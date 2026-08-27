Los 13 cambios de Meta en Instagram y Facebook para menores de 18 años

Instagram y Facebook aplicarán restricciones por defecto a los menores de 18 años en Estados Unidos tras el acuerdo de Meta con 52 fiscales generales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Instagram y Facebook modificarán la experiencia de usuarios menores de 18 años en Estados Unidos tras un acuerdo que cierra el mayor juicio contra Meta en el país. El pacto, firmado el 26 de agosto con 52 fiscales generales de estados, territorios y el Distrito de Columbia, obliga a Meta a pagar hasta USD 18.000 millones en cuotas anuales durante 10 años e imponer restricciones predeterminadas en ambas plataformas.

Meta antes ofrecía herramientas de seguridad optativas. Los resultados fueron bajos: en el juicio en California, el fiscal de Colorado interrogó al director ejecutivo de Instagram, Adam Mosseri, sobre “Tómate un descanso”: solo el 1,8% de los adolescentes la usó. Mosseri admitió: “He dicho públicamente que las tasas de adopción voluntaria son bajas”.

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Meta deberá pagar hasta USD 18.000 millones en 10 años y exigir autorización adulta para desactivar las nuevas restricciones en Instagram y Facebook. (Reuters)

El acuerdo exige que las nuevas restricciones sean el ajuste por defecto y requieran autorización adulta para desactivarse.

Límite diario de dos horas de uso

Según el comunicado oficial de Meta, los adolescentes tendrán un tope de dos horas diarias de uso acumulado entre Instagram y Facebook. El contador es unificado: suma el tiempo en ambas aplicaciones, incluso si el menor tiene varias cuentas activas, ya que el sistema está diseñado para detectarlas.

Este límite no puede desactivarse sin la intervención de un padre o tutor. Es la única restricción que los adolescentes no pueden modificar por cuenta propia bajo ninguna circunstancia.

Los adolescentes tendrán un límite diario de dos horas de uso acumulado entre Instagram y Facebook, que no podrá modificarse sin un padre o tutor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si TikTok y YouTube adoptan restricciones equivalentes, el tope diario se reduciría automáticamente a una hora por aplicación, según la misma fuente. Esa cláusula convierte la adhesión de los competidores en una condición con efecto directo sobre los propios usuarios de Meta.

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Modo nocturno con bloqueo total entre las 0:00 y las 6:00

El “modo nocturno” impedirá a los adolescentes publicar y acceder al feed, las historias, la sección Explorar y los Reels durante la franja de medianoche a las 6:00, de acuerdo con el comunicado

El bloqueo no es una advertencia ni una sugerencia: es un cierre de acceso a esas funciones. Los mensajes directos quedan excluidos de esta restricción, para que los adolescentes puedan mantener contacto con amigos y familiares.

Esta función arranca con un compromiso de cinco años. Si TikTok y YouTube se adhieren al acuerdo, el plazo se extiende a diez años y el horario de bloqueo se amplía al tramo de las 22:00 a las 7:00.

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Modo escolar con notificaciones silenciadas

De lunes a viernes, durante el horario escolar, todas las notificaciones quedarán silenciadas por defecto entre las 8:00 y las 15:00, según Meta. Las únicas excepciones son los mensajes directos y las alertas relacionadas con la seguridad de la cuenta.

A diferencia del modo nocturno, el modo escolar no bloquea el acceso a la aplicación: solo elimina las notificaciones push que interrumpen la atención durante las horas de clase.

Esta medida aplica durante el período lectivo y tiene una vigencia comprometida de 10 años desde la firma del acuerdo.

Avisos cada 15 minutos para interrumpir el uso automático

Cada 15 minutos de uso continuo, la aplicación mostrará un aviso en pantalla. Los mismos avisos se repetirán cuando el tiempo de uso diario acumulado alcance los 60 y los 90 minutos, de acuerdo con el comunicado oficial de la empresa.

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El modo nocturno bloqueará de 0:00 a 6:00 el acceso al feed, las historias, Explorar y los Reels para adolescentes en Instagram y Facebook. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Meta describió el objetivo de estas interrupciones como “fomentar un uso intencional”. La lógica es detener el scroll automático con una pausa que obligue al usuario a tomar una decisión consciente sobre si continuar o no.

Control sobre el feed algorítmico

Por primera vez, los adolescentes podrán elegir un feed no personalizado, es decir, uno que no esté ordenado ni filtrado por el sistema de recomendación de Meta, según el comunicado oficial de la empresa.

La plataforma recordará periódicamente a los usuarios que esa opción existe. Los padres supervisores, además, podrán establecerla como ajuste fijo de la cuenta, de modo que el adolescente no pueda revertirla sin autorización.

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Esta medida no existía antes del acuerdo. Hasta ahora, el feed algorítmico era la única experiencia disponible para todos los usuarios, sin distinción de edad.

