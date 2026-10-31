La oposición polaca presentará una moción de censura contra el primer ministro Donald Tusk por la crisis institucional

El Gobierno de Donald Tusk quedó bajo presión parlamentaria (REUTERS/Kacper Pempel)

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La oposición polaca anunció que presentará una moción de censura contra Donald Tusk en medio de la crisis por el control del Tribunal Constitucional. El ex primer ministro Mateusz Morawiecki, líder de Ley y Justicia (PiS), comunicó este sábado que su formación impulsaría la iniciativa parlamentaria para destituir al Gobierno de Tusk y propuso una administración técnica dirigida por el expresidente del Parlamento Marek Jurek hasta la convocatoria de elecciones.

“Es un político bien considerado y consolidado. También puede recibir el apoyo de amplios grupos políticos, calmar la situación y lograr un compromiso”, declaró ante la prensa sobre Jurek.

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La iniciativa llegó después de una escalada institucional en el Tribunal Constitucional, donde la jueza Anna Korwin-Piotrowska suspendió el viernes por un mes al presidente del organismo, Bogdan Swieczkowski, y a su adjunto, Bartlomiej Sochanski. Tras esa decisión, Korwin-Piotrowska asumió la dirección del tribunal.

El presidente Karol Nawrocki interrumpió su viaje oficial a Senegal para convocar consultas institucionales de urgencia (Ezra Acayan/Pool via REUTERS)

Swieczkowski rechazó la medida y PiS la calificó de ilegal. El conflicto provocó el despliegue de policías en los alrededores de la sede del Constitucional en Varsovia, donde varios cientos de manifestantes reclamaron la restitución de su presidente.

Bajo ese contexto, el mandatario de Polonia, Karol Nawrocki, interrumpió un viaje que realizaba a Senegal y regresó durante la noche a Varsovia. Al llegar, se dirigió a la sede del tribunal y convocó consultas urgentes con los partidos parlamentarios para abordar la situación.

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“Esta noche se produjo una violación del orden público en la República de Polonia y una toma forzosa de un órgano constitucional”, afirmó Nawrocki en un mensaje leído por uno de sus colaboradores frente al edificio. Además, consideró que los hechos suponían una amenaza para la seguridad interna del país.

El presidente polaco ordenó a la Policía levantar el bloqueo del Tribunal Constitucional (EFE/EPA/Radek Pietruszka)

La confrontación entre el Gobierno, el presidente y la oposición se concentró en el control del Tribunal Constitucional, una institución que arrastra disputas desde 2015. Ese año, Ley y Justicia intentó nombrar magistrados para plazas que el Gobierno anterior ya había cubierto. Con el paso de los años, los candidatos respaldados por PiS alcanzaron la mayoría dentro del órgano.

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Críticos nacionales e internacionales cuestionaron entonces la independencia del tribunal y consideraron que dejó de cumplir los estándares de imparcialidad exigidos a una corte constitucional. El conflicto se extendió durante los ocho años de Gobierno de PiS, hasta la llegada al poder de la coalición encabezada por Tusk en 2023.

Desde entonces, el Ejecutivo defendió una reforma judicial para restablecer el Estado de derecho. “Este proceso es difícil, a veces doloroso, y requiere acciones decisivas. No existe otra manera”, señaló Tusk en X tras los incidentes del viernes.

El viernes por la noche hubo tensión en la entrada del Tribunal Constitucional, en Varsovia (Michal Borowczyk/Agencja Wyborcza.pl/via REUTERS)

El Gobierno promovió en los últimos meses el nombramiento de seis nuevos integrantes del Tribunal Constitucional. Sin embargo, Nawrocki solo aceptó tomar juramento a dos de ellos. A su vez, el presidente, aliado político de PiS, también rechazó antes la designación de tres de los seis jueces elegidos por el Parlamento.

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Para presentar una moción de censura en Polonia se requieren al menos 46 diputados y la propuesta debe incluir un candidato alternativo para el cargo de primer ministro. El aspirante necesita reunir una mayoría absoluta de 231 votos en un plazo mínimo de siete días desde la presentación.

El Parlamento polaco cuenta con 460 escaños y la oposición controla 212, por lo que PiS necesitaría sumar apoyos externos para que la moción prosperara.

(Con información de Europa Press y Reuters)