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La embajada de Estados Unidos alertó sobre una amenaza de atentado terrorista en Moscú

La representación diplomática señaló que el riesgo afecta al museo-reserva Tsaritsyno, en el sur de la capital rusa. El FSB afirmó que recibió la advertencia de Washington y que estaba llevando a cabo “las medidas oportunas”

La Embajada de Estados Unidos en Moscú alertó sobre una amenaza creíble de víctimas masivas en el museo-reserva Tsaritsyno. (Europa Press/Contacto/Bai Xueqi)
La Embajada de Estados Unidos en Moscú alertó sobre una amenaza creíble de víctimas masivas en el museo-reserva Tsaritsyno. (Europa Press/Contacto/Bai Xueqi)
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La Embajada de Estados Unidos en Moscú advirtió este sábado sobre una amenaza creíble de un hecho que podría causar víctimas masivas en el museo-reserva Tsaritsyno, situado en el sur de la capital rusa. Por medio de un comunicado en sus redes sociales, la representación diplomática pidió evitar el área durante toda la jornada del 31 de octubre.

El FSB ruso afirmó que había recibido la advertencia y que estaba llevando a cabo las medidas oportunas: “Hemos recibido información de los americanos sobre la preparación de un atentado terrorista en Moscú a través de un canal de socios. El departamento ha informado y se están adoptando las medidas apropiadas”, indicó el Servicio Federal de Seguridad, citado por la agencia de noticias rusa TASS.

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El comunicado señala que la alerta afecta al predio ubicado en la calle Dolskaya número 1, en Moscú. La embajada indicó, además, que el Gobierno estadounidense coordina medidas de respuesta con las autoridades competentes de la Federación de Rusia.

Las fuerzas de seguridad rusas están en alerta tras la advertencia sobre un posible atentado en Moscú (REUTERS/Marina Lystseva)
Las fuerzas de seguridad rusas están en alerta tras la advertencia sobre un posible atentado en Moscú (REUTERS/Marina Lystseva)

La delegación estadounidense aconsejó a sus ciudadanos “no visitar el museo-reserva Tsaritsyno, mantenerse alejados de la zona y evitar sitios de alta concurrencia”.

También recomendó prestar atención al entorno, revisar los planes personales de seguridad, llevar documentos de identidad y conservar los teléfonos móviles cargados ante una emergencia.

La advertencia no precisó la naturaleza de la amenaza ni aportó información sobre posibles responsables. La embajada exhortó además a seguir las comunicaciones de los medios locales para recibir novedades.

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Las autoridades pidieron evitar la zona del parque Tsaritsyno, en el sur de Moscú (REUTERS/Maxim Shemetov)
Las autoridades pidieron evitar la zona del parque Tsaritsyno, en el sur de Moscú (REUTERS/Maxim Shemetov)

El comunicado incluyó una recomendación para que los ciudadanos estadounidenses se registren en el programa Smart Traveler Enrollment Program (STEP), que permite recibir avisos oficiales de seguridad y salud durante estadías en el exterior.

El museo, ubicado en el sur de Moscú, abarca más de 405 hectáreas y combina palacios de arquitectura neogótica única con extensos bosques, puentes y estanques, lo que le ha convertido en uno de los lugares de paseo favoritos de los moscovitas. Fue establecido en 1775 como una residencia campestre para Catalina la Grande. En el siglo XIX, se convirtió en un parque popular. Al final del período soviético, la finca fue restaurada y abrió como museo en 2007. Desde entonces, recibe alrededor de dos millones de visitantes al año.

La Embajada estadounidense en Moscú emitió una advertencia similar en 2024, dos semanas antes del atentado terrorista en la sala de conciertos moscovita Crocus City Hall, en la que varios islamistas masacraron a 151 personas.

Donald Trump y Vladimir Putin anunciaron a principios de mes un acuerdo para retomar los envíos de diésel al menos hasta abril de 2027. Con este acuerdo en vísperas de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos, Trump pretende frenar el alza del precio del diésel, y con ello reducir la inflación, que ha venido afectando directamente a sectores clave entre su electorado como el del transporte, la agricultura y la ganadería.

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