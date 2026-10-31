Las 10 canciones de Disney que marcaron a generaciones y se convirtieron en clásicos

Billboard elaboró una lista con obras musicales de Disney

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A poco más de 100 años de la fundación de Disney Brothers Studio, la música mantiene un lugar central en la identidad de la compañía. Desde los cortos animados de fines de la década de 1920 hasta las producciones contemporáneas de cine y televisión, sus canciones acompañaron a generaciones y trascendieron las historias para las que fueron creadas.

La lista por parte de Billboard reúne piezas de películas, series y atracciones de los parques, con títulos que van de los años 40 a la década de 2010. Estas son las diez canciones que encabezaron el ranking.

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10. “Breaking Free” convirtió a High School Musical en un fenómeno juvenil

El tema "Breaking Free", de la producción "High School Musical", alcanzó la cuarta posición del Billboard Hot 100

El dueto de Zac Efron y Vanessa Hudgens ocupa el décimo puesto. En High School Musical (2006), Troy y Gabriella desafían los mandatos de popularidad de su escuela con una balada sobre elegir el propio camino.

La canción pasó del puesto 86 al número 4 del Billboard Hot 100, un salto que confirmó la dimensión del fenómeno televisivo. Aunque la voz cantada de Efron fue interpretada en gran parte por Drew Seeley, el número quedó ligado a la pareja protagonista.

9. “A Spoonful of Sugar” propone una fórmula para las tareas

Julie Andrews interpretó la canción en el papel de Mary Poppins

Julie Andrews interpretó esta canción como Mary Poppins en la película de 1964. El número transforma la limpieza de la habitación de los niños Banks en una secuencia coreografiada, con objetos que parecen ordenar el cuarto por sí solos.

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Su idea central (encontrar diversión en una obligación) explica que siga siendo una de las melodías más reconocibles del musical.

8. “The Climb” llevó la despedida de Hannah Montana más allá de la pantalla

Miley Cyrus interpretó la balada "The Climb" para el largometraje "Hannah Montana: The Movie" en 2009

En el octavo lugar aparece la balada que Miley Cyrus cantó para Hannah Montana: The Movie (2009). La secuencia acompaña el momento en que el personaje revela su identidad ante la comunidad de su pueblo natal.

“The Climb” se consolidó como una canción sobre perseverancia, incluso fuera del universo de la serie, y Cyrus volvió a interpretarla años después durante un especial de Disney+.

7. “The Mickey Mouse March” construyó una comunidad frente al televisor

El presentador Jimmie Dodd escribió la marcha del programa "The Mickey Mouse Club" en 1955

La canción de apertura de The Mickey Mouse Club nació en 1955, cuando la televisión todavía no estaba presente en todos los hogares de Estados Unidos. Su estructura de marcha y el deletreo de M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E permitieron que los espectadores participaran desde sus casas. Escrita por el presentador Jimmie Dodd, sobrevivió a las sucesivas versiones del programa.

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6. “A Whole New World” convirtió un paseo en alfombra en una declaración romántica

Alan Menken y Tim Rice compusieron "A Whole New World" para la película animada "Aladdin" en 1992

El tema de Aladdin (1992) reúne las voces de Lea Salonga y Brad Kane para mostrar el primer acercamiento entre Jasmine y Aladdín. La composición de Alan Menken y Tim Rice sostiene una de las escenas más recordadas de la animación de Disney: el viaje nocturno sobre paisajes y monumentos del mundo. En español, la canción se popularizó como “Un mundo ideal”.

5. “When You Wish Upon a Star” se convirtió en la firma musical de Disney

"When You Wish Upon a Star", de la película "Pinocho", dio a Disney su primer premio Oscar musical en 1941

“Cuando pides una estrella”, conocida en varias versiones hispanas como “La estrella azul”, ocupa el quinto lugar. La interpreta Pepe Grillo al comienzo de Pinocho (1940) y reaparece como motivo a lo largo de la película. En 1941 obtuvo el primer Oscar de Disney a mejor canción original. Con el tiempo, su melodía pasó a funcionar como una presentación sonora de la compañía.

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4. “Be Our Guest” llevó el espectáculo de Broadway a un castillo encantado

Jerry Orbach aportó la voz principal para la interpretación del número musical

En La Bella y la Bestia (1991), Lumière organiza una cena para Bella junto a los objetos animados del castillo. La voz de Jerry Orbach, la letra de Howard Ashman y la música de Menken conforman un número que combina teatro musical, comedia y animación. “Nuestro huésped”, como se conoció en español, convirtió una recepción inesperada en una exhibición colectiva de hospitalidad.

3. “It’s a Small World” nació para una atracción y se volvió universal

Los hermanos Sherman crearon la pieza "It’s a Small World" para la Feria Mundial de Nueva York de 1964

Los hermanos Sherman compusieron esta canción para una atracción presentada en la Feria Mundial de Nueva York de 1964. El recorrido, luego instalado en los parques de Disney, propone una mirada sobre la convivencia entre niños de distintos países.

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La repetición de su estribillo la volvió ineludible para quienes visitaron la atracción, mientras su letra sostiene un mensaje de cercanía y comprensión entre culturas.

2. “Let It Go” redefinió la balada de una princesa Disney

La canción "Let It Go", de "Frozen", ganó el premio Oscar tras su estreno en las salas de cine en 2013

La canción de Frozen (2013) llegó al segundo puesto tras convertirse en uno de los mayores éxitos musicales de la compañía en el siglo XXI. Idina Menzel la interpreta cuando Elsa abandona su reino y decide aceptar sus poderes.

Escrita por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, Let It Go ganó el Oscar a mejor canción original y multiplicó su alcance con “Libre soy”, su versión en español.

1. “Part of Your World” expresa el deseo de Ariel de decidir su destino

"Part of Your World", de la película "La Sirenita", encabezó la selección de temas de Disney elaborada por Billboard

La primera posición fue para la canción que Ariel interpreta en La Sirenita (1989), antes de conocer al príncipe Eric. La joven sirena observa los objetos que reunió del mundo humano y expresa su deseo de vivir fuera del reino de su padre.

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La composición de Alan Menken y Howard Ashman plantea una búsqueda de autonomía que sostiene el recorrido del personaje. Para Billboard, esa combinación de aspiración, aventura y libertad explica por qué “Part of Your World” conserva su vigencia décadas después de su estreno.