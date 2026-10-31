¿Dónde jubilarse en EEUU? Estas son las 10 ciudades mejor calificadas para vivir después de los 60 años

La clasificación anual evaluó 859 ciudades estadounidenses y otorgó mayor relevancia a los gastos cotidianos dentro del presupuesto de retiro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Midland, una ciudad del estado de Michigan, volvió a ocupar el primer puesto entre los mejores lugares para jubilarse en Estados Unidos, según la clasificación anual de U.S. News & World Report. El resultado la mantiene en la cima por segundo año consecutivo y la coloca por delante de localidades de Florida y Virginia Occidental.

La selección forma parte de un análisis que comparó cientos de ciudades del país para identificar cuáles ofrecen condiciones más favorables a las personas retiradas o próximas a dejar de trabajar. La evaluación incluyó aspectos económicos, servicios médicos, características de la comunidad y oportunidades laborales.

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La edición de este año también refleja un cambio en las prioridades consideradas por la publicación. Los gastos cotidianos y las condiciones económicas adquirieron mayor relevancia en la evaluación, en un contexto en el que el presupuesto disponible constituye un elemento importante al momento de elegir dónde vivir durante la jubilación.

La clasificación corresponde a 2027 y fue publicada el 27 de octubre de 2026

U.S. News & World Report presentó su listado el 27 de octubre de 2026 bajo el nombre oficial de 2027 Best Places to Retire. La publicación evaluó 859 ciudades estadounidenses y seleccionó las 250 que obtuvieron las mejores puntuaciones.

La fecha y el año de la clasificación deben distinguirse de la fecha de publicación de otras noticias sobre el tema. Newsweek difundió el 30 de octubre un artículo titulado “Map Reveals Best Places To Retire in US in 2026”. Sin embargo, el ranking al que hace referencia corresponde a la edición 2027, no a una lista elaborada para 2026.

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En los primeros puestos, Midland conservó el liderazgo por sus resultados en asequibilidad e impuestos para jubilados. Homosassa Springs, en Florida, quedó segunda, mientras que Weirton, en Virginia Occidental, ocupó el tercer lugar.

La clasificación no establece que una localidad sea la opción ideal para todas las personas mayores. Su propósito es comparar características generales que pueden influir en la decisión de permanecer en una comunidad o trasladarse a otra después de la vida laboral.

La calidad de vida representó el 27 por ciento del puntaje general del estudio y la asequibilidad sumó el 24 por ciento. (imagen ilustrativa infobae)

Midland destacó por sus costos de vivienda y condiciones tributarias

La ciudad de Midland tiene 42.828 habitantes y presentó un valor medio de vivienda de USD 206.176 y un alquiler mensual medio de USD 790, según los datos recogidos en la clasificación de U.S. News.

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En los indicadores individuales, obtuvo el puesto 11 nacional en asequibilidad, el 18 en impuestos para jubilados y el 30 en calidad de vida. Estos resultados contribuyeron a que conservara la primera posición general.

La situación tributaria también fue uno de los elementos considerados. Michigan no grava los ingresos procedentes del Seguro Social a nivel estatal. Además, Midland no aplica un impuesto municipal adicional sobre los ingresos ni sobre las ventas, de acuerdo con la ficha de la localidad publicada por U.S. News.

La evaluación de calidad de vida también contempla características que van más allá de los precios de las viviendas. Entre ellas figuran la seguridad, el acceso a actividades culturales y espacios recreativos, la posibilidad de desplazarse caminando, la calidad del aire y la exposición a riesgos climáticos.

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Las 10 ciudades mejor ubicadas para jubilarse en EEUU en 2027

El listado de U.S. News & World Report reúne 250 localidades, pero estas fueron las diez que encabezaron la clasificación:

Midland, Michigan. Homosassa Springs, Florida. Weirton, Virginia Occidental. The Woodlands, Texas. Spring, Texas. Rio Rancho, Nuevo México. Altoona, Pensilvania. Paducah, Kentucky. Lynchburg, Virginia. Palm Coast, Florida.

Florida y Texas tuvieron dos representantes cada uno entre los diez primeros puestos. Sin embargo, la presencia de estas localidades no significa que la clasificación se haya basado principalmente en el clima cálido o la cercanía a destinos turísticos.

