Desde un mapa de ondas sísmicas hasta un juego en 3D: los usos más destacados de la IA Gemini 4 Argon

Google reveló cinco proyectos creados con Gemini 4 Argon, su nuevo modelo de IA, que incluyen simulaciones 3D, un globo interactivo con datos sísmicos y un videojuego multijugador. (Google)

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Gemini 4 Argon, el nuevo modelo de inteligencia artificial de Google presentado como herramienta de vanguardia para proyectos complejos, ya muestra resultados concretos de la mano de desarrolladores que experimentan con sus capacidades. Desde su lanzamiento a gran escala la semana pasada, programadores de distintos países utilizaron el modelo para crear simulaciones 3D, videojuegos multijugador y visualizaciones de datos en tiempo real, cinco de las cuales la propia compañía destacó como ejemplos representativos de lo que Argon puede lograr.

El modelo se distingue por su capacidad de análisis profundo en tareas complejas del mundo real, con aplicaciones que abarcan la programación, las finanzas, el derecho, la ciberseguridad y la ciencia. Según Google, la precisión y la profundidad que Argon mantiene en procesos de múltiples pasos le permiten superar a otros modelos de vanguardia en pruebas comparativas realizadas en diferentes áreas.

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Una simulación de hidroavión puso a prueba el razonamiento espacial del modelo

Entre las mejoras más relevantes de Gemini 4 Argon se encuentran el razonamiento espacial, la precisión matemática y la codificación visual, capacidades que le permiten generar entornos tridimensionales complejos. En una prueba realizada por el usuario Lumina, identificado en la red social X como @LuminaBench, el modelo renderizó una simulación 3D de un hidroavión con iluminación, reflejos y movimiento del agua realistas.

Un desarrollador utilizó Argon para recrear un hidroavión en 3D con reflejos y movimiento de agua realistas. (@LuminaBench/X)

La posibilidad de coordinar los movimientos de distintos elementos de forma simultánea se explica por la capacidad de Argon para sostener la profundidad y la precisión a lo largo de tareas de varios pasos, un atributo que la compañía remarca como central en el diseño del nuevo modelo.

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Incendios forestales y ondas sísmicas confluyeron en un globo terráqueo interactivo

Otra de las fortalezas de Gemini 4 Argon radica en transformar datos densos y no estructurados en representaciones visuales claras. El desarrollador Alex Patrascu, conocido en X como @maxescu, utilizó el modelo dentro de la plataforma Antigravity para combinar la transmisión en directo de incendios forestales globales de la NASA con datos sísmicos del Servicio Geológico de Estados Unidos.

El modelo combinó datos de incendios forestales de la NASA con registros sísmicos del Servicio Geológico de Estados Unidos. (@maxescu/X)

El resultado fue un globo terráqueo interactivo en tres dimensiones capaz de mostrar ondas expansivas y puntos calientes animados. El razonamiento del modelo en distintos ámbitos, entre ellos la programación, permitió analizar los datos, mapear coordenadas geográficas y renderizar la información de manera dinámica.

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Un motor a reacción con mediciones reales

El desarrollador Ashutosh Shrivastava, usuario @aiforsuccess en X, empleó Gemini 4 Argon junto con las herramientas Blender y Three.js para generar una simulación detallada de un motor turbofán de alto índice de derivación. La creación incluyó mediciones y datos en tiempo real, además de especificaciones individuales para cada componente.

Argon generó una simulación detallada de un motor turbofán con especificaciones técnicas de cada componente. (@ai_for_success/X)

Las capacidades de codificación mejoradas del modelo, sumadas a su habilidad para ejecutar tareas largas y complejas, permitieron modelar cada elemento del motor de manera independiente antes de integrarlo en un entorno tridimensional conjunto.

Una imagen plana se convirtió en un carruaje victoriano con puertas y ventanas funcionales

Gemini 4 Argon también demostró capacidad para dar vida a archivos de imagen planos. El usuario identificado como The Bugged Dev, en la cuenta @thebuggeddev de X, proporcionó al modelo una sola imagen de un carruaje gótico victoriano y le solicitó que lo recreara como una experiencia tridimensional interactiva.

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A partir de una sola imagen, el modelo recreó un carruaje victoriano con puertas y ventanas funcionales. (@thebuggeddev/X)

El modelo transformó la imagen original en una representación compleja que incluyó puertas y ventanas funcionales, lámparas de aceite con efecto de parpadeo y un chasis que reacciona a los baches del camino durante el movimiento.

Un juego de captura la bandera reunió a varios jugadores en tiempo real

El desarrollador Chong-U, con usuario @chongdashu en X, recurrió a Gemini 4 Argon para crear “Backyard Rascals”, un juego multijugador para navegador en el que animales de dibujos animados compiten por capturar la bandera del equipo contrario.

"Backyard Rascals", un juego multijugador de captura la bandera, fue desarrollado con las capacidades de Argon. (@chongdashu/X)

La capacidad del modelo para mantener la profundidad y la precisión en flujos de trabajo complejos resultó clave para desarrollar funciones avanzadas, entre ellas la posibilidad de que los personajes corran, choquen entre sí, se golpeen y se animen mientras distintos jugadores participan de manera simultánea en tiempo real.

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Estas cinco creaciones, según Google, representan apenas una muestra de las capacidades que los desarrolladores comenzaron a explorar tras el despliegue a gran escala de Argon, un modelo que la compañía también posicionó recientemente como herramienta para tareas de ciberdefensa, con la capacidad de localizar y reparar vulnerabilidades en más de 20 lenguajes de programación.