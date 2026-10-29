USCIS habilita solicitudes de residencia permanente por empleo en noviembre: estos son los plazos migratorios

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos autorizó la tabla de fechas de presentación para las categorías laborales en noviembre de 2026. (Archivo)

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El calendario migratorio de Estados Unidos establece cuándo los extranjeros que buscan obtener la residencia permanente por empleo pueden avanzar con sus trámites. La disponibilidad de visas depende de la categoría migratoria, el país de nacimiento y el volumen de solicitudes pendientes.

El Departamento de Estado publica mensualmente el Boletín de Visas, que organiza los plazos para presentar solicitudes y obtener una decisión definitiva. A partir de ese calendario, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) determina qué tabla deben utilizar quienes solicitan el ajuste de estatus dentro del país.

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Para noviembre de 2026, la agencia autorizó el uso de la tabla de fechas de presentación para todas las categorías basadas en empleo. La medida incluye la categoría EB-3, que comprende a profesionales, trabajadores especializados y otros trabajadores, aunque cada grupo tiene límites diferentes para avanzar con el expediente.

USCIS y la tabla de fechas de presentación para categorías laborales

La autorización de noviembre permite que los solicitantes de residencia permanente por empleo utilicen la tabla de fechas de presentación, conocida en inglés como Dates for Filing, para determinar si pueden entregar el Formulario I-485, mediante el cual se solicita el ajuste de estatus desde Estados Unidos.

El Boletín de Visas contempla dos calendarios. La tabla de fechas de presentación establece cuándo los solicitantes pueden iniciar esta etapa del trámite. La de fechas de acción final, denominada Final Action Dates, determina cuándo hay disponibilidad de visa para aprobar la residencia permanente.

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La decisión de USCIS no elimina los demás requisitos migratorios. Quienes presentan el Formulario I-485 deben cumplir las condiciones de elegibilidad correspondientes y aportar la documentación exigida. Según cada caso, también pueden solicitar autorización de empleo y permiso de viaje mientras su expediente está pendiente.

Los solicitantes que entregan el Formulario I-485 pueden pedir autorización de empleo y permiso de viaje mientras su expediente continúa en trámite. (Foto AP/Wilfredo Lee, Archivo)

Fechas de presentación para EB-3 en noviembre de 2026

La categoría EB-3 se divide en tres grupos: trabajadores especializados, profesionales y otros trabajadores. Los dos primeros comparten las mismas fechas en el Boletín de Visas, mientras que el tercer grupo tiene límites específicos.

Para noviembre de 2026, las fechas de presentación son las siguientes:

Áreas de aplicación general y México: 1 de agosto de 2024 para profesionales y trabajadores especializados; 1 de julio de 2022 para otros trabajadores.

Filipinas: 1 de enero de 2024 para profesionales y trabajadores especializados; 1 de junio de 2022 para otros trabajadores.

China continental: 1 de abril de 2024 para profesionales y trabajadores especializados; 1 de octubre de 2020 para otros trabajadores.

India: 15 de enero de 2015 para ambas subcategorías.

Las fechas de corte indican que la fecha de prioridad del solicitante debe ser anterior a la publicada para su categoría y país. Una fecha de prioridad que coincida exactamente con el límite no cumple esa condición.

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Las áreas de aplicación general comprenden los países que no tienen una fecha específica en la tabla. México, Filipinas, China continental e India cuentan con columnas propias debido a las reglas de distribución de visas y la demanda acumulada de solicitudes.

La fecha de prioridad y el ajuste de estatus

La fecha de prioridad determina el lugar que ocupa una solicitud dentro de la fila migratoria. Para los casos en los que se requiere certificación laboral, generalmente corresponde a la fecha en que el Departamento de Trabajo de Estados Unidos acepta esa solicitud para su tramitación. Cuando no se exige esa certificación, suele ser la fecha en que USCIS recibe la petición de inmigrante.

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Para saber si puede presentar el ajuste de estatus en noviembre, cada solicitante debe identificar su categoría EB-3, consultar la fecha correspondiente a su país de nacimiento y compararla con su fecha de prioridad.