Homosassa Springs, con cerca de 14.900 habitantes, obtuvo buenos resultados en los indicadores relacionados con la población de 55 años o más, los impuestos para jubilados y la asequibilidad. También alcanzó el tercer puesto en el índice tributario para personas retiradas y el séptimo en el indicador de criminalidad.

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En Texas, The Woodlands y Spring ocuparon el cuarto y quinto lugar, respectivamente. Ambas localidades pertenecen al área metropolitana de Houston. Por su parte, Rio Rancho quedó sexta, Altoona séptima, Paducah octava, Lynchburg novena y Palm Coast décima.

Uno de los movimientos destacados fue el de Paducah, que ingresó por primera vez entre las diez primeras. Su avance estuvo relacionado con los cambios en los criterios de ponderación de la edición 2027, que modificaron la importancia relativa de los distintos indicadores.

El informe utilizó registros de la Oficina del Censo y de la Reserva Federal para comparar la situación de cada localidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué factores evaluó U.S. News para elaborar el ranking

La publicación utilizó seis indicadores para comparar las condiciones de las ciudades. Cada uno recibió una ponderación distinta dentro de la puntuación general:

Calidad de vida: 27%. Considera características relacionadas con el bienestar cotidiano, la seguridad, las actividades recreativas y el entorno.

Asequibilidad: 24%. Analiza los gastos de vivienda y otros costos habituales, incluidos servicios públicos, transporte y bienes de consumo.

Calidad de la atención médica: 16%. Considera la disponibilidad de hospitales y centros médicos de alta calificación en cada localidad y sus alrededores.

Impuestos para jubilados: 16%. Examina la carga tributaria que puede afectar a las personas retiradas.

Población y migración de adultos mayores: 9%. Evalúa la presencia y las tendencias demográficas de residentes de 55 años o más.

Mercado laboral: 8%. Considera las condiciones de empleo y las oportunidades laborales disponibles.

La ponderación se estableció a partir de encuestas nacionales realizadas a personas de 45 años o más, un grupo que incluye tanto a quienes ya se encuentran jubilados como a quienes están próximos a dejar de trabajar. Los resultados permitieron identificar qué aspectos consideran más importantes al elegir un destino para su retiro.

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Para reunir los datos, U.S. News recurrió a Applied Geographic Solutions, empresa que integra información demográfica, económica y territorial procedente de fuentes públicas federales, estatales y locales. Entre las instituciones cuyos registros alimentan esas bases figuran la Oficina del Censo, el Departamento de Comercio, la Reserva Federal y la Oficina de Análisis Económico.

En el apartado sanitario, la publicación incorporó sus propios rankings de hospitales. Este indicador mide el acceso a centros médicos bien calificados, pero no determina los costos particulares de los seguros, la cobertura de cada paciente ni la disponibilidad de especialistas dentro de una red médica específica.

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Por qué el costo de vida influye en la elección de un destino para jubilarse

Megan Wood, asistente de dirección editorial de servicios para el hogar y bienes raíces de U.S. News, explicó en el comunicado de presentación que las personas retiradas buscan comunidades que les proporcionen seguridad y comodidad. Esas condiciones pueden estar relacionadas tanto con el entorno natural y las actividades culturales como con la posibilidad de afrontar los gastos cotidianos.

El cambio en la metodología de 2027 refleja la importancia que la publicación atribuye a las condiciones económicas al momento de planificar la jubilación. No obstante, los resultados no demuestran que exista una migración masiva desde las ciudades más caras hacia localidades con viviendas de menor precio.

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Tampoco permiten anticipar cómo evolucionarán los alquileres, los seguros, los impuestos o los gastos médicos en los próximos años. El ranking compara indicadores disponibles durante su elaboración, pero no predice los costos futuros ni las circunstancias particulares de cada hogar.

Por ello, la clasificación puede servir como punto de partida para quienes investigan posibles destinos de retiro. Antes de tomar una decisión, es necesario revisar los gastos de vivienda, la cobertura médica, los impuestos aplicables, el transporte y la cercanía con familiares, además de las diferencias que pueden existir entre barrios y condados de una misma ciudad.