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Este juego de terror se puede obtener gratis en Epic Games Store por Halloween 2026

Sorry We’re Closed fue desarrollado por à la mode games y lanzado originalmente en noviembre de 2024

Sorry We're Closed
Sorry We're Closed está disponible gratis en Epic Games Store hasta el 5 de noviembre de 2026. (Epic Games Store)
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Coincidiendo con al celebración de Halloween 2026, Epic Games Store ofrece de forma gratuita, por tiempo limitado, el videojuego de terror Sorry We’re Closed, una propuesta de supervivencia con estética retro que combina cámaras fijas, combates en primera persona y una narrativa con decisiones que alteran el desenlace.

El título, desarrollado por à la mode games, llegó al mercado en noviembre de 2024 y acumula una recepción especialmente positiva entre los jugadores de Steam.

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Cómo reclamar el juego antes de que termine la promoción

Para obtener Sorry We’re Closed de manera gratuita, el usuario debe ingresar a la tienda de Epic Games, iniciar sesión con su cuenta y buscar la página del título. Una vez allí, basta con seleccionar la opción para obtenerlo y completar el proceso de compra sin cargo.

Interfaz de tienda digital con el logotipo de Sorry We're Closed, una escena del juego, datos de clasificación y un botón para obtenerlo gratis
Ficha comercial en línea del videojuego Sorry We're Closed con descuento total. (Epic Games)

Tras reclamarlo, el juego queda asociado de forma permanente a la cuenta del usuario, que podrá conservarlo incluso después de que la promoción finalice. La oferta vence el jueves 5 de noviembre de 2026 a las 11:00 a. m. EST, equivalente a las 13:00 de Argentina, por lo que los interesados cuentan con ese plazo para aprovechar el descuento del 100%.

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No es necesario descargar ni instalar el contenido de inmediato: alcanza con reclamarlo mientras la promoción esté activa para asegurar su acceso futuro.

La historia de Michelle y una maldición en Londres

Sorry We’re Closed sigue a Michelle, una joven que vive en Londres y cuya vida cambia por completo tras recibir una maldición de un demonio. Para liberarse de ella, debe explorar escenarios inquietantes, enfrentar criaturas sobrenaturales y develar los secretos que rodean su situación.

Sorry We're Closed
El título combina cámaras fijas y combate en primera persona, en homenaje a los clásicos del survival horror. (Epic Games Store)

El argumento, sin embargo, no se limita al enfrentamiento con monstruos o la resolución de acertijos. A lo largo de la aventura, Michelle también se involucra en la vida de sus vecinos y toma decisiones que modifican el desarrollo de esas relaciones y el destino de distintos personajes. Esta combinación de horror sobrenatural y drama personal constituye uno de los rasgos más particulares del título.

Cámaras fijas y combate en primera persona, un homenaje a los clásicos

En el terreno jugable, Sorry We’re Closed utiliza cámaras fijas durante los tramos de exploración, un recurso identificado con los survival horror de finales de los años noventa, en la línea de los primeros Resident Evil y Silent Hill. Cuando llega el momento del combate, la perspectiva cambia a un sistema de disparos en primera persona con un enfoque cercano a los juegos arcade.

El resultado alterna momentos de exploración, tensión y acción sin resignar la identidad retro del título. A esto se suma una narrativa basada en elecciones y con múltiples finales, de manera que las decisiones del jugador inciden en la conclusión de la historia. La campaña principal tiene una duración aproximada de ocho horas, aunque la existencia de distintos desenlaces amplía las razones para rejugarla.

Para obtenerlo gratis, hay que ingresar a Epic Games Store, iniciar sesión y reclamarlo antes del 5 de noviembre. (Europa Press)
Para obtenerlo gratis, hay que ingresar a Epic Games Store, iniciar sesión y reclamarlo antes del 5 de noviembre. (Europa Press)

Una propuesta visual propia dentro del género

Desde su estreno en noviembre de 2024, el juego acumula cerca de 1.700 reseñas en Steam con una valoración extremadamente positiva. Buena parte de los comentarios destaca su dirección artística, el diseño de personajes y la manera en que combina distintos géneros dentro de una misma experiencia.

Su estética apuesta por colores intensos, escenarios de inspiración retro y personajes de diseño llamativo, en contraste con la apariencia realista que predomina en buena parte de las producciones de terror contemporáneas. Otro elemento distintivo es el tratamiento de las relaciones personales y la presencia de personajes LGBTQ+, integrados en una trama donde conviven el romance, el misterio y el horror sobrenatural.

Esta combinación diferencia a Sorry We’re Closed de otros títulos que buscan recuperar exclusivamente las mecánicas de los clásicos del género sin aportar una identidad propia. Su duración relativamente contenida permite completar la historia principal sin requerir decenas de horas, mientras que los distintos finales ofrecen un motivo adicional para volver a recorrer sus escenarios.

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