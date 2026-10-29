Los Ángeles demanda a Wagmor Pets por una supuesta operación de "lavado de cachorros"

La Fiscalía Municipal de Los Ángeles demandó a Wagmor Pets por un presunto esquema de venta de perros de criadero presentados como animales de rescate

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La Fiscalía Municipal de Los Ángeles presentó una demanda contra Wagmor Pets por un supuesto esquema de “lavado de cachorros”, una práctica que, de acuerdo con la acusación, habría permitido comprar perros provenientes de criaderos para luego ofrecerlos como animales rescatados a familias que buscaban adoptar.

La acción judicial también alcanza a Wylder’s Holistic Pet Center, Melissa Bacelar y Doho House. La fiscal municipal, Hydee Feldstein Soto, afirmó que los acusados habrían usado varias empresas —entre ellas una aparente organización sin fines de lucro— para adquirir y revender cientos, y posiblemente miles, de perros.

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La fiscalía sostiene que se ocultó el origen comercial de los animales

Las familias pagaron miles de dólares por adopciones sin recibir información transparente sobre el origen comercial de las mascotas

La denuncia de la ciudad describe el puppy laundering o “lavado de cachorros” como un mecanismo por el cual operadores obtienen ganancias mediante entidades sin fines de lucro presuntamente fraudulentas. El objetivo, de acuerdo con la oficina de la fiscal, sería presentar perros de criaderos como si hubieran sido rescatados.

Bajo esa modalidad, familias que creen estar ayudando a animales en situación de vulnerabilidad pueden pagar montos que alcanzan miles de dólares por una adopción. La presentación judicial sostiene que la información sobre el origen de los perros no habría sido comunicada de manera transparente a los clientes.

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Feldstein Soto aseguró que las personas que incorporan animales rescatados a sus hogares tienen derecho a recibir información veraz. “Las familias que abren sus hogares a animales de rescate merecen honestidad, no engaño”, expresó la funcionaria en declaraciones recogidas por CBS News Los Angeles.

La fiscal agregó que, a criterio de su oficina, los demandados habrían aprovechado la sensibilidad de residentes de la ciudad para obtener un beneficio económico. Además, sostuvo que las conductas investigadas habrían puesto en riesgo el bienestar de animales considerados vulnerables.

La demanda incluye denuncias sobre perros que murieron tras la adopción

La denuncia judicial incluye señalamientos sobre cachorros comercializados que fallecieron tras la concreción del proceso de adopción

La oficina de la Fiscalía Municipal afirmó que varios de los perros comercializados por los demandados murieron después de ser adoptados. El reporte no precisó cuántos animales habrían fallecido ni detalló las circunstancias de cada caso, pero el señalamiento forma parte de las acusaciones incluidas en la demanda.

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La fiscal sostuvo que Wagmor Pets y Bacelar habrían infringido varias leyes mediante la compra y posterior reventa de perros de criadores. “No toleraremos a quienes eluden nuestras leyes y se benefician a costa de consumidores y animales que creen estar salvando”, afirmó Feldstein Soto.

Las autoridades locales destacaron que Los Ángeles y California cuentan con normas de protección animal. La demanda busca determinar si los acusados vulneraron esas disposiciones, además de las reglas que resguardan a los consumidores frente a prácticas comerciales engañosas.

Por ahora, los planteamientos de la Fiscalía Municipal constituyen acusaciones dentro de un proceso judicial. La demanda deberá avanzar en los tribunales para que se evalúen los argumentos, las pruebas y las responsabilidades que pudieran corresponder.

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Bacelar rechazó la acusación y citó un caso colectivo desestimado

Melissa Bacelar negó los señalamientos y aseguró que la nueva demanda retoma acusaciones que ya habían formado parte de una acción colectiva anterior. De acuerdo con su versión, aquel expediente fue desestimado luego de que la demandante principal solicitara salir de su propio caso.

Bacelar afirmó también que un juez determinó que se había obtenido y utilizado de forma indebida información de sus cuentas privadas. Añadió que el tribunal apartó al estudio jurídico que había promovido la acción colectiva, antes de que el caso fuera archivado.

“Antes de creer lo que leen, revisen el expediente”, sostuvo Bacelar, tal como informó CBS News Los Angeles. Su descargo cuestiona la base de las acusaciones, mientras que la Fiscalía Municipal mantiene que el nuevo proceso apunta a conductas contrarias a las leyes de bienestar animal y protección al consumidor.

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La oficina de Feldstein Soto pidió a quienes hayan comprado un perro a Wagmor Pets, o posean información que pueda resultar relevante para el expediente, que se comuniquen por correo electrónico a att.wagmorpets@lacity.org. La investigación y el litigio continuarán a partir de la demanda presentada por la ciudad.