Por ejemplo, una persona nacida en México que solicita la residencia como trabajador especializado y tiene una fecha de prioridad del 15 de julio de 2024 puede presentar el Formulario I-485 durante noviembre, si reúne los demás requisitos. En cambio, una persona con fecha de prioridad del 15 de agosto de 2024 deberá esperar, porque su fecha no es anterior al límite del 1 de agosto de 2024.

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El país que se utiliza para determinar la fecha aplicable es, por regla general, el de nacimiento, no necesariamente aquel cuya ciudadanía posee el solicitante o donde reside. Algunas situaciones permiten utilizar el país de nacimiento de un cónyuge u otro criterio de atribución, pero dependen de las circunstancias particulares del caso.

Los extranjeros que gestionan la visa desde el exterior deben seguir las instrucciones del Centro Nacional de Visas y del consulado correspondiente. (Reuters)

Fechas de acción final para la aprobación de la residencia permanente

Presentar el ajuste de estatus no significa que la residencia permanente vaya a ser aprobada de inmediato. Para recibir una decisión favorable, el solicitante también debe cumplir los requisitos de elegibilidad y tener una fecha de prioridad vigente según la tabla de acción final.

En noviembre de 2026, las fechas de acción final de EB-3 son las siguientes:

Áreas de aplicación general y México: 15 de junio de 2024 para profesionales y trabajadores especializados; 1 de junio de 2022 para otros trabajadores.

Filipinas: 15 de agosto de 2023 para profesionales y trabajadores especializados; 1 de enero de 2022 para otros trabajadores.

China continental: 22 de enero de 2022 para profesionales y trabajadores especializados; 1 de octubre de 2019 para otros trabajadores.

India: 22 de enero de 2014 para ambas subcategorías.

Estas fechas determinan qué solicitudes pueden recibir una decisión definitiva durante el mes, siempre que cumplan las demás condiciones legales. Si la fecha de prioridad todavía no está vigente para acción final, el expediente puede permanecer pendiente aunque el solicitante ya haya presentado el ajuste de estatus.

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Por eso, es necesario distinguir entre la autorización para entregar la documentación y la disponibilidad de una visa para aprobar la residencia. Son etapas diferentes dentro del proceso migratorio.

Cambios en el calendario EB-3 respecto de octubre de 2026

En comparación con octubre de 2026, las fechas de presentación de EB-3 para profesionales y trabajadores especializados se mantuvieron sin cambios en todas las áreas geográficas incluidas en el boletín.

La subcategoría de otros trabajadores sí registró un avance para las áreas de aplicación general y México: la fecha de presentación pasó del 1 de junio al 1 de julio de 2022. Para Filipinas, China continental e India, los límites de presentación de ese grupo permanecieron iguales.

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También hubo avances en las fechas de acción final. Para profesionales y trabajadores especializados de las áreas generales y México, el límite pasó del 15 de mayo al 15 de junio de 2024. Para otros trabajadores de esos mismos grupos, avanzó del 1 de enero al 1 de junio de 2022.

China continental registró un avance en acción final para profesionales y trabajadores especializados, del 8 de enero al 22 de enero de 2022. India pasó del 1 de enero al 22 de enero de 2014 en esa subcategoría y también para otros trabajadores. Filipinas mantuvo sus fechas de acción final sin cambios.

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La tabla de fechas de acción final establece el momento en que existe una visa disponible para la aprobación de la residencia permanente. (Reuters)

Dónde consultar el Boletín de Visas y las indicaciones de USCIS

El Departamento de Estado publica el Boletín de Visas cada mes y USCIS informa qué tabla deben utilizar las personas que solicitan el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos. Ambos recursos permiten comprobar si las fechas avanzaron, permanecieron iguales o retrocedieron.

Los solicitantes que tramitan una visa de inmigrante desde el exterior deben seguir las instrucciones del Centro Nacional de Visas y del consulado o la embajada que corresponda. Quienes ya están en Estados Unidos y buscan ajustar su estatus deben consultar las indicaciones mensuales de USCIS antes de presentar el Formulario I-485.

Las fechas pueden cambiar según la demanda de visas, los límites legales por categoría y país, y la disponibilidad de números durante el año fiscal. Por ello, cumplir con la fecha de presentación en noviembre no garantiza que la misma condición se mantenga en los meses siguientes.