Retiran canela molida por posible contaminación con plomo: se distribuyó en supermercados de 14 estados

La empresa SLR Food Distribution retiró del mercado estadounidense la canela molida Wise Wife por la presencia de niveles elevados de plomo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presencia de metales pesados en alimentos representa un riesgo para la salud, especialmente cuando se trata de productos de consumo habitual y que pueden utilizarse en preparaciones para toda la familia. En Estados Unidos, una nueva alerta sanitaria puso el foco en una especia comercializada en supermercados y tiendas minoristas.

La advertencia fue difundida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), que incorporó el anuncio de un retiro voluntario iniciado por una empresa distribuidora. La medida busca evitar que los consumidores sigan utilizando un producto cuya seguridad fue cuestionada tras un análisis de laboratorio.

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El aviso se refiere a una presentación específica y establece medidas para quienes puedan tenerla en sus hogares. La autoridad sanitaria también explicó los posibles efectos de la exposición al plomo, un metal que puede provocar daños en el organismo, sobre todo durante la infancia.

Qué canela molida fue retirada del mercado y cómo identificarla

La empresa SLR Food Distribution Inc. retiró voluntariamente del mercado la canela molida de la marca Wise Wife por la posible presencia de niveles elevados de plomo.

El producto se comercializó en un recipiente plástico transparente de 110 gramos (3,88 onzas), con tapa negra roscada. Para identificar los envases afectados, los consumidores deben comprobar los siguientes datos:

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Marca: Wise Wife.

Producto: canela molida.

Contenido neto: 110 gramos.

Fecha de consumo preferente: 25 de abril de 2027.

Código UPC: 0688474302754.

La FDA precisó que el retiro corresponde a esa presentación y a la combinación de datos indicada en el comunicado. Por tanto, no incluye automáticamente otros productos de la misma marca ni otras presentaciones de canela.

El lote afectado corresponde al envase plástico de 110 gramos con tapa negra roscada y fecha de consumo preferente para abril de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué estados se distribuyó la canela Wise Wife

La compañía distribuyó el producto entre el 8 de septiembre de 2025 y el 28 de junio de 2026. Los envases llegaron a comercios minoristas y supermercados de 14 estados:

Connecticut. Indiana. Kansas. Massachusetts. Michigan. Minnesota. Carolina del Norte. Nebraska. Nueva York. Ohio. Pensilvania. Texas. Virginia. Wisconsin.

El comunicado no especifica cuántos envases se comercializaron ni identifica los establecimientos que recibieron la mercancía. Tampoco confirma que todos los supermercados y tiendas de esos estados hayan vendido la canela afectada.

Como parte del procedimiento, SLR Food Distribution Inc. notificó a sus clientes que debían suspender la distribución y venta del producto, retirarlo de las góndolas y mantener bajo control el inventario restante.

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Por qué la FDA alertó sobre la presencia de plomo en la canela

La advertencia se originó después de que la Connecticut Agricultural Experiment Station recolectara y analizara una muestra de la canela Wise Wife. El examen detectó niveles elevados de plomo, lo que llevó a la distribuidora a iniciar el retiro voluntario.

El comunicado no especifica la concentración encontrada ni detalla el método utilizado para realizar el análisis. Tampoco presenta resultados de otras muestras que permitan determinar si el problema afecta a más lotes.

La preocupación sanitaria se relaciona con los efectos que puede provocar la exposición a este metal. Según la FDA, las consecuencias dependen de factores como la cantidad incorporada al organismo, la duración del contacto, la edad y el peso de la persona.

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En los niños, una exposición suficiente durante semanas o meses puede ocasionar daños permanentes en el sistema nervioso central. Entre los posibles efectos se encuentran dificultades de aprendizaje, alteraciones del desarrollo y otros problemas neurológicos.

La exposición al plomo también puede afectar distintos órganos y sistemas del cuerpo. Algunas personas pueden no presentar síntomas visibles, especialmente cuando el contacto ocurre con cantidades pequeñas durante un período prolongado.

Hasta el 29 de octubre, fecha de publicación de la alerta, la FDA informó que no se habían registrado enfermedades relacionadas con el consumo de esta canela.

La distribución de la especia abarcó supermercados y tiendas minoristas en catorce estados de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué deben hacer los consumidores que compraron la canela retirada

La recomendación de la FDA es no consumir ni utilizar el producto identificado en el retiro. Quienes tengan un envase afectado pueden devolverlo al establecimiento donde lo compraron para solicitar un reembolso completo o desecharlo.

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La empresa habilitó estos canales para atender consultas de los consumidores:

Teléfono: 1-516-437-3782.

Correo electrónico: slrusaorder@gmail.com.

Horario de atención: de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00, hora del este de Estados Unidos.

Las personas que crean haber estado expuestas al plomo pueden consultar con un profesional de salud para recibir orientación sobre los pasos que correspondan. La alerta no establece que todos los compradores deban someterse a pruebas médicas ni incluye un tratamiento específico para quienes hayan consumido el producto.

La medida anunciada por SLR Food Distribution Inc. es voluntaria y responde al resultado del análisis de laboratorio. La FDA difundió el comunicado dentro de su sistema de alertas de seguridad alimentaria, aunque aclaró que la publicación de anuncios empresariales no representa un respaldo de la agencia a los productos ni a sus fabricantes.

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