friedrich Merz durante una protesta a nivel nacional (REUTERS/Annegret Hilse)

Las autoridades alemanas dicen que esperan que las manifestaciones del sábado, que coinciden con las celebraciones de Halloween, sean en gran medida pacíficas, pero han advertido de los intentos de grupos extremistas de aprovecharse del movimiento. En Hamburgo se vivió un momento de tensión cuando las fuerzas antidisturbios dispersaron a los manifestantes con gas pimienta.

Según el Ministerio Federal del Interior, parte del entorno extremista de la izquierda radical alemana y algunos grupos vinculados a movimientos extremistas extranjeros han unido sus fuerzas para movilizar apoyos.

“Todos tenemos en la mente esas imágenes de Francia: saqueos, casas incendiadas, vehículos policiales en llamas y agresiones a agentes de policía”, dijo Roman Poseck, ministro del Interior del estado de Hesse, cuya capital, Fráncfort, es el centro financiero de Alemania.

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“Francia no debe servir de modelo en este sentido”.

Algunos comercios de diversas ciudades alemanas tapiaron sus escaparates y planearon cierres anticipados antes de las manifestaciones por temor a posibles disturbios, incluso a lo largo del lujoso bulevar comercial Kurfürstendamm de Berlín.

Varias personas participan en una protesta a nivel nacional organizada por el grupo activista Gen Z regelt (La Generación Z toma las riendas) contra la falta de financiación de las escuelas, los recortes en educación, servicios sociales, cultura y sanidad, el aumento del costo de la vida y el servicio militar obligatorio, en Fráncfort, Alemania, el 31 de octubre de 2026. REUTERS/Kai Pfaffenbach

La Generación Z toma las riendas

Para los organizadores, la atención se centra en lo que consideran una presión creciente sobre las generaciones más jóvenes en la mayor economía de Europa.

“El Gobierno no ha dado ninguna respuesta a nuestras preocupaciones, salvo seguir aplicando recortes e imponiéndonos más cargas”, afirmó Steve, un joven de 18 años que iba a intervenir en una concentración en Múnich, dirigiéndose al canciller Friedrich Merz.

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“Seguiremos ejerciendo nuestro derecho fundamental de reunión hasta que deje de ignorarnos”.

Las protestas se producen en un momento en que Alemania lucha por reactivar el crecimiento económico y se enfrenta a una presión cada vez mayor sobre las pensiones y los servicios públicos, a medida que la generación del baby boom se jubila y la población en edad de trabajar se reduce.

Sin embargo, se han planteado dudas sobre quién está impulsando la campaña y si realmente está liderada por los jóvenes, dada la amplia variedad de grupos políticos y de la sociedad civil que participan en ella.

Un agente de la policía antidisturbios utiliza gas pimienta contra manifestantes en Hamburgo (REUTERS/Jonas Walzberg)

La organización nacional que agrupa a los estudiantes de secundaria de Alemania, la BSK, se ha distanciado de la iniciativa y tiene previsto celebrar una jornada de protesta independiente el 20 de noviembre.

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“Nos distanciamos de ‘Gen Z regelt’, pero no de los propios estudiantes, que tienen preocupaciones legítimas”, dijo el jueves la secretaria general de la BSK, Amy Kirchhoff.

Sean Baker, estudiante de la Universidad Técnica de Berlín, dijo que se sumaría a las protestas del sábado para llamar la atención sobre el mal estado de los edificios del campus.

“Cuando entras y accedes a las aulas, parece un edificio abandonado”, dijo a Reuters. “Y, sin embargo, se supone que debemos estudiar aquí de forma habitual”.

(Con información de Reuters)