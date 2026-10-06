Cómo la detención de Wanying Zhang expuso la red de espías de China y su maquinaria de represión transnacional

Wanying Zhang fue detenida el 4 de octubre en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, California, acusada de ser parte de una red de espionaje ilegal china en Estados Unidos.

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Wanying “Heather” Zhang tiene 34 años. El domingo 4 de octubre estaba ansiosa por regresar a su país desde los Estados Unidos, donde había estado destinada a una misión. Secreta. Sentada en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles esperando un vuelo con destino a China observó que cuatro agentes del FBI se acercaban a ella. Dos minutos después estaba desandando el pasillo que había caminado hasta llegar hasta la puerta del avión que la regresaría a salvo a su casa. Fue esposada por los oficiales y acusada de haber penetrado el territorio norteamericano para cometer delitos vinculados a espionaje.

El caso de Zhang es además doblemente sensible. Primero, vulneró territorio de los Estados Unidos para actividades ilegales enviada por un gobierno sin cobertura diplomática. La mujer tenía como misión espiar al hijo del presidente de Taiwán, Lai Ching-te. Segundo, es una muestra clara de cómo el brazo represivo de Beijing trasciende fronteras.

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El régimen comandado por Xi Jinping posee cientos de miles de Zhang desparramadas por el mundo. Es más: potencialmente -de acuerdo a las leyes de seguridad de Beijing- cada ciudadano chino que vive en el exterior tiene la obligación de proveer información si son citados por las embajadas o consulados de su país como colaboradores. Caso contrario sus familias podrían ser perseguidas en China.

Zhang tenía una misión clara, de acuerdo a la Oficina del fiscal del Distrito Central de California, Bill Essayli: vigilar a la familia de Lai Ting-yu, el hijo ingeniero de 30 años del presidente taiwanés, grabar en video su vivienda, sus movimientos, sus automóviles, al resto de su familia y reportar toda la información a sus contactos. Las órdenes de la agente china fueron dadas en junio de 2025, cuando viajó a China donde se reunió con oficiales del régimen y fue instruida en sus objetivos.

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El 29 de agosto de ese año, Zhang voló junto a otro cómplice desde el Aeropuerto John Wayne, en el condado de Orange, a Las Vegas. Tres días después, 1 de septiembre de 2025, viajaron desde Las Vegas al estado de Washington, donde vive la víctima. Ese día, la espía envió un mensaje por WeChat a un funcionario del régimen en el que decía: “Embarcando ahora”. Como prueba envió una fotografía de su tarjeta de embarque. Al arribar a Seattle, alquilaron un vehículo y se dirigieron a la propiedad de Lai Jr. Filmaron todo y enviaron el material al funcionario de enlace. Las cámaras de seguridad del lugar la registraron.

Las órdenes a Zhang habrían sido dadas en la ciudad de Changsha, capital del estado de Hunan, el 30 de junio de 2025. Fue luego de pautar una reunión con un “profesor” de una universidad a la que ella había asistido entre 2010 y 2014. Ocurrió durante un viaje de un mes que completó la mujer todo junio hasta el 7 de julio que retornó a Estados Unidos. ¿Fue reclutada allí o ya era un agente encubierto? En agosto de ese mismo año retornó a China para más instrucciones.

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Qué dicen las autoridades

“Proteger nuestra seguridad nacional significa enfrentar a gobiernos extranjeros que llevan a cabo operaciones encubiertas en nuestro país”, dijo Bill Essayli. “Zhang actuó bajo la dirección de funcionarios del gobierno chino para espiar a la familia de un alto funcionario taiwanés aquí en Estados Unidos. Violó nuestras leyes y rendirá cuentas ante nuestros tribunales. Investigaremos y procesaremos enérgicamente las operaciones extranjeras ilegales en suelo estadounidense”. Zhang podría pasar hasta 10 años en prisión.

La acusación central en este caso “es profundamente preocupante”, advirtió el fiscal general adjunto para la Seguridad Nacional, John A. Eisenberg. “La División de Seguridad Nacional y las Fiscalías Federales de Estados Unidos, junto con el FBI y otros organismos asociados de las fuerzas del orden, permanecerán vigilantes frente a amenazas como esta en nuestro territorio”.

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“La denuncia en este caso deja al descubierto un descarado plan dirigido por el gobierno chino para llevar a cabo una misión de vigilancia encubierta en suelo estadounidense contra familiares cercanos de un funcionario del gobierno taiwanés”, añadió el subdirector Roman Rozhavsky, de la División de Contrainteligencia y Espionaje del FBI.

Para Rozhavsky, la detención de Zhang por actuar como agente de Beijing “deja claro hasta dónde llegará el régimen autoritario de China para impulsar sus objetivos”. Y agregó: “Este caso demuestra el compromiso inquebrantable del FBI de defender la soberanía de nuestros aliados democráticos y combatir todos los intentos del Gobierno chino —y de cualquier adversario extranjero— de llevar a cabo represión transnacional dentro de nuestras fronteras”.

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El arresto de la mujer se produjo apenas una semana después de la visita de Xi Jinping a Estados Unidos. Lo ocurrido es una muestra explícita de cómo Beijing buscó vulnerar la seguridad de su principal rival. Si lo intentó en varios estados norteamericano, ¿qué lo frenaría a hacerlo en países con menores recursos en inteligencia?

La portavoz de la Oficina Presidencial de Taiwán, Karen Kuo, afirmó que el país condena los actos “bárbaros” que ignoran los derechos humanos y la soberanía nacional, y que buscan reprimir, amenazar o incluso dañar a las personas que defienden la libertad y la democracia, así como a sus familias. “Ese comportamiento no debería tolerarse en el mundo civilizado”, declaró.

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Kuo agradeció a las autoridades estadounidenses por asistir y proteger a los taiwaneses, y señaló que Taiwán continuará cooperando con Estados Unidos y otros aliados democráticos para combatir los actos ilegales de represión transnacional.

Incógnitas sobre Zhang y los peligros de una nueva ley

Aun no está claro si Zhang fue reclutada antes de su ingreso a California o una vez instalada allí. Tampoco si contaba con entrenamiento previo a la misión que terminó depositándola en una prisión federal. Entre 2010 y 2014, Zhang cursó estudios en la University of International Relations (UIR), en Beijing, China. Esa casa de estudios es conocida por un servicio valiosísimo que aporta al aparato estatal: el reclutamiento de agentes de inteligencia. El Ministerio de Seguridad Estatal es el que más se nutre de esos graduados. De acuerdo a las sospechas del FBI, la mujer seguía en contacto con personal de esa universidad mientras vivía en California.

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Wanying Zhang con su contacto en la University of International Relations (UIR) de Beijing. Este profesor, que trabaja para el régimen, fue quien le presentó a Zhang a quien le asignaría la misión de espiar al hijo del presidente taiwanés.

Lo cierto es que Beijing utiliza bajo presión a miles de ciudadanos que viven en el extranjero para sus propios intereses, poniendo en riesgo su propia seguridad.

Xi continúa expandiéndose fuera de sus fronteras. Los ciudadanos chinos que escapan del régimen para rehacer sus vidas fuera de esas murallas ideológicas continúan padeciendo sus leyes. Mucho más a partir de la reciente Ley de Reunificación Étnica, un decreto que homogeniza el pensamiento. Ese decreto fue aprobado el 12 de marzo de 2026 y está vigente desde el 1 de julio de 2026. Es la culminación de un proyecto que se estuvo gestando durante más de una década, desde la Conferencia Central de Trabajo Étnico de 2014.

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La ley obliga ahora a un número importantes de actores de la sociedad civil a hacerla cumplir: ciudadanos; funcionarios; docentes; universidades; medios de comunicación; empresas; organizaciones civiles; plataformas de internet; organizaciones religiosas y gobiernos locales. Donde quieran que residan. Casi toda la estructura social es responsable del objetivo de fortalecer el concepto de “conciencia de comunidad de la nación china“, articulación que la norma no especifica de qué se trata ampliando la discrecionalidad del ente regulador: el Partido Comunista Chino (PCC).

Zhang no fue empujada por esta ley, que de facto ya funcionaba tras fronteras. Fue “empujada” por sus contactos en la UIR, sobre quienes sabía que trabajaban para el estado chino. Sin embargo, a partir de estas nuevas normas todo aquel que se niegue a colaborar con Beijing tendrá un marco legal al cual atenerse. Donde quiera que esté. Incluidas sus familias.

X: @TotiPI