Autoplay desactivable por decisión propia

El “autoplay” —la reproducción automática de contenido— también podrá desactivarse. Con esa opción activa, el adolescente deberá hacer un gesto deliberado —deslizar o tocar la pantalla— para pasar al siguiente contenido.

Hasta la firma del acuerdo, esa función no tenía un interruptor disponible para ningún usuario. Los padres supervisores podrán, además, fijar esa desactivación como ajuste permanente de la cuenta.

Conteo de “me gusta” oculto por defecto

El número de “me gusta” y reacciones dejará de mostrarse de forma predeterminada, tanto en las publicaciones propias como en las ajenas, de acuerdo con el comunicado de Meta.

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Instagram y Facebook ocultarán por defecto los "me gusta", bloquearán filtros de cirugía estética y maquillaje extremo y mantendrán restricciones de contenido apropiado para la edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida apunta directamente a la comparación social. La visibilidad del conteo de reacciones es uno de los mecanismos que los investigadores vinculan con la ansiedad y la baja autoestima en adolescentes. Un padre supervisor podrá reactivar esa función, pero el ajuste de fábrica será la ausencia del contador.

Bloqueo de filtros de cirugía estética y maquillaje extremo

Meta ya tenía una política que bloqueaba a los menores el acceso a filtros que simulan cirugía estética. El acuerdo la amplía: quedan vetados también los filtros de maquillaje extremo, según el comunicado oficial.

El modo escolar silenciará por defecto las notificaciones de Instagram y Facebook entre las 8:00 y las 15:00 de lunes a viernes durante el período lectivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo es reducir la exposición a estándares de apariencia irreales. Ambos tipos de filtros quedan bloqueados por defecto y no pueden activarse desde la cuenta del adolescente.

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Verificación de edad con tecnología reforzada

Meta deberá invertir en tecnología más avanzada para detectar de forma proactiva cuentas que puedan pertenecer a menores de 13 años y retirarlas de las plataformas, según el comunicado oficial de la empresa.

El sistema también apuntará a identificar usuarios de entre 13 y 17 años que hayan declarado una fecha de nacimiento falsa para acceder a cuentas sin restricciones, y reubicarlos en la experiencia diseñada para adolescentes.

Meta señaló además que impulsará legislación para que las tiendas de aplicaciones verifiquen la edad de los usuarios y obtengan aprobación parental antes de que un adolescente descargue una app. Un auditor independiente certificará estos sistemas cada año durante cinco años.

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Restricciones de contenido apropiado para la edad

Por defecto, los adolescentes quedarán ubicados en una configuración de contenido “13+”, con criterios inspirados en las clasificaciones de películas y en la retroalimentación de padres, de acuerdo con el nuevo aviso.

Meta reforzará la verificación de edad, ampliará la protección contra contactos adultos no deseados y responderá al 90% de los reportes de adolescentes en menos de seis horas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Meta mantendrá además la restricción de que los menores no puedan seguir ni interactuar con cuentas que la plataforma considere inapropiadas para su edad. La empresa se comprometió a mejorar de forma continua estos sistemas de filtrado.

Las cuentas de adolescentes continuarán siendo privadas por defecto en Instagram y con configuración privada en Facebook. El acuerdo va más lejos: Meta reforzará sus mecanismos para que los adultos considerados potencialmente sospechosos no puedan encontrar, seguir ni contactar a menores, según el comunicado oficial.

La empresa no detalló los mecanismos técnicos exactos de esa restricción ampliada, pero el compromiso forma parte de los términos del acuerdo con los fiscales generales.

Nuevo sistema de reporte y respuesta en menos de seis horas

Los adolescentes contarán con una vía renovada para reportar contenido que les preocupe, y Meta se comprometió a responder al 90% de esos reportes en menos de seis horas, según informó The New York Times.

Meta se compromete a responder al 90% de las denuncias de adolescentes en menos de seis horas, reforzando la protección y la atención rápida ante contenido preocupante en Instagram y Facebook. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El comunicado oficial agrega que la empresa evaluará de forma periódica con qué frecuencia los adolescentes se exponen a experiencias potencialmente dañinas, con revisión basada en investigación y asesoramiento de expertos externos. Es una obligación de monitoreo continuo, no solo reactiva.

Control parental ampliado con alertas en tiempo real

El acuerdo refuerza las herramientas de supervisión parental con un nivel de detalle inédito. Según el comunicado de Meta, el adulto designado como supervisor recibirá notificaciones cuando el adolescente vincule una cuenta secundaria, cuando interactúe con cuentas consideradas potencialmente sospechosas y cuando intente modificar alguno de los ajustes de protección.

Los supervisores también recibirán actualizaciones periódicas sobre el tiempo de uso del menor y los cambios que este intente realizar en su configuración. Todos estos controles requieren el acuerdo de ambas partes —adulto y adolescente— para activarse.