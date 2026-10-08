Wanying Zhang, la presunta espía china, seguirá bajo custodia por riesgo de fuga mientras el FBI investiga si tuvo un cómplice

La mujer enfrenta una causa federal por presuntamente realizar tareas de vigilancia sobre un familiar del presidente taiwanés (CBS News).

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Una jueza federal ordenó que Wanying Zhang permanezca detenida a la espera de juicio, al aceptar el argumento de la fiscalía de que la agente inmobiliaria californiana, acusada de actuar para el Gobierno chino, representa un riesgo de fuga.

La mujer, de 34 años, fue arrestada el domingo 4 de octubre en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, cuando presuntamente intentaba abordar un vuelo con destino a Shanghái.

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De acuerdo con la denuncia federal, Zhang, residente de Irvine y conocida como Heather, vigiló en septiembre de 2025 a Lai Ting-yu, hijo del presidente de Taiwán, en un suburbio de Seattle.

La operación habría sido coordinada con funcionarios chinos y se habría llevado a cabo sin que Zhang estuviera registrada como agente extranjera ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, informó CBS News.

La acusada permanece bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en Los Ángeles y deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 19 de octubre para una audiencia preliminar, salvo que la fiscalía presente una acusación formal antes de esa fecha.

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La fiscalía acusa a la mujer de vigilar al hijo del presidente de Taiwán en Seattle sin registrarse como agente extranjera (FBI).

Durante una audiencia, la fiscal Amanda Elbogen afirmó que la acusada contaba con recursos y contactos fuera del país que podrían facilitar una eventual fuga. La defensa ofreció garantías por más de USD 1,2 millones, incluidas propiedades y fianzas aportadas por familiares, pero el tribunal las consideró insuficientes.

Según NBC News, la fiscalía cuestionó la información que la acusada proporcionó sobre sus activos. Zhang habría declarado una sola propiedad, aunque posteriormente se supo que poseía otras dos junto con su esposo. Su abogado, Craig Harbaugh, atribuyó la discrepancia a un “malentendido”.

Elbogen sostuvo que Zhang tenía “cientos de miles de dólares” disponibles en China y mantenía vínculos familiares en ese país, donde residen sus padres y hermanos. Uno de ellos habría trabajado para el Gobierno chino. Las autoridades indicaron además que, durante un allanamiento, no encontraron un pasaporte chino que la mujer poseía, precisó CBS News.

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Asimismo, Zhang habría recibido USD 190.000 en una cuenta bancaria china vinculada a un negocio de intercambio de criptomonedas no registrado. Elbogen presentó esos fondos como uno de los elementos que le proporcionarían a la acusada los recursos necesarios para abandonar el país.

Por su parte, Harbaugh rechazó que su defendida pretenda huir y destacó sus vínculos con el sur de California: “La teoría del gobierno, que ha sido una agente encubierta durante los últimos 10 años, trabajando como agente inmobiliaria, criando a su familia y que elegirá irse a China y abandonar su trabajo, su familia y su hogar, no tiene fundamento”.

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En la misma audiencia, la fiscal describió a la acusada como una “agente secreta de una potencia extranjera hostil” y alegó que había ocultado sus actividades incluso a sus familiares. Presuntamente, habría viajado 12 veces a China desde 2014 y 29 veces a otros destinos, entre ellos Francia, Japón y París.

La defensa respondió que el único episodio concreto de espionaje alegado por el Gobierno corresponde a septiembre de 2025 y que el último contacto atribuido a Zhang con sus presuntos enlaces tuvo lugar al mes siguiente.

El abogado defensor rechazó la hipótesis de fuga y argumentó la arraigada vida familiar de Zhang en California (FBI).

La denuncia describe una vigilancia al hijo del presidente taiwanés

La investigación del FBI (Buró Federal de Investigaciones) indica que Zhang estudió entre 2010 y 2014 en la Universidad de Relaciones Internacionales de Beijing, una institución que, según un agente de contrainteligencia citado en la denuncia, está “estrechamente vinculada al aparato de inteligencia de China”.

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La mujer habría intercambiado mensajes con un excompañero de estudios, identificado por los investigadores como funcionario chino, para coordinar el seguimiento de Lai Ting-yu y su familia, precisó NBC News.

Posteriormente, habría tomado fotografías, videos y datos de las matrículas de vehículos, que remitió a su presunto contacto. Los investigadores aseguran contar con imágenes de una cámara de seguridad del vecindario que situarían a Zhang durante la misión.

El medio CBS News reveló que Zhang mantenía vínculos con All American Chinese Association (AACA), una organización de defensa de intereses chino-estadounidense con lazos con el Gobierno chino. En 2023, viajó con el grupo a San Francisco con motivo de la visita del presidente chino, Xi Jinping.

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Durante esa visita, activistas agredieron a manifestantes prodemocracia frente al hotel donde se hospedaba Xi. No existen pruebas de que Zhang haya participado en esos hechos.

Zhang con su contacto en la Universidad de Relaciones Internacionales de Beijing (UIR) de Beijing.

Fatai Miao fue identificado como el acompañante de Zhang durante la vigilancia en Seattle

La denuncia menciona a un “Individuo 1” que acompañó a Zhang durante el viaje a Seattle y que viajó a China hace dos semanas. Ambos habrían alquilado una camioneta SUV, desde la cual Zhang presuntamente filmó a Lai Ting-yu cuando regresaba a su vivienda junto a su esposa e hijo, mientras su acompañante permanecía en el vehículo.

A través de documentos federales, fuentes policiales y entrevistas con familiares y vecinos, CBS News identificó a esa persona como Fatai Miao, un empresario de la construcción nacido en China y residente en California.

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Hasta el momento, el Departamento de Justicia no le ha imputado ningún delito, pero es una persona de interés en la investigación del FBI sobre Zhang.

Vecinos de Miao relataron al medio que agentes del FBI irrumpieron el domingo 4 de octubre en su vivienda vacía de Irvine con una orden de registro. Su hijo, Jiaqi Miao, confirmó que su padre se encontraba en China para atender a su esposa, quien habría viajado al país para recibir tratamiento médico.

El hijo admitió que la descripción de “Individuo 1” coincide con su padre, pero no cree que “sea lo suficientemente inteligente como para hacer esas cosas”.

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A su vez, explicó que Miao y Zhang se conocen desde hace más de una década, dado que ella le mostró un condominio que él evaluaba comprar. Jiaqi Miao sospecha que el viaje de su padre a Seattle junto a Zhang pudo haber sido una visita “inocente”, después de que ella le comentara que quería conocer otra ciudad.