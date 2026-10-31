Antes de los autos inteligentes, ya existía un coche con dos Xbox 360 integradas

Antes de los autos eléctricos, Suzuki integró una Xbox 360 en uno de sus coches para demostrar que una consola de videojuegos se podía integrar a un auto. (Sterling Ely)

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Mucho antes de que los automóviles incorporaran pantallas táctiles, asistentes virtuales y sistemas de entretenimiento conectados, Suzuki presentó un vehículo que parecía adelantarse a esa tendencia. En 2006, la marca japonesa desarrolló un prototipo que integraba dos consolas Xbox 360 en su interior y permitía jugar videojuegos desde diferentes sectores del automóvil.

El modelo se llamó Suzuki SXbox y fue construido sobre la base del Suzuki SX4. Su propuesta combinaba tecnología automotriz y entretenimiento digital, con una configuración que permitía tanto al conductor como a los pasajeros acceder a videojuegos mediante controles inalámbricos y varias pantallas distribuidas por el vehículo.

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El proyecto no estaba pensado para llegar a los concesionarios. Se trataba de un prototipo creado para mostrar las posibilidades de integrar la consola de Microsoft en un automóvil y captar la atención del público en una época en la que los sistemas multimedia para vehículos todavía no tenían las características que ofrecen los modelos actuales.

Suzuki SXBox fue presentado en el año 2026. (Suzuki)

Dos Xbox 360 dentro de un mismo automóvil

La característica más llamativa del Suzuki SXbox era la incorporación de dos consolas Xbox 360. Una estaba instalada en la zona del salpicadero y conectada a un sistema de proyección que permitía utilizar la parte interior del capó como superficie para visualizar los videojuegos.

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La segunda consola estaba destinada principalmente a los pasajeros de los asientos traseros. Para ellos, el vehículo incorporaba dos pantallas LCD independientes, de manera que podían disfrutar de los videojuegos durante los desplazamientos.

El equipamiento también incluía una pantalla retráctil de 30 pulgadas ubicada en el maletero. Este componente ampliaba las posibilidades de entretenimiento del automóvil y permitía utilizarlo como un espacio para jugar fuera del habitáculo.

Suzuki SXBox fue un prototipo de auto con controles de Xbox 360. (Suzuki)

La experiencia se completaba con cuatro mandos inalámbricos, uno de ellos integrado en el volante, además de un sistema de sonido envolvente y asientos con vibración. Estos elementos buscaban trasladar parte de la experiencia de una consola doméstica al interior de un vehículo.

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De esta manera, el SXbox no se limitaba a incorporar una consola como accesorio, sino que proponía distribuir distintas opciones de entretenimiento entre los ocupantes del automóvil.

Cómo nació el Suzuki SXbox

El prototipo fue desarrollado por American Sunroof Corporation (ASC) sobre la plataforma del Suzuki SX4. Su presentación formó parte de la iniciativa Suzuki LIVE, una estrategia de la marca para mostrar propuestas vinculadas con el entretenimiento, la tecnología y los automóviles.

El proyecto apareció en un momento en el que la Xbox 360 comenzaba a consolidarse en el mercado de los videojuegos. La consola había llegado a las tiendas en noviembre de 2005 y representaba una de las principales apuestas de Microsoft para competir en la industria del entretenimiento digital.

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La Suzuki SXBox nunca salió al mercado, solo fue un prototipo para demostrar que los autos se pueden combinar con los videojuegos. (Suzuki)

La integración de dos unidades en un mismo vehículo permitía mostrar cómo una consola podía utilizarse en diferentes espacios y con distintos sistemas de visualización. También funcionaba como una demostración de las posibilidades que ofrecían los dispositivos electrónicos más allá del hogar.

Durante 2007, el Suzuki SXbox recorrió diferentes salones del automóvil de Estados Unidos, donde fue exhibido como una propuesta tecnológica y promocional.

Un prototipo que no llegó a venderse

A pesar de sus características, el Suzuki SXbox nunca se convirtió en un modelo comercial. La compañía lo presentó como un vehículo conceptual y no anunció planes para producirlo en serie ni ofrecerlo a los compradores.

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Su configuración también respondía a una demostración tecnológica más que a una solución práctica para el transporte cotidiano. La instalación de proyectores, pantallas, consolas y sistemas de sonido requería modificaciones importantes en la estructura del automóvil.

El auto tenía pantallas para que los pasajeros pudieran jugar con la Xbox 360. (Suzuki)

Además, el uso de videojuegos desde el asiento del conductor no representaba una función adecuada para un vehículo en circulación. La propuesta estaba orientada al entretenimiento con el automóvil detenido y, especialmente, a los pasajeros.

El SXbox apareció casi dos décadas antes de que las pantallas de gran tamaño y los sistemas multimedia avanzados se convirtieran en elementos habituales de muchos vehículos. Actualmente, los fabricantes incorporan plataformas de conectividad, asistentes de voz y aplicaciones de entretenimiento, aunque las funciones disponibles dependen del modelo y de las condiciones de seguridad.

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El prototipo de Suzuki quedó como un ejemplo de cómo la industria automotriz ya exploraba la integración entre videojuegos y vehículos antes de que los automóviles inteligentes se convirtieran en una tendencia.