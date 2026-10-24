Estados Unidos

Una persecución policial en el sur de Los Ángeles resultó en cuatro arrestos y un accidente

El operativo, iniciado por una alerta sobre un hombre armado, incluyó el choque de un agente, la hospitalización de un transeúnte y la intervención de un equipo SWAT para localizar a dos sospechosos

Cuatro personas quedaron bajo custodia tras una persecución con disparos en el sur de Los Ángeles (Captura de video)
Cuatro personas quedaron bajo custodia tras una persecución con disparos en el sur de Los Ángeles (Captura de video)
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Cuatro personas quedaron bajo custodia después de una persecución policial con intercambio de disparos en el sur de Los Ángeles, ocurrida durante la noche del viernes 23 de octubre. El episodio incluyó el choque de un agente y dejó a un transeúnte hospitalizado, de acuerdo con la información publicada por CBS LA y atribuida al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

La intervención se inició alrededor de las 22:50, tras una alerta por la presencia de un hombre armado. La policía detectó que en el vehículo investigado viajaban cuatro ocupantes y comenzó un seguimiento por distintas calles de la zona sur de la ciudad, afirmó el medio estadounidense.

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El seguimiento comenzó tras una alerta por un hombre armado

La intervención policial comenzó tras una alerta comunitaria sobre la presencia de un hombre armado (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)
La intervención policial comenzó tras una alerta comunitaria sobre la presencia de un hombre armado (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)

El LAPD aseguró a CBS LA que los agentes acudieron al área luego de recibir el aviso sobre una persona con un arma. A partir de ese momento, los policías ubicaron un automóvil con cuatro personas a bordo y comenzó la persecución.

Las autoridades no detallaron el motivo por el que vincularon el vehículo con la alerta inicial ni precisaron si alguno de los ocupantes portaba un arma antes de que se produjera el intercambio de disparos. Tampoco comunicaron las identidades de los detenidos ni posibles cargos en su contra.

La secuencia se desarrolló en South Los Angeles, un sector ubicado al sur del centro urbano de Los Ángeles. El medio señaló que la persecución movilizó a varias unidades policiales y que el operativo se extendió hasta las inmediaciones de las calles 96 y Central.

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Durante el recorrido, un oficial que respondía al incidente sufrió un accidente en la intersección de 92nd Street y Hooper Avenue. El LAPD indicó que el agente no tuvo lesiones, aunque una persona que se encontraba en el lugar debió ser trasladada a un hospital cercano.

Un transeúnte fue hospitalizado tras el choque de un agente

La condición de la persona herida no había sido divulgada durante la mañana del sábado 24 de octubre. CBS LA informó que las autoridades tampoco aclararon las circunstancias exactas del accidente ni la forma en que el transeúnte resultó afectado.

El vehículo perseguido se detuvo poco después cerca de 96th Street y Central Avenue. En ese punto, se produjo un intercambio de disparos, según la versión recogida por el canal local. La Policía de Los Ángeles manifestó que nadie recibió impactos de bala.

Los investigadores todavía no habían establecido quién realizó el primer disparo. Esa cuestión figura entre los aspectos pendientes de la investigación, junto con la determinación de cuántas armas estuvieron involucradas y si hubo agentes que efectuaron tiros durante el procedimiento.

Dos de los ocupantes salieron del vehículo y escaparon a pie, mientras que los otros dos permanecieron dentro del automóvil. Estos últimos fueron detenidos de inmediato, afirmó la Policía de Los Ángeles en declaraciones difundidas por el medio.

Un equipo SWAT localizó a los dos sospechosos que huyeron

Tras la fuga de los dos ocupantes, la fuerza convocó a un equipo SWAT, la unidad táctica especializada que interviene en situaciones de alto riesgo. El despliegue permitió localizar y detener a las otras dos personas, con lo que el total de arrestados ascendió a cuatro.

La policía no informó si los detenidos requirieron atención médica ni si alguno de ellos sufrió lesiones durante la persecución, el choque o la búsqueda posterior. Tampoco divulgó si se incautaron armas o si el vehículo tenía algún vínculo con otros hechos bajo investigación.

De acuerdo con CBS LA, las cuatro personas continuaban detenidas durante la mañana del sábado. El LAPD no había proporcionado información adicional sobre el caso, por lo que permanecían sin confirmación los cargos, las identidades de los involucrados y el estado de salud del transeúnte hospitalizado.